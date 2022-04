La ciudad de Azorín vuelve a albergar en sus calles la tan tradicional e histórica festividad de Semana Santa, la cual se remonta al siglo XVII. Y es que tras dos años de parón, Monóvar se engalana para acoger este acontecimiento religioso, social, cultural y artístico, cuya tradición involucra a la gran mayoría de familias monoveras.

Esta festividad, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, comienza con la Procesión del Domingo de Ramos y continúa con el resto de procesiones de las diferentes tallas, las cuales procesionan sobre andas a lo largo de toda la semana. Cabe destacar la tradicional Procesión del Silencio del Jueves Santo, en la que Monóvar se sume en la más absoluta oscuridad al paso del Cristo y la Esperanza.

La procesión del Viernes Santo, con todas las cofradías por el centro de la ciudad, reúne a más de 2.000 cofrades y finaliza con el Santo Entierro en el interior del templo, uno de los momentos más íntimos y bellos de la Semana de Pasión.

El Domingo de Gloria, Monóvar despierta a golpe de campanas y los acordes de la banda de música recorrerán la ciudad para recoger a la Patrona y procesionar hasta la Plaza de la Malva, donde se llevará a cabo el Santo Encuentro con el Santísimo.

Gastronomía de Semana Santa

En esta tan esperada Semana Santa, los monoveros no pueden dejar de recuperar sus ricas tradiciones gastronómicas. Y es que, no sería Domingo de Gloria sin desayunar las populares Toñas mojadas con un buen chocolate caliente; desayuno que precede a todo un ritual gastronómico que los vecinos de la población disfrutan durante estos días, como son las «Faseguras» «la Ompliura Monovera», la «Gaxamiga» las pastas o el Fondillón. Pero, sin duda, la estrella de estos días es la Mona de Pascua, un dulce que no puede faltar en la tarde del domingo y del Lunes de Pascua y que es la excusa perfecta para salir a los parajes naturales a disfrutar con amigos y familia.

Tierra de músicos

Por otro lado, y siendo Monóvar una tierra de buenos músicos, ésta no puede faltar en estos días. Por ello, vuelve el tradicional Concierto de Pascua de la banda de música La Artística, quien el Domingo de Resurrección ofrecerá un repertorio muy especial a los asistentes que acudan al Teatro Principal de la localidad.

En Semana Santa, la vecina localidad de Monóvar abre sus puertas a visitantes de otros municipios y les brinda la oportunidad de disfrutar de una oferta cultural, turística y gastronómica rica, tradicional y emotiva. Quién lo vive se lleva un grato recuerdo que perdurará en sus memorias.