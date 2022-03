Localizan nuevas tumbas moriscas en las obras del casco antiguo de Aspe

Las obras de renovación integral de los servicios de dos calles del casco antiguo de Aspe han sacado a la luz nuevos enterramientos de un cementerio morisco datado entre los siglos XV y XVI. De momento son trece las tumbas localizadas de las que se han excavado seis. Pero el responsable de la intervención arqueológica, el aspense Felipe Mejías López, estima que por la longitud de las calles Virgen de las Nieves y San Agustín podrían aparecer entre 30 y 40 enterramientos. Los restos humanos descubiertos hasta el momento se encuentran bien conservados y pertenecen a tres hombres alguno de ellos anciano, dos mujeres y un bebé de aproximadamente un año. No presentan ajuar y algunos de los cadáveres tienen la cabeza ladeada hacia La Meca, lo que muestra las reminiscencias de los ritos fúnebres islámicos que todavía perduraban en la Baja Edad Media en la zona levantina.

El casco antiguo de Aspe no deja de dar sorpresas. Hace cinco años se descubrieron los restos de una necrópolis islámica en la calle La Cruz y en 2020 aparecieron decenas de sepulturas de la misma época en unas obras de mejora de la calle Ramón y Cajal. El arqueólogo Felipe Mejías está desarrollando su trabajo de campo, investigación y documentación en colaboración con José Ramón Ortega "Oscu", de Arpa Patrimonio, y con Eloy Poveda, de Beliark, que se está encargando de realizar un levantamiento fotogramétrico de cada fosa. Sus primeras impresiones apuntan a que podría tratarse de una ampliación de la necrópolis islámica aparecida en la calle Ramón y Cajal, en la parte alta de Aspe, que al saturarse dio lugar a que se fueran enterrando a los nuevos fallecidos hacia abajo, en la suave ladera que da la zona de la huerta, que se iría ocupando poco a poco a lo largo del siglo XV. "En cualquier caso se trata de una mera hipótesis que habrá que confirmar a medida que vayan avanzando las excavaciones porque todavía falta mucha información", ha explicado el experto confirmando que se trataba de la zona del extrarradio de la villa medieval donde se enterraba a la comunidad islámica que en esos momentos era el 90% de la población. En esa época Aspe era una población importante en el Valle del Vinalopó. Tenía una población próxima a los 3.000 habitantes y su prosperidad se debía principalmente a la comercialización de la seda y la pasa de la uva a través del puerto de Alicante.

Los trabajos que han contribuido a este nuevo hallazgo arqueológico en Aspe comenzaron en octubre y comprenden la renovación de las redes de alcantarillado, electricidad y agua, la dotación de los nuevos servicios de telefonía, fibra óptica y alumbrado público así como la mejora del firme, el pavimiento y el mobiliario urbano. Las prospecciones arqueológicas empezaron más tarde, a principios de febrero y, previsiblemente continuarán hasta mayo a medida que se vayan abriendo nuevas zanjas. Las calles objeto de la actuación -Virgen de las Nieves y San Agustín- tienen su origen en el siglo XVIII y se encuentran ubicadas junto al antiguo camino medieval en dirección a la ciudad de Alicante.

En la década de los años 50 el Ayuntamiento llevó a cabo las obras para instalar la red de saneamiento en las viviendas de esa zona urbana y, ya entonces, aparecieron restos óseos en las zanjas que abrieron los albañiles. Curiosamente el capataz era el abuelo de Felipe Mejías y, siendo él un niño, le comentó que el ensanche de Aspe se construyó en el siglo XVIII sobre un gran cementerio mudéjar, ya abandonado en esos años.

¿Tú eres el que mira los muertos, no?

Felipe Mejías López advierte que "a diario caminamos por encima de nuestro pasado. Así que, la próxima vez que veáis a un arqueólogo dentro de un agujero en alguna calle de vuestra ciudad, pensad que está haciendo algo útil. Pero e esta ocasión -añade- ha tenido la suerte de trabajar en mi pueblo haciendo lo que más me gusta. Pero la arqueología urbana no es fácil. La máquina abre el terreno ahora y encontramos esos huesos revueltos en los rellenos sobre los tubos. Pero también vemos fosas de enterramiento excavadas en el geológico anaranjado.

El color y la textura de la tierra las delatan. Las calles de nuestras ciudades son un dédalo de tuberías de agua, gas, desagües, alcantarillado, telefonía, electricidad... Excavar en estas condiciones no es fácil. Y adaptarse a la dinámica de las obras, menos. Los arqueólogos solucionamos problemas, os lo aseguro. Tierra oscura y de repente ¡dientes! Un incisivo y un canino. Paramos la máquina. Limpieza, fotografía, delimitación de fosa. Hay que excavar. Así todos los días. No quiero hacer otra cosa el resto de mi vida. Pienso en mi abuelo y mi padre, en cuánto les debo".

El arqueólogo relata su experiencia: "Bajo los dientes, un cráneo. Luego, poco a poco, como si la destapáramos quitándole la sábana sin despertarla, va apareciendo el cuerpo de una mujer. La cabeza inclinada hacia el este podría indicar que es un enterramiento de cristiano nuevo, una morisca. Muchos vecinos no entienden por qué excavamos muertos, les parece un sacrilegio. Intento hacer pedagogía arqueológica con ellos. Parece que me entienden. Hasta que un anciano con andador se para delante de la fosa y me dice: ¿Tú eres el que mira los muertos, no?

A un metro bajo la calle, dos piernas. El destrozo que las ciudades han hecho sobre su pasado es brutal. Pero los arqueólogos somos muy pesados. Siempre queda algo, y a veces ese algo es mucho. También somos muy frikis, no dejo de pensarlo cuando excavo huesos metido en un agujero. Excavar una tumba es un trabajo lento y minucioso. Nunca perdemos de vista que trabajamos con los restos de una persona. Alguien que vivió en este lugar hace 600 años y que todavía puede hablarnos sobre su trabajo, sus enfermedades y lesiones, su dieta, su edad, sus creencias...

Hay transeúntes que se paran y miran curiosos mientras excavamos, otros vuelven la cara y aceleran el paso. Miedo a la muerte, supongo. El tiempo que nos separa impone cierta distancia, pero a veces es difícil mantenerles la mirada. La arqueología es trabajo en equipo, o no es arqueología. Hacemos un levantamiento fotogramétrico de cada fosa, y en eso, Eloy de Biar es un puto máquina. En unas semanas lo podréis comprobar cuando subamos modelos 3D de algunos de los enterramientos a Sketchfab".