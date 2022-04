El PP de Petrer denuncia trato discriminatorio del PSOE a los vecinos de Luvi

El PP de Petrer muestra su preocupación por la "discriminación administrativa" que el gobierno socialista de Petrer está mostrando respecto de los vecinos de las casas de la zona de Luvi.

Tras la última reunión de la Comisión Municipal de Urbanismo se manifiestó que el gobierno local comprará una casa de las cuatro afectadas por el futuro desarrollo de Luvi, mientras que a las otras tres propiedades, que se da la circunstancia de estar habitadas, no se tiene intención alguna de comprarlas para darles el mismo tratamiento.

"Por otro lado y aún más grave es que se diga en la reunión que no se van a responder las alegaciones presentadas por esos vecinos frente al proyecto de urbanización expuesto al público, lo cual es una dejación de sus obligaciones", denuncia la portavoz municipal del Partido Popular, Pepa Villaplana, añadiendo que “estamos a favor del desarrollo de Petrer en esa zona pero exigimos que no se discrimine ni abandone a los vecinos de esas cuatro casas de Luvi afectadas por la modificación puntual 37 del Plan General“.

La dirigente popular también ha manifestado “que no vamos a aceptar lecciones del PSOE y les pedimos que se pongan en el lugar de estos vecinos sobre los que han decidido que puedan perder sus casas”.

Sobre esta cuestión el concejal de Urbanismo ha señalado que "hay unos propietarios que han vendido y hay otros tres que, de momento, con la oferta que les han hecho no han vendido". Para el socialista Fernando Portillo la necesaria tramitación de Luvi sigue si curso y, según asegura, antes de final de año entrarán las máquinas.

Plan parcial UZI-5 "Los Pinos"

Fue el pasado mes de enero cuando se obtuvo luz verde para desarrollar el plan parcial UZI-5 «Los Pinos» en el solar de la antigua fábrica Luvi de Petrer, que se encuentra ubicado junto a la zona de la petanca.

Leucanto Promociones Nazareth S.L.U., la empresa inversora alicantina que ha desarrollado el programa urbanístico, fue la encargada de hacer público el coste y el plano de la inversión tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

La empresa invertirá 2,7 millones de euros en urbanizar el terreno para dotar a Petrer de nuevo suelo residencial, comercial y público. Una nueva manzana que conectará el casco histórico y el centro de Petrer con la zona de expansión urbana de La Frontera con Elda.

La fábrica de Luvi fue un símbolo de la época de mayor esplendor de la fabricación de calzado. Cerró sus puertas en el año 1986 y el edificio fue demolido por completo en mayo de 2012. Aunque desde entonces se habían intentado impulsar proyectos urbanísticos en esta gran zona situada entre las calles Gabriel Poveda, avenida de Elda y calle Norte, ninguno había visto la luz por diversas circunstancias. Han tenido que pasar más de tres décadas para que finalmente el solar de Luvi pase a incorporarse a la trama urbana de Petrer.

El plano que hizo público la mercantil promotora, que además es la propietaria mayoritaria del suelo a desarrollar, comprende una superficie de 26.000 m² edificables, donde 9.000 m² son para zona verde, 8.000 m² para residencial, 5.900 m² para un terciario y 4.000 m² de suelo público para poder acometer diferentes proyectos municipales.

«Ese plano y el coste de la inversión de 2,7 millones de euros, que hace público el promotor, se invertirán en conectar y dar un buen acceso a Petrer en una zona que, además, sirve para compensar la revitalización del municipio mejorando las conexiones con el centro histórico, la parte del Ayuntamiento y también recuperando población tan necesaria en esta zona», indicó el concejal de Urbanismo, Fernando Portillo.

A finales del año 2021 el Ayuntamiento recibió todos los informes favorables y se aprobó el informe de impacto ambiental, que era el primer paso para poder iniciar este trámite que requiere la puesta en marcha de un plan parcial.

La previsión es que las obras comiencen a ejecutarse antes de que finalice 2022 o a principios de 2023.

Antecedentes

Fue en 2006 cuando se aprobó en Petrer el Plan de Reforma Interior que afectaba a la zona de Luvi. Sin embargo, el proyecto, con la oposición de parte de los vecinos, fue rechazado por la Conselleria de Vivienda en octubre de 2010, tras la aprobación de una nueva ley que marcaba que no se podía edificar más de 1 m2 de suelo por 1 m² de techo. En ese momento la edificación era superior a 1,6 m² y con el Plan de Reforma Interior esa cantidad en el centro aumentaría más, por lo fue imposible llevarse a cabo. El Ayuntamiento también pensó ubicar en el privilegiado enclave un vivero de empresas que finalmente no se llevó a término y en mayo de 2012 hubo nuevos movimientos en torno a la parcela de Luvi. Pero propietarios y promotores no llegaron a un acuerdo sobre el precio de compra del terreno.