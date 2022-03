El misterio que une a la sierra del Cid con los Andes en la última novela de Joaquín Senén

El Forn Cultural de Petrer acoge, este sábado 2 de abril, a las 20 horas, la presentación de la última novela de aventuras del escritor Joaquín Senén que lleva por nombre ‘Los Ángeles del Sol’. Tal como ha comentado su autor, “la montaña del Cid será el desencadenante que motiva a las gentes de nuestro valle a viajar a los Andes para protagonizar una trepidante aventura que los involucrará en el misterioso pasado de la cultura inca”.

La novela es la continuación de una obra anterior, ‘Tupacalqui, la montaña parlante’, finalista en el Premio de novela corta María Remedios Guillén y que fue patrocinada por la Asociación Cultural y Montañera Cuentamontes y el Ayuntamiento de Petrer.

“El premio me motivó a seguir escribiendo una segunda, tercera y cuarta parte que se materializó en una novela de más de 480 páginas titulada ‘Los Ángeles del Sol”, ha indicado Senén, quien ha añadido que “en este segundo libro aparece la primera novela corta de manera resumida para que la gente no pierda el hilo de la historia completa, por lo que si no se han leído el primer ejemplar no tendrán problema para entenderla”.

La presentación de Los Ángeles del Sol será en el Forn Cultural, este sábado, 2 de abril, a las 20 horas, a cargo del profesor Rafael Carcelén.

Por su parte, Fernando Portillo, concejal de Cultura, ha invitado a la gente para que acuda a la presentación del libro, que se engloba dentro de la gran oferta cultural con la que cuenta Petrer este fin de semana.