La Semana Santa Eldense comienza el sábado con la salida extraordinaria de la Cofradía de La Soledad

La Semana Santa de Elda arranca el próximo sábado, a partir de las 10.30 horas, con la salida extraordinaria de la la imagen de Nuestra Señora de la Soledad por las calles de la ciudad. Un acto con el que la Hermandad celebra su 75 aniversario.

Las Cofradías esperan con mucha expectación el inicio de las fiestas de la Pasión tras dos años sin procesiones por la pandemia del coronavirus. Con el Domingo de Ramos y la Procesión de las Palmas, a las 12 horas, comienza oficialmente la Semana Santa. Una jornada dominical que también incluirá la Procesión de la Santa Cena, a las 18.30 horas, desde la iglesia de La Inmaculada.

La concejala de Fiestas, Lorena Pedrero, y el presidente de la Junta Mayor de Cofradías de la Semana Santa de Elda, José Pascual, han presentado este martes el vídeo oficial y la programación de actos de la Semana Santa en la ciudad.

La edil de Fiestas ha destacado que “esta celebración vuelve a las calles de Elda llenándolas de una gran riqueza patrimonial y cultural, con pasos e imágenes de las diferentes cofradías que son obras de arte de un valor enorme”.

Lorena Pedrero también ha explicado que “vamos a anunciar la llegada de la Semana Santa con un vídeo promocional con el que queremos potenciar y promocionar nuestras fiestas, y que los ciudadanos y ciudadanas de los municipios de la comarca y de la provincia sepan que la Semana Santa de Elda tiene una gran importancia”.

Por último ha invitado, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Junta Mayor de Cofradías, a visitar la ciudad durante la próxima semana y disfrutar de los diferentes actos programados".

Por su parte, el presidente de la Junta Mayor de Cofradías ha agradecido al Ayuntamiento de Elda “la realización de este vídeo promocional de nuestra Semana Santa, para que se conozca en nuestra ciudad y fuera de ella. En relación a la programación, lo más inmediato será la presentación de los libros de 2021 y de este año, el día 7 a las 21.00 horas en la Fundación Paurides. También hemos organizado la novena edición del concurso de fotografía, dotado con 600 euros, del que informaremos para que tomen parte en él todos los fotógrafos profesionales y aficionados que estén interesados”.

Como novedades, José Pascual ha indicado que “el lunes la Procesión de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli no se trasladará hasta Santa Ana, sino que realizará un recorrido por las calles de la ciudad para regresar a la Parroquia de La Inmaculada. Y el martes, El Encuentro, se realizará en la Plaza Castelar con importantes novedades”.

Actos y horarios

Miércoles Santo: procesión de las imágenes de La Piedad y El Perdón y San Juan y las Tres Marías (21.00 horas)

Jueves Santo: procesión del Silencio con las imágenes del Cristo del Buen Amor y de N.S. de la Soledad, acompañada del resto de cofradías (23.00 horas), y Vía Crucis a la finalización de la procesión.

Viernes Santo: procesión del Santo Entierro con el Cristo Yacente acompañado de todas las cofradías con sus respectivas imágenes (19.30 horas)

Domingo de Resurrección: Procesión y Encuentro de Gloria con el Santísimo Bajo Palio y la Inmaculada Concepción. El encuentro será a las 11.00 horas en la Plaza Castelar.

Orígenes de la Semana Santa de Elda

El historidador José Luis Bazán comentaba en un artículo publicado por este diario en el año 2015 que "en Elda, al no tener ninguna documentación no podemos especificar cuando se empezó a celebrar la Semana Santa, y como siempre nos tenemos que remitir a algunos personajes que han dado algunos datos. Nos estamos refiriendo a Lamberto Amat, que en su libro Elda, nos comenta que su sexto abuelo materno estuvo en Roma algunos años, y cuando volvió a Elda se trajo: «la hermosa escultura de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a la cual desde entonces se le rinde ferviente culto en el oratorio de mi actual casa habitación». Esta referencia que hace Lamberto la podemos situar a principios del siglo XVIII, donde estamos convencidos que no existían procesiones de Semana Santa, porque de haber sido así, este historiador nos lo hubiera transmitido en el periódico alicantino El Graduador, donde escribió muchos artículos sobre Elda, relacionados con los actos más destacados, como por ejemplo la Fiesta de Moros y Cristianos (...) Sí sabemos que en el año 1933 se inició un proceso de ampliación de Cofradías, pero lo más curioso fue el año siguiente, cuando apareció la Centuria de Romanos, que en el primer momento solamente la componían doce personas, y sin embargo al año siguiente se amplió a más de cincuenta.