Medio Ambiente autoriza una planta de residuos de la construcción y demolición en Aspe

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha emitido un informe de impacto ambiental favorable para la instalación de una planta de tratamiento, valoración y depósito de residuos de la construcción y demolición en Aspe. Concretamente en una antigua cantera de arcilla -catalogada como suelo no urbanizable- situada en el paraje del Tolomó al que se accede por un camino de la carretera N-325 de Aspe-Crevillent.

La resolución, publicada el lunes 21 de marzo en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, autoriza la actividad solicitada mediante una Declaración de Interés Comunitario (DIC) sobre una superficie de 37.435,87 m², siendo 18.649,11 m² la superficie que será transformada por el proyecto. Se refiere a las instalaciones para la valorización de los residuos de la construcción y demolición y el relleno del hueco minero de la cantera que lleva décadas sin ser utilizada.

Tras estudiar el proyecto, la dirección general de Calidad y Educación Ambiental ha concluido que, en los términos previstos, no tendrá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no requiere evaluación de impacto ambiental ordinaria. Además, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Rechazo vecinal

Esta planta generó un fuerte rechazo de los propietarios de las casas de campo y terrenos situados en las inmediaciones. En el año 2020 se llegó a constituir una plataforma de afectados, que llevó a cabo varias acciones de protesta para exigir la paralización del proyecto. Entienden que la actividad generará escombros, polvo, olores y ruido, ocasionando las consiguientes molestias a las zonas de Borisa, Uchel, Tolomó, Mortero e incluso al casco urbano.

El alcalde Antonio Puerto. de IU, ha defendido desde el primer momento la actuación al considerar que permitirá regenerar la vieja cantera. Una postura que ha sido ahora refrendada por Medio Ambiente al señalar, entre otras cosas, que la realización del proyecto no causará afecciones negativas a hábitats o especies de la Red Natura 2000 ni a hábitats de especies de flora o fauna protegidas, según consta en el informe del Servicio de Vida Silvestre incorporado al expediente.

Además, el programa de vigilancia y seguimiento ambiental por parte de los inspectores de la Conselleria se hará extensivo a toda la fase de funcionamiento o explotación del proyecto y, en su caso, durante la fase de desmantelamiento.

También se ha tenido en cuenta la proximidad de terrenos forestales, por lo que se exige al promotor que tome todas las precauciones relativas a evitar originar incendios, cumpliendo cuantas medidas preventivas se señalan en los planes de prevención de incendios que le afecten.

El documento ambiental de la Conselleria también incluye un análisis de los potenciales efectos significativos del proyecto en el medio ambiente durante las fases de ejecución, funcionamiento y abandono. Valora como no significativos los impactos sobre la población, infraestructuras de comunicación, las aguas superficiales y subterráneas, la fauna y el patrimonio.

Impactos positivos

Por contra la resolución publicada este lunes en el DOGV considera positivos los impactos que la implantación del proyecto producirá en la economía, la generación de empleo, el suelo, la vegetación y el paisaje ya que se verá favorecida por la restauración del hueco minero de la antigua cantera de arcilla.

Sobre la afección en la calidad del aire el estudio de impacto la considera moderada y valora los efectos positivos que producirá el reciclaje y valorización de los residuos de la construcción y demolicion en cuanto que contribuirá a reducir la extracción de materiales, favorecer su reciclado y reutilización, aminorar las cantidades destinadas a su depósito en vertedero y los impactos ambientales derivados de su transporte a vertedero como la emisión de gases de efecto invernadero y el consumo de combustibles.