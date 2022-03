El forense vincula la muerte del vecino de Pinoso al ataque de seis perros pese a sus patologías previas

El forense que realizó la autopsia al hombre de 74 años que fue atacado por seis perros en su casa de Pinoso y murió cuatro días más tarde en el Hospital de Elda ha sostenido en el juicio celebrado en Alicante que a pesar de las patologías previas que padecía José Sellés el fallecimiento estaba relacionado directamente con la agresión sufrida y probablemente no se habría producido si no hubiese sufrido las mordeduras de la manada de canes y el estrés fisiológico que le provocaron.

Aunque el forense se inclina por esta hipótesis, el especialista ha reconocido, a preguntas de los abogados de la defensa, que no se puede descartar que la muerte le sobreviniera por alguna de sus patologías previas. En este sentido, los abogados de la pareja propietaria de los seis perros han señalado en la segunda y última sesión del juicio que el día después del ataque de los perros recibió un tratamiento de diálisis en el Hospital de Elda y un día más tarde, el 28 de octubre de 2016, comenzaron sus dolores de barriga y el día 30 falleció en el centro hospitalario.

La causa de la muerte fue una isquemia mesentérica no oclusiva -también denominado infarto intestinal- y según el forense se produce por una falta de riego sanguíneo. Para el forense, a pesar de que José Sellés padecía alteraciones cardiacas e insuficiencia renal, la relación causal del ataque los perros con su muerte es clara, ya que la víctima no «estaba en un estado terminal de su enfermedad y tenía autonomía para moverse».

Mientras que el abogado de la acusación particular ha solicitado sendas penas de cuatro años de prisión por homicidio por imprudencia para los dueños de los perros, la Fiscalía ha rebajado de 27 meses a dos años su petición de condena por el mismo delito y alternativamente ha planteado que sean condenados a cuatro meses por lesiones imprudentes si el magistrado considera que no hubo relación entre el ataque de los perros y el fallecimiento. Por su parte, las defensas solicitan la absolución de los acusados, igual que el letrado del Ayuntamiento de Pinoso, para el que se pide que sea declarado responsable civil subsidiario al no haber adoptado medidas tras un ataque previo de los perros, del que el Consistorio ha negado tener conocimiento.

El fiscal ha señalado en su informe que en el juicio ha quedado probada la imprudencia grave cometida por los dos acusados y que ambos eran conocedores del carácter agresivo de sus canes y de los incidente previos, pero sin embargo no hicieron nada por «extremar la precaución».

El representante del Ministerio Público ha destacado que los perros vivía en la finca de una pedanía de Pinoso donde sucedieron los hechos y no en el pueblo como alegaron los acusados. Ha señalado que «no había jaulas, no estaban atados y se escapaban con frecuencia», tal como han relatado la viuda y las tres hijas de José Sellés.

Sobre la excusa dada por la pareja acusada de que tenían problemas con cazadores y cortaron el alambre de la valla en una zona por donde se escaparon los perros, el fiscal ha indicado que nunca lo denunciaron y que en cualquier caso eso no les exime del deber de cuidado de los perros.

Asimismo, el fiscal ha destacado que al margen de que los perros fuesen o no de una raza potencialmente peligrosos se trata de un homicidio por imprudencia en la custodia de unos animales con una potencialidad lesiva y que protagonizaron incidentes previos pese a negarlo los acusados. Además de la viuda de José Sellés, quien presenció una semana antes cómo mordían a un vecino que en el juicio aseguró no recordar si eran los perros del ataque mortal, un guardia civil de Pinoso ha declarado en la vista oral que dicho vecino le confesó que dos perros del acusado le habían atacado. Por su parte, el jefe de la Policía Local y otros agentes han manifestado no tener constancia de ataques previos de estos canes.

Para el fiscal también está clara la relación del ataque de los perros con la muerte y ha indicado que, a pesar de las deficiencias fisiológicas preexistentes, José Sellés presentaba «un estado de normalidad y nada hacía indicar» que habría fallecido si no hubiese sido atacado.

El abogado de la acusación particular, Rafael Mira Miralles, se ha adherido al informe de la acusación pública y ha mantenido que los seis perros estaban en la categoría de razas potencialmente peligrosas a pesar de ser mestizos y ha desvelado los intentos de las defensas para ayudarle a acreditar en el juicio que la pareja vivía con los perros en una casa de Pinoso donde sí tenían póliza de hogar. «A la familia solo le interesa que se haga Justicia y no el dinero si para ello hay que mentir», ha indicado el letrado.

Los abogados de los propietarios de los perros, Iván y Alberto Padilla, han sostenido que no hubo imprudencia por parte de los acusados porque era la primera vez que se escapaban y han planteado que la víctima padecía patologías previas y no hay certeza de que los perros causaran la muerte a José Sellés. Tras esta manifestación la viuda y las tres hijas del fallecido han optado por levantarse y marcharse de la sala de vistas antes de concluir el juicio.

Sin el censo de animales aprobado en 2009 por el Ayuntamiento

Por otro lado, el abogado de la acusación particular ejercida por la familia de José Sellés, Rafael Mira Miralles, ha reclamado al magistrado titular del juzgado de lo Penal número 7 de Alicante que declare al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario porque tuvo conocimiento previo de incidentes con los perros de los acusados y «se miró para otro lado». Asimismo, ha criticado que el Ayuntamiento tenía la obligación de disponer de un censo de animales tras acordarlo así en 2009 y este no existe a fecha de hoy, tal como ha reconocido en el juicio el jefe de la Policía Local y la única veterinaria que hay en el municipio. «No se tenía ningún control», según el letrado.