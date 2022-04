"Es imprescindible concienciarnos de que es urgente un cambio en nuestra forma de vida para garantizar cierto bienestar a las generaciones futuras"

¿Qué es la Antropología de la Conservación?

En las últimas décadas la superficie protegida ha crecido exponencialmente en todo el mundo. Este hecho explica que este proceso de patrimonialización de la naturaleza, haya sido objeto de trabajos etnográficos sobre las áreas protegidas, en el campo de la Antropología Ambiental. Estos estudios han generado una bibliografía que ha puesto de relieve los múltiples aspectos derivados de las nuevas políticas territoriales de regulación, apropiación y mercantilización de la naturaleza, dando lugar a una disciplina específica que ha dado en llamarse Antropología de la Conservación.

¿Por qué escogió el Parque Natural del Montgó?

El Parque Natural del Montgó es el tercer Espacio Natural Protegido declarado en la Comunidad Valenciana. Esto ha permitido en primer lugar hacer una revisión de como se ha conformado la política de conservación de la naturaleza autonómica desde 1987. Por otra parte, el Montgó se inserta en una zona, la franja litoral de la Marina Alta, altamente tensionada por un desarrollo urbanístico descontrolado alimentado por un crecimiento socioeconómico basado en el sector turístico residencial y de sol y playa. Analizar cómo se logró preservar una montaña icónica como el Montgó en este contexto proporciona una perspectiva muy interesante acerca de qué lugar tiene la conservación de la naturaleza frente a los intereses económicos que han hecho desaparecer gran parte de los espacios naturales valencianos más valiosos.

¿Cuáles son los resultados más relevantes de su trabajo?

Principalmente que la declaración de este Espacio Natural Protegido respondió a unos procesos básicamente de índole política, en concreto, una confrontación entre el desarrollismo tardofranquista y la explotación urbanística de dos enclaves turístico de primer orden, como son Dénia y Xábia y el auge de movimientos sociales y partidos políticos de corte progresista y nacionalista. La declaración del Parque Natural del Montgó constituyó el primer triunfo de una nueva forma de concebir el territorio bajo el paradigma del desarrollo sostenible y, con ello, la preservación de una de las reservas biogenéticas valencianas más importantes. Por otra parte, el estudio recorre, desde esos primeros momentos de la política conservacionista valenciana, los cambios que ha sufrido el modelo de áreas protegidas y las consecuencias que éste ha tenido a un lado y otro de esa frontera simbólica que generan, es decir cómo se vive dentro o fuera de un parque natural.

¿A qué conclusiones llega con su estudio?

Esencialmente que la protección de la naturaleza a través de la declaración de áreas protegidas es un proceso muy complejo, que trasciende a la mera preservación de los recursos naturales. El concepto de conservación ha mutado con el tiempo, explicándose de forma muy diferente de acuerdo con los cambios que han ido sucediéndose en la forma de concebir la naturaleza. Por este motivo, las áreas protegidas han evolucionado desde una concepción estática, de “fortaleza” en la que el ser humano debía ser excluido para preservar una supuesta naturaleza prístina, hasta el m omento actual en que se han convertido en una oferta turística, espacios para su aprovechamiento ocio-recreativo u oportunidades de desarrollo socioeconómico en zonas rurales del interior.

¿Qué aporta o puede aportar su investigación para mejorar la gestión de los Espacios Naturales Protegidos?

Espero que dé lugar a una reflexión que entiendo imprescindible acerca de qué son las áreas protegidas en el contexto de la sociedad contemporánea y cómo pueden contribuir a los retos que presenta la crisis ecológica actual: pérdida de biodiversidad, ordenamiento territorial o lucha contra el cambio climático. Para ello, la Administración debe reconstruir la arquitectura financiera y de recursos humanos que exige su gestión, devolverles la importancia simbólica que tienen para que la sociedad asuma su responsabilidad en la situación actual de deterior medioambiental y dejar de ofrecerlas como recursos turísticos que conducen a una masificación del uso público contraria a esa supuesta conservación de la naturaleza que se presume. Por otra parte, dar una solución a las limitaciones que padecen los propietarios de terrenos o aprovechamientos en áreas protegidas: los costes económicos de la conservación deben ser asumidos de forma justa.

En el ámbito puramente ambiental, ¿hacia dónde camina nuestra sociedad?

Cuanto lamento no poder ser optimista. Creo que la contaminación de los océanos, el cambio climático, la terrible pérdida de biodiversidad, etc. constituyen problemas globales de muy difícil solución. Me temo que la sociedad no es consciente del terrible problema al que nos enfrentamos como especie y que no vamos a resolver declarando nuevas áreas protegidas. Podría decirse que nos estamos centrando en los problemas de nuestro presente, que no son pocos, pero que no dejan de ser síntomas de un problema global que compromete gravemente nuestro futuro. Entiendo que es imprescindible que seamos conscientes de que es urgente un cambio en nuestra forma de vida para garantizar cierto bienestar a las generaciones futuras.

¿La conservación del patrimonio natural se garantiza con las figuras de los espacios naturales protegidos?

No sería justo negar que las áreas protegidas han contribuido a preservar enclaves de un valor naturalístico y simbólico incuestionable de procesos tan destructivos como el urbanismo. El Parque Natural del Montgó es un buen ejemplo de ello, a la vista de lo que ha sucedido con otras sierras litorales valencianas. Sin embargo, las amenazas sobre nuestro patrimonial natural son multifactoriales y su conservación exige mucho más que la delimitación de recintos administrativos en el territorio. Por otra parte, muchas de nuestras áreas protegidas siguen amenazadas, no sólo por procesos locales de carácter especulativo o infraestructural, sino también por procesos globales como el cambio climático. No obstante, me gustaría incidir en el hecho de que muchos espacios naturales protegidos están sufriendo una masificación motivada por el uso público intensivo que cuestiona, precisamente, su protección.

¿Cuál es el objetivo principal a la hora de proteger un espacio natural?

Depende del periodo histórico al que nos refiramos, pero ciñéndonos a la Comunitat Valenciana, podríamos hablar de dos grandes periodos. Durante la primera mitad de los años 80 y segunda de los 90, los primeros parques que se declararon (entre ellos el Parque Natural del Montgó) surgieron para frenar la gran presión urbanística que sufría el litoral valenciano. Prácticamente su delimitación y extensión llegaba hasta donde comenzaba el suelo ya urbanizado. A partir de ese momento, además de la necesidad de restringir los procesos especulativos que siempre han presidido la ordenación territorial valenciana, podríamos hablar de motivaciones políticas o electorales, socioeconómicas, como es el caso de impulsar el desarrollo rural, etc. Lamentablemente, la Comunidad Valenciana no ha tenido hasta el 2011, tras la aprobación de la Estrategia Territorial Valenciana, una planificación de su territorio que incluyese la protección de sus enclaves más valiosos con una visión global.

¿Cómo estará nuestro planeta dentro de 50 años?

El nivel de incertidumbre es muy grande dada la magnitud de la crisis ecológica y, por ello, es difícil aventurarse a hacer un pronóstico que no adolezca del pesimismo que nos embarga a muchos. Sí me atrevería a decir que, posiblemente, el ser humano estará más solo en el planeta, porque, tristemente, habrán desaparecido infinidad de especies animales y vegetales en todo el mundo, entre ellas, muchas de aquellas que hoy consideramos habituales. Insisto en que es urgente que asumamos la gravedad de la situación o las siguientes generaciones sólo conocerán cuan maravilloso es nuestro planeta en los documentales que se han grabado sobre áreas protegidas.

¿Qué significa para usted el premio recibido?

En primer lugar, una gran satisfacción. Pero a mis 58 años supone, ante todo, poder cerrar un ciclo personal, con la satisfacción de que grandes antropólogos valencianos hayan valorado mi trabajo y estimado que he aportado algo a esta maravillosa disciplina de las ciencias sociales que es la Antropología.

¿Qué siente al ser la primera alicantina en conseguir esta distinción?

Obviamente me siento muy orgullosa, pero me gustaría creer que esto ha servido para ilusionar a otros antropólogos alicantinos, animarlos a investigar y aportar respuestas a los múltiples asuntos que preocupan a nuestra sociedad y sobre los que es tan necesaria esa mirada que sólo la antropología es capaz de proporcionar.

¿Cuál es su siguiente proyecto en este ámbito de la antropología?

En la actualidad formo parte del equipo de investigadores del proyecto Goberpark, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el programa FEDER, y que tiene como objeto conocer la evolución de la gestión en los parques naturales y analizar su situación a través de un enfoque multidisciplinar. Creo que los resultados de este proyecto, en el que también participan parques naturales de Cataluña y Andalucía, va a proporcionar una perspectiva novedosa y necesaria sobre la política de áreas protegidas en España.