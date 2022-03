Elda recupera el Baúl del Estudio y el Empleo con medio centenar de entidades

El Baúl del Estudio y del Empleo regresa a Elda con el objetivo de presentar a los y las jóvenes eldenses la oferta formativa y laboral que les ofrece la ciudad. Tras el parón sufrido como consecuencia de la pandemia, el Baúl del Estudio y del Empleo cumple su edición número 21 con la participación de medio centenar de entidades.

La concejala de Juventud, Anabel García, ha presentado esta nueva edición, que tendrá lugar los días 31 de marzo y 1 de abril, de 9:00 a 15:00 horas, en una comparecencia en la que ha estado acompañada por la concejala de Fomento Económico, Industria y Empleo, Silvia Ibáñez, los responsables de los centros educativos de Elda que imparten FP y el rapero eldense Subze.

Anabel García ha afirmado que “el Baúl del Estudio y del Empleo pretende presentar a los jóvenes, en un único lugar, las diferentes opciones, itinerarios formativos, centros de formación y tejido empresarial existentes para facilitar su elección profesional. El Baúl es un recurso muy importante de cara a los procesos de orientación que cada año ayudan a cientos de personas en la toma de decisiones sobre su opción vocacional y su búsqueda de trabajo. Queremos ayudar a las personas que están en paro a seguir formándose o a buscar trabajo, siendo conocedoras de los itinerarios laborales que tienen a su alcance”.

La edil de Juventud ha indicado que “este año queremos dar un especial impulso a la Formación Profesional, ofreciendo un amplio escaparate de los ciclos formativos de Grado Medio y Superior mediante un gran despliegue de talleres prácticos por parte de centros educativos de Elda y comarca. Estos talleres se llevarán a cabo en la Plaza de la Ficia y Plaza Roque Calpena, junto al Museo del Calzado”.

“Además, llevaremos a cabo una visita guiada por parte del alumnado del Ciclo Formativo de Guía, Información y Asistencias Turísticas, que se imparte en el CIPFP Valle de Elda, a través de un circuito marcado para pasar por los talleres de los centros educativos”, ha afirmado García.

En el Salón Polivalente del Centro Cívico y Juventil se ofrecerá información en 4 apartados distribuidos en:

Orientación juvenil: SIJ (Servicio de Información Juvenil), IVAJ, UPCCA (Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas).

Anabel García ha destacado que “este año vamos a premiar y agradecer la participación y el esfuerzo por el trabajo realizado por parte de los y las estudiantes de los ciclos formativos de FP de Elda de dos formas. Por un lado, se otorgará un premio por centro educativo al aula que destaque en el taller práctico que realicen, consistente en un vale de 300 euros para gastar en los comercios de Elda. Por otro, se entregará a los y las participantes un diploma conmemorativo del Baúl del Estudio y del Empleo”.

Paralelamente, se ofrecerán diversas actividades por parte de diversos talleres que se están impartiendo de la Concejalía de Juventud: Taller de Teatro, (con pequeñas representaciones de monólogos), Taller de Podcast (con entrevistas a los participantes) y actividades para practicar inglés.

Además, se celebrarán dos actividades paralelas al Baúl del Estudio y del Empleo: el miércoles 30 de marzo, actuación de Subze a las 20 horas en el Teatro Castelar, con entrada gratuita que se podrá recoger ese mismo día en taquilla del Teatro desde dos horas antes del Concierto, y el jueves 31 de marzo, el taller ‘¿Cómo preparar el examen de B1 de Inglés?’, en el Centro Cívico y Juvenil de 19:00 a 20:30 horas, impartido por la academia de idiomas Erasmo, con inscripción gratuita en la Concejalía de Juventud, llamando al teléfono 966 989 236.

Por su parte, Silvia Ibáñez ha afirmado que “uno de los pilares de las políticas del gobierno local es el fomento del empleo de nuestra ciudad y para ello es clave la labor de orientación laboral. En este caso en concreto, Idelsa colabora con el Baúl del Estudio y del Empleo con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los jóvenes”.

La concejala de Empleo ha asegurado que ”desde nuestro stand daremos difusión a la Formación Profesional de nuestra ciudad, una actividad que está encuadrada dentro de los trabajos que estamos llevando a cabo dentro del Consejo Municipal de la FP y, en concreto, forma parte del acuerdo de colaboración que, como saben, el Ayuntamiento de Elda, a través de Idelsa, ha firmado con los cuatro institutos que imparten FP en nuestra ciudad y con la Asociación de Jóvenes Empresarios del Medio y Alto Vinalopo”.

Por su parte, Subze ha afirmado que “es una gran satisfacción que hayan contado conmigo para un evento de este tipo, terminando además la gira en Elda. Mis conciertos duran dos horas pero en este caso vamos a cambiar la dinámica para que hayan charlas, preguntas y respuestas. Sé que mi profesión es muy atractiva para los jóvenes y ahora todo el mundo quiere ser influencer o cantante, pero quiero contarles que no es fácil llegar hasta aquí, que además de ser cantante he estudiado dos carreras, he hecho un máster y he estado muchos años trabajando. Quiero mostrarles el camino para que sepan que nada es fácil”.

En la rueda de prensa, además de las ediles Anabel García y Silvia Ibáñez y el cantante Subze, han estado presentes Cristóbal Melgarejo, director del CIPFP Valle de Elda; Ana María Esteve, directora del IES Monastil; Isabel Coves, directora del IES La Melva, y Sara Villaescusa, jefa de estudios de FP del IES La Torreta.