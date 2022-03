La exclusión de las ayudas del IRPF para el Alzheimer amenaza la atención de los enfermos

Las Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA) de la provincia de Alicante atraviesan un momento complicado al haber quedado fuera de las subvenciones del IRPF 2021-2022, que el Gobierno venía otorgando a la atención de personas que padecen esta enfermedad. La inesperada decisión obligará a las entidades a subir las cuotas de sus socios o recabar fondos por otras vías para poder mantener la actividad que prestan en sus Centros de Día y Unidades Terapéuticas de Respiro. En la provincia la medida afecta a una veinta de AFA situadas en Alcoy, Alicante, Banyeres de Mariola, Bigastro, Campello, Castalla, Cocentaina, Crevillent, Elche, Elda, Ibi, Marina Baixa, Muro, Novelda, Orihuela, Santa Pola, Teulada, Torrevieja, Villena y Xixona.

La Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer (FEVAFA) ha manifestado la "profunda decepción y el malestar" que supone la exclusión de las AFA de las ayudas del IRPF 2021-22, dentro de la línea de atención a personas mayores. Esta situación, sin dar tiempo a reaccionar a las directivas, es un "grave problema" para el colectivo del Alzheimer en la Comunidad Valenciana, el cual, tras dos años de pandemia del covid-19 especialmente duros, se ve ahora privado de unas ayudas que le son "absolutamente necesarias" para mantener los Centros de Día y Unidades Terapéuticas de Respiro en funcionamiento, sin las cuales el sistema se vendría abajo.

Los responsables de las entidades no entienden la decisión y la consideran, además, un "agravio comparativo" ya que contrasta con la de otros colectivos -como residencias de mayores en general, diversidad funcional, infancia, Parkinson y mujer entre otros- que, por el contrario, sí seguirán recibiendo ayudas del IRPF durante este año.

También se muestran críticos con el cambio repentino en los requisitos necesarios para optar a esas ayudas, una modificación de la que en ningún caso se avisó con la suficiente antelación ni a la Federación ni a las AFA, ni a nadie del colectivo. "Con solo diez días de plazo es imposible crear proyectos adaptados a unos nuevos ejes y unas nuevas exigencias. Además, los nuevos objetivos del eje de mayores se enfocan en reducir la brecha digital, el envejecimiento activo, la sensibilización…. ¿alguien considera qué es más importante para una persona con Alzheimer aprender a manejar redes sociales que recibir atención a través de las terapias de estimulación cognitiva?", se preguntan los familiares.

Más de 3.000 usuarios en la Comunidad Valenciana

La Federación considera que la voluntad por parte de los servicios públicos de ocuparse, a través de sus propios medios, de la atención a las personas mayores debe incluir también a las personas con Alzheimer con su terapia específica. "Hoy en día, la Administración no tiene la capacidad de crear una red de servicios capaz de atender a nuestros más de 3.000 usuarios en la Comunidad Valenciana, de los que 2.000 son atendidos en unidades de atención terapéutica. Las consecuencias de esto son evidentes: la exclusión de Alzheimer de las ayudas del IRPF implicará que un porcentaje altísimo de esos 3.000 usuarios queden afectados", advierte el presidente de la Federación, Santiago Llopis, subrayando que la medida conllevará una posible pérdida de puestos de trabajo de profesionales y cuidadores, al no poder hacer frente las AFA a los costes de su contratación. "Y todo ello -matiza- sin entrar en el engaño que ha supuesto para muchos ciudadanos que, con una verdadera voluntad de ayudar, marcaron la X en su declaración de la renta pensando que parte de las ayudas del IRPF se destinarían a ayudar a nuestro colectivo".

Para Santiago Llopis la pérdida de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF va a suponer un "enorme problema" para todas las asociaciones hasta la siguiente convocatoria de ayudas públicas, "ayudas que le son absolutamente necesarias para mantener los centros de día y unidades de terapéuticas de respiro, sin las cuales el sistema se vendría abajo. Por otra parte -ha destacado por último- a pesar de muchos años de trabajo, no se ha conseguido la implantación en nuestra autonomía del artículo 24 de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, que habla de Centros de Día de atención especializada por la especificidad de los cuidados que ofrecen”.

El colectivo entiende que "para una Atención Centrada en las Personas es necesario tener en cuenta la especificidad que menciona la Ley, por lo que los centros de las asociaciones pertenecientes a FEVAFA se especializan en el tratamiento del Alzheimer y demás demencias, y no en atenciones generalistas". Por eso los familiares de personas que sufre esta cruel enfermedad se quejan porque los avances publicados en el sector residencial no llegan a los Centros de Día, "y esperamos que el nuevo Decreto de Tipologías pueda corregir esta situación porque el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales no puede dejar fuera este colectivo", subrayan.