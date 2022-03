Seis investigados por pagar con billetes de atrezo para películas en Aspe y Novelda

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investigado a otras cinco bajo la acusación de estafar a comercios de comida rápida de Novelda y Aspe con billetes falsificados. Los billetes distribuidos por los investigados eran de atrezo para películas y se acusa a los investigados de estafar 400 euros.

La investigación se inició el pasado febrero tras recibir la Guardia Civil de Novelda denuncias por pagos con billetes falsos en diversos comercios dedicados a la entrega de comida rápida. Los datos aportados por las víctimas llevaron a la conclusión de que se trataba de los mismos estafadores. Realizaban encargos de comida rápida y pagaban con billetes falsos a los repartidores.

Los estafadores quedaban con el repartidor en la calle y no en sus domicilios con el fin de dificultar su identificación. Inicialmente no se daban cuenta del engaño, pero cuando los empleados llegaban al comercio descubrían que los billetes no eran de curso legal.

Los investigadores, tras realizar un análisis y estudio de los billetes empleados por la banda en las estafas, llegaron a la conclusión de que eran falsos aunque guardaban una similitud casi idéntica en características visuales y tacto con los de curso legal. En uno de sus laterales aparece en letra pequeña y en inglés que no se trata de dinero de curso legal y que dichos billetes solo podían ser utilizado para la realización de películas.

La Guardia Civil localizó inicialmente e investigó por delitos de estafa a dos varones y tres mujeres de entre 31 y 42 años que presuntamente realizaron pagos con dichos billetes en establecimientos comerciales de Novelda y Aspe. Posteriormente, detuvieron a un ciudadano cubano de 34 años como la persona que suministraba billetes falsos al resto del grupo.

Los agentes registraron el domicilio del detenido e incautaron numerosos billetes fraudulentos que han sido puestos, juntos a las diligencias y a los implicados, a disposición del juzgado de guardia de Novelda.

La investigación sigue abierta por si se localizan a más establecimientos engañados con estos billetes de "película". La Guardia Civil recuerda que si en una transacción recibimos un billete falso, debe ser puesto en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad o bien hacer entrega del mismo en el Banco de España, "pero nunca se debe de intentar pagar con él en alguna compra, para deshacerse del mismo, ya que se podría incurrir en un delito".