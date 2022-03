Llega a Elda la exposición de los 3.000 años de la cultura del vino en la provincia

La muestra itinerante "3.000 años de cultura del vino Alicante" permanecerá hasta el próximo 23 de mayo en la Plaza Mayor de Elda. La exposición ha sido inaugurada por el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y el presidente del Consejo Regulador de la DOP Vinos de Alicante, José Juan Reus. En el acto también han estado presentes los ediles de Cultura, Amado Navalón, y de Turismo, Rosa Vidal, así como la presidenta de la Ruta del Vino de Alicante, María Miñano y distintos patrocinadores, como Cajamar y Distribuciones Valero.

El alcalde de Elda ha explicado que “como capital de una de las comarcas vitivinícolas por excelencia de la provincia de Alicante, no podíamos dejar escapar la oportunidad de contar con una muestra tan interesante como ésta, que recoge el devenir histórico del vino de Alicante durante los últimos 3.000 años. Es cierto que en Elda no hay bodegas, pero sí contamos con empresas distribuidoras muy importantes y por eso solicitamos la presencia de esta muestra a la DOP para que puedan disfrutar de ella no sólo los y las eldenses, sino también los ciudadanos de las localidades vecinas”.

Rubén Alfaro ha indicado que “la exposición cuenta, además, con la participación de un artista de nuestra ciudad, como es Erre Gálvez, que junto con Miguel Calatayud y Paula Alenda, han sido los encargados de poner en imágenes la historia del vino. Cada uno de estos artistas refleja con su visión y con su técnica la evolución de la cultura del vino en Alicante y toda la vasta tradición vitívinícola de la zona a través de ilustraciones contemporáneas”.

El regidor eldense ha recordado que “históricamente está acreditada la importancia que tuvo el vino en nuestra ciudad, tal y como se ha podido comprobar en yacimientos como El Monastil y también en vestigios que confirman la importancia de la actividad comercial en Elda como nexo de unión entre el mar y la meseta. Llevamos un tiempo comprometidos desde el gobierno local con la DOP Vinos de Alicante y con todo aquello que forma parte de nuestra cultura y de nuestra identidad, como es el caso del vino”.

Por su parte, José Juan Reus ha destacado que “es una exposición que empezó en marzo pasado en Dénia y ha pasado por El Campello, Villena y Elche, y ahora llega a esta Plaza Mayor tan bonita y emblemática. Es un orgullo y un placer para la DOP que Elda nos haya recibido con los brazos abiertos como siempre y que esta muestra recale en esta ciudad”.

La actividad en la ciudad de Elda se completará a su vez con un programa de formación con catas y un ciclo de cine y vino con la colaboración de la empresa eldense Distribuciones Valero.