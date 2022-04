"El autismo aumenta exponencialmente y afecta cuatro veces más al hombre que a la mujer"

¿Qué es el autismo?

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. En la actualidad diferenciamos por así decirlo el autismo según su nivel de gravedad, es decir, según el nivel de afectación y de apoyo que necesite la persona. También quiero destacar que el autismo es un espectro, es decir, en la consulta y en los años de prácticas en varios centro he observado una gran variabilidad y diferencia entre diferentes niños y adolescentes así como entre niñas y las adolescentes, por lo que no es diferenciar solo si el niño o adolescente que está en la consulta es un nivel 1,2 o 3, hay que ver en las áreas que repercute en el autismo como es su impacto en su día a día y cuáles son las fortalezas e intereses de ellos.

¿En qué repercute?

En muchas áreas de la vida diaria. Principalmente repercute en el lenguaje y en la comunicación, cuando se realiza la entrevista con la familia de un niño o niña con autismo observamos y la familia destaca que tenía un retraso en la adquisición del lenguaje así como su modo de comunicarse o la intención de comunicación no es fluida o lo esperado para la edad que tiene. También otra área que está afectada en el autismo es la interacción social, podemos observar un variabilidad en este aspecto ya que su modo de realizar las interacciones sociales pueden ser con leves dificultades a la hora de establecer relaciones con otros iguales y no respetar o llevar a cabo las normas sociales, por otro lado podemos observar personas con autismo que no buscan en si la interacción social con otras personas. Otra área que les afecta mucho a las personas con autismo son los problemas sensoriales, las personas con autismo por lo general tienen problemas en la regulación sensorial padeciendo hipersensibilidad o hipersensibilidad a nivel sensorial en su día a día. También resaltar que las personas con autismo muestran grandes fijaciones, intereses y tienden a ser inflexibles en sus ideas, acciones y actividades lo cual les repercute en su día a día, tanto a ellos como a su familia.

¿Quienes son más propensos a sufrirlo?

Es cierto que hay mayor probabilidad si ya hay un hermano o hermana con diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista o si hay antecedentes familiares directos. Aprovecho para destacar que el autismo no es una enfermedad es un trastorno del neurodesarrollo, en muchas ocasiones pensamos que el autismo es una enfermedad pero no es así, es un trastorno que afecta en el funcionamiento cerebral y cuyo inicio es en la edad pediátrica.