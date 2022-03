El alcalde de Villena reclama a Adif más respaldo al AVE y exige la doble parada en Atocha y Chamartín

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha reclamado hoy a la entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que potencie la línea entre las diferentes ciudades de la provincia de Alicante (Villena, Alicante y Elche) con Madrid a través del AVE con el establecimiento de la doble parada en las estaciones de Atocha y Chamartín. Desde su punto de vista, “no podemos oponernos a que el tren de alta velocidad esté mejor conectado con el centro financiero de la capital, que está al norte de la ciudad, y a que se mejore la conexión con el norte de la península, con ahorros de tiempos de una hora; pero no es de recibo que sea a costa de perder la conexión directa con Atocha”, ha comentado.

En este sentido ha anunciado la articulación de diferentes iniciativas de gestión ante las autoridades del Ministerio de Infraestructuras, la propia Adif, así como la presentación de una moción al próximo pleno reclamando que la provincia no pierda su conexión con Atocha.

El alcalde ha comentado que el tejido empresarial de la ciudad y la comarca del Alto Vinalopó puede salir beneficiado con la puesta en marcha del túnel pasante que conecta las estaciones del norte y del sur de Madrid, pero no puede ser a costa de perder todo el cinturón sur de empresas que tienen fuertes vinculaciones con los sectores productivos locales. Desde su punto de vista, “si hay cuestiones técnicas que impidan la parada en Atocha, se debe explicar, se debe consensuar con los territorios afectados. Pero lo que de verdad nos preocupa no es la temporalidad de la medida, sino que sea definitiva. La provincia de Alicante no puede volver a perder, sino que tiene que ganar”, y concluyó con la afirmación de que “Chamartín sí, Atocha también”.

Fulgencio Cerdán confía en la presión que la Generalitat y el resto de administraciones, además de los sectores empresariales, están realizando para que se reconsidere esta situación para disponer de dos paradas, de tal manera que se beneficie a Villena y al conjunto de la provincia.