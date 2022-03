La calima convierte a Elda en un escenario de ciencia ficción

"Llevamos un par de años que la realidad supera la ficción, una vez tras otra, y la calima de estos días parece transportarnos a una era post-apocalíptica", comenta el astrofotógrado eldense Jordi L. Coy. Precisamente la calima es uno de los grandes enemigos de los astrofotografos, pero como dice él: "si no puedes con el enemigo, únete a él". Por eso no ha querido perderse este excepcional fenómeno atmosférico y ha captado una de esas escenas surrealistas que le encantan. En esta ocasión contando con la colaboración de su hermano Tin, que sale en la imagen con una capa a modo de superhéroe contemplando la ciudad de Elda bajo el polvo sahariano. La imagen de Jordi L. Coy ha cautivado al equipo de redacción de la revista National Geographic hasta el extremo de que la han elegido, entre cientos de fotografías, para ilustrar su reportaje sobre los efectos de la borrasca Celia en la Península Ibérica.

No es la primera vez que los trabajos de Coy fascinan a los científicos. El martes 21 de septiembre de 2021, tal y como este diario adelantó, una impresionante imagen del Sol que captó en la sierra del Cid de Petrer fue publicada por la NASA en su página web oficial. De este modo Jordi L. Coy conseguía su primera "Astronomy Picture of the Day", un APOD, el mayor reconocimiento mundial que puede conseguir un astrofotógrafo. A partir de este día la "Imagen de Astronomía del Día" comenzó a circular por todo el mundo asociada a la firma del autor y a la sierra del Cid de Petrer.

Para Jordi era "un sueño cumplido" al recordar que creció en la fotografía "con la vista al frente en la galería de la NASA donde publican las mejores fotografías hechas al Universo, tanto de fotógrafos como con instantáneas tomadas por el telescopio Hubble, el Rovers en Marte y las sondas espaciales enviadas a lo largo del sistema solar. Por eso -se sinceró Coy- uno de mis sueños era que, algún día, una de mis imágenes fuese galardonada con un APOD y por fin llegó ese día, un día que llevaré siempre en mi recuerdo". Pero su ilusión no tiene límites y ya piensa en conseguir publicar su siguiente APOD en la página web de la NASA.