El eldense Daniel Paterna, presidente en España y Europa de Zoe, la empresa acusada en Sudamérica de estafa piramidal, ha defendido en un nuevo mensaje de audio enviado a sus clientes que "nada de esto es una estafa" y asegura que él "nunca ha engañado a nadie".

El empresario, que justifica el borrado de sus cuentas en las redes sociales (él habla de "desconexión") por los "ataques" que afirma que su familia y él mismo están viviendo, subraya que "siempre he estado al frente y así lo estoy haciendo".

Paterna apunta que lleva varios días en la oficina y que se ha tenido que cambiar de teléfono "por un tiempo" debido a que le están llegando "muchísimos mensajes" y no alcanza a contestarlos todos.

Acto seguido, en la misma línea mostrada por el fundador y líder de Zoe, Leonardo Cositorto, sobre quien pesa una orden de captura internacional emitida por la Interpol y que se encuentra prófugo en la República Dominicana, Paterna anima a aquellas personas que "siempre confiasteis en el proyecto" a que "sigan creyendo en la esencia".

Generación Zoe, bajo la premisa del coaching ontológico y financiero, ofrece a sus clientes invertir sus ahorros, a partir de un mínimo de 400 euros, y bloquearlos durante un tiempo de hasta 3 años a cambio de un rendimiento del 7,5% mensual en dólares. Esa ganancia es aún mayor si el inversor suma a la red a más personas dispuestas a aportar sus fondos.

En este vídeo se puede ver a Cositorto explicando uno de los "productos" financieros de Zoe:

Sin citar en ningún momento de su mensaje el nombre de Zoe, en su mensaje, el alicantino lo define como un proyecto "maravilloso", a pesar de que lo hayan querido "manchar, intoxicar y eliminar", sin especificar a quiénes se refiere.

Con hasta el momento once miembros de la cúpula de la organización en Argentina detenidos y todas las oficinas de la empresa en ese país intervenidas judicialmente, para Paterna esta situación obedece a que "el ser humano está haciendo algo por cambiar y hay alguien que lo impide".

La base principal de Zoe, según sus líderes, es la "educación inteligente". Aquí un fragmento de una de las formaciones impartidas en una oficina de Zoe:

Paterna, que ha llevado a Zoe al patrocinio de la Unió Esportiva Santa Coloma y a la gestión del Atlético Saguntino, club de fútbol que "compró" el año pasado con la promesa aún no cumplida de convertirlo en Sociedad Anónima Deportiva y cuyos socios ahora barajan realizar una auditoría tras el escándalo en torno a su grupo inversor, insiste en que todo lo que ha hecho en su vida "es real, veraz y todo el que me conoce sabe que así es y así siempre será".

Apela a la comprensión para entender que no puede atender a todos al mismo tiempo ni el mismo día, para añadir que solo es cuestión de tiempo "que esto pase".

También señala que hoy (por el día en que envió el mensaje) había atendido a más de 120 personas y "la verdad es que estoy bastante cansado". En ese momento se le quiebra la voz, prosigue repitiendo que espera que "esto pronto pase" y que cuando salgan "sus" noticias tanto él como su familia puedan estar "un poquito más tranquilos".

El máximo responsable de Zoe en España, al igual que hizo esta semana Cositorto, quien dejó escapar una lágrima durante la videoconferencia que ofrece cada noche a sus seguidores (ver vídeo de abajo), se disculpa por "emocionarse" pero es que "aquí hay mucho sentimiento".

Aunque afirma que conoce a mucha gente que le quiere y a la que él quiere, también admite que estos días se ha llevado "muchísimas decepciones que lamento".

Sin embargo, Daniel Paterna anuncia que va a poner todo su "coraje, fuerza y energía" para "salir de esto" y "crear algo que sea incluso mejor".

Agradece la "confianza" y, a pesar de que la oficina de Zoe que abrió en Alicante el pasado día 7 ha sido desmantelada, insiste en que nadie se ha ido de ningún sitio. Matiza que "si nos vamos a la playa un poquito a respirar aire" no significa que se estén mudando, pues están trabajando, asegura, "día y noche".

Poco antes de despedirse, el coach alicantino pide el "voto de confianza" que les hace falta para "sacar el barco adelante" dado que si no es así "se va a caer". Moviéndose, una vez más, por los mismos registros que Cositorto, subraya que "depende de todos en comunidad que esto salga".

Por lo que a él respecta, agrega, con 1.500 o 2.000 personas "en la espalda, apretando, no sé si voy a poder", pero con esa misma agente apoyando "seguro que voy a poder".

"Esto para mí no ha acabado, no ha hecho más que empezar y me voy a dejar la vida si es necesario, me voy a dejar la piel", sentencia antes de proclamar que no piensa permitir que "nadie me eche de mi tierra".

Paterna pide a la gente que se "coordine" con la oficina para que él no se "colapse", ya que ha tenido "muchísima ansiedad" y va a tener que "cortar".

Por último, anticipa que está a la espera de que su abogado le dé luz verde para hacer una videoconferencia con "todos" y así poder mostrar "documentos y más cosas con claridad" con el fin de que "estéis más tranquilos".

Conspiracionismo, mentiras, traiciones y videoconferencias

Mientras Cositorto, desde su exilio en Punta Cana, ha dejado capear el temporal a sus "líderes" (así llama a sus terratenientes), él se dedica durante el día a conceder entrevistas por videoconferencia a los medios de comunicación donde, además de incurrir en numerosas contradicciones y persistir en falsedades, no duda en "vender" a quienes han renegado de Zoe o han tratado de saltar de su barco, como ha sido el caso del actor Gaby González.

Por la noche es cuando ofrece "formaciones" a su "comunidad". En su charla de anoche, el argentino anunció que hoy combinará "física cuántica con un poco de coaching":

Todo ello tras haber afirmado que las "grandes potencias", a las que responsabiliza del cambio climático, pueden "generar terremotos" gracias a las "antenas que tienen puestas en todos lados". También ha provocado estupor la particular teoría de la creación por parte de quien montó en Aviva Zoe un grupo religioso de culto en torno a su propia figura.

Cositorto es, además, un declarado negacionista del covid y un antivacunas que ha llegado a sugerir en sus charlas curar el cáncer y el sida con "inyecciones de ozono".

Mientras la inmensa mayoría (aún tiene seguidores fieles) se lleva las manos a la cabeza con el contenido de las "formaciones educativas" de Zoe, en Argentina el escándalo no deja de crecer conforme se van conociendo nuevos datos sobre el entramado.

La última noticia que ha impactado a la opinión pública es que Héctor Luis Yrimia, polémico exjuez nacional y fiscal federal argentino, fue el encargado de crear el "esquema jurídico" adecuado para Zoe.

Lo contaba él mismo en un vídeo que, al igual que han hecho todos los testaferros de Cositorto con sus vínculos públicos con Zoe, incluidos los españoles, fue borrado, aunque ha podido ser recuperado.

El que habla es Héctor Luis Yrimia, ex juez nacional y fiscal federal, contando cómo le dio forma legal a "los negocios" de #GeneraciónZoe. (El video fue borrado, pero pudimos recuperarlo). pic.twitter.com/peP9vHwrA6 — Javier Smaldone (@mis2centavos) 28 de febrero de 2022

Ese vídeo tiene continuidad en ese hilo del informático Javier Smaldone, uno de los tuiteros que ha ayudado a destapar a través de las redes sociales toda la trama de Zoe en Sudamérica, alertando de las prácticas de la empresa antes incluso de que las autoridades movieran ficha.