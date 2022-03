Ucranianas y rusas unidas por la paz

Codo a codo para ayudar a quienes sufren los estragos de la guerra en Ucrania. Juntas y unidas por la paz. Así trabaja una treintena de mujeres rusas y ucranianas residentes en Alicante y en otros municipios cercanos. Todos los días se reúnen en un almacén de San Vicent del Raspeig, de 9 a 21 horas, para clasificar y empaquetar la avalancha de ayuda humanitaria que les llega a diario de todos los puntos de la provincia. No hablan de la guerra ni de la invasión. Solo hablan de humanidad y comparten el deseo común del cese inmediato del conflicto bélico. También lloran por las víctimas de un enfrentamiento que ni entienden ni comparten. Para ellas la sensación es comparable a la de una guerra civil. Los vínculos históricos, culturales y familiares entre ambos países están muy arraigados en la sociedad. Por eso algunas de ellas comentan que "todas las guerras son malas pero las que enfrentan a hermanos contra hermanos son las más crueles y las que dejan la huella más dolorosa y profunda".

Al frente del grupo se encuentra la ucraniana Tatiana Usova, empresaria de 40 años que lleva dos décadas residiendo en España y dirigiendo una agencia inmobiliaria y varias tiendas de alimentación repartidas por Alicante. "Aquí no preguntamos la nacionalidad. Son bienvenidas todas las personas de buena voluntad que quieran colaborar con un causa solidaria. La mayoría somos ucranianas pero también hay seis rusas y moldavas y españolas. A todas les damos las gracias en nombre de nuestros compatriotas y, especialmente, de los débiles que son los que más están sufriendo el terror de las bombas, el frío, el hambre, la falta de medicinas y la devastación de la guerra", comenta Usova refiriéndose a las personas mayores, enfermas, discapacitadas así como a los niños y las embarazadas que no han podido huir del horror. Las mujeres rusas presentes en el almacén de ayuda humanitaria no quieren hablar. Tienen miedo a posibles represalias. Pero las ucranianas alzan la voz por ellas. "No es una guerra entre rusos y ucranianos, es una guerra de Putin contra Ucrania", comenta Tatiana Usova reconociendo, no obstante, que en esta última semana sí está percibiendo odio a todo lo que tenga que ver con Rusia en los refugiados que están llegando a España. "Es una reacción entendible por el trauma de las bombas y de las balas, el estrés psicológico que han vivido durante semanas, ver sus casas y sus ciudades arrasadas y perder a sus seres queridos en el frente...es difícil contener tanta rabia y tanto dolor", comenta con la voz entrecortada.

Forman un grupo de voluntarios particulares que acuden a las tareas cuando pueden incluyendo los fines de semana. Empezaron siendo una decena. A la semana eran una treintena y actualmente superan el centenar porque los desplazados de la guerra se están incorporando también a la iniciativa. Cuentan con la ventaja de tener hilo directo con las autoridades locales de Ucrania. Hablan con ellos por teléfono todas las semanas y así canalizan una ayuda lo más eficaz y acorde posible a las necesidades de cada momento.

Ahora lo que más se solicita desde Ucrania es comida y medicinas con receta porque la población civil está refugiada en los sótanos sin alimentos, agua, luz ni calefacción. También se aseguran de que el envío llega a su destino a través de las fotografías y los vídeos que les remiten con los teléfonos móviles desde los puntos de recepción. Sobre todo casas de acogida y hospitales de maternidad. De momento ya han introducido a través de la frontera polaca un camión con veinte toneladas de artículos de primera necesidad y cuatro furgonetas con otras doce toneladas. La primera descarga se realizó el lunes 28 de febrero y la última el viernes 11 de marzo. Pero esta semana va a llegar un nuevo convoy a las tres ciudades más castigadas por los bombardeos: Járkov​​, Jersón y Mariúpol.