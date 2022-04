Descubren en Pinoso la primera rana albina de la Comunidad Valenciana

El primer caso de rana común con albinismo documentado en la Comunidad Valenciana se ha reportado en Pinoso. Además, en el conjunto de España solo existen dos precedentes catalogados en Cádiz y en Tarragona.

El raro ejemplar de Pelophylax Perezi localizado en la comarca del Medio Vinalopó se encontraba en el humedal del Prado-Rodriguillo de Pinoso. Allí fue visto por vez primera por la eldense Alba Navarro Lozano, doctora en Ciencias Biológicas, y por José Carlos Monzó Giménez, biólogo del Área de Medio Ambiente de Pinoso y experto en Gestión de Espacios Naturales por la Universidad de Alicante.

La rana albina se encontraba en una antigua acequia de drenaje restaurada y transformada en un cauce por la concejalía de Medio Ambiente mediante la construcción de una pequeña presa con un caudal de agua permanente. Una zona rodeada principalmente por áreas de carrizal, tarayales y arbustos de sosa. El "paraíso" soñado por los anfibios aunque no exento de los habituales depredadores de ranas como son la culebra viperina, las garzas y el pez fartet.

Al establecer su hábitat en una pequeña presa hidráulica con poca vegetación acuática, tanto José Carlos Monzó como Alba Navarro pudieron detectar fácilmente la anomalía pigmentaria que presentaba y realizar un seguimiento del ejemplar, desde su estado larvario hasta alcanzar la madurez tras completar todas las fases de la metamorfosis.

El trabajo de investigación desarrollado por los dos biólogos ha sido publicado en inglés por el Boletín de la Asociación Herpetológica Española en un artículo títulado: "First record of complete albinism in a tadpole of Pelophylax perezi in the valencian region (Southeast of the Iberian Peninsula)".

La palabra albinismo procede del vocablo latino "albus", que significa blanco. Se produce por una ausencia congénita de pigmentación en un ser vivo, por lo que su piel, pelo, plumaje, semillas o flores carecen de color y son más o menos blancos, a diferencia de la identidad cromática propia de su especie, variedad o raza.

"En el caso de nuestra rana no tiene pelo, y por tanto, tiene una coloración blanca y ojos rojos", explica Monzó destacando que "los ojos rojos son una prueba de albinismo porque puede darse el caso de una ausencia de melanina en la piel -piel blanca o amarilla- pero que los ojos no sean rojos y tengan un color normal. En tales casos se trata de leucismo".

El albinismo es un fenómeno muy raro en el medio natural. Según indican los expertos, aproximadamente solo se produce un 0,1% de casos respecto a las coloraciones normales de las distintas especies. De ahí que haya suscitado un gran interés en el mundo de la ​Herpetología, que es la rama de la zoología que estudia a los reptiles y anfibios desde el ámbito de la biología, ecología, etología, taxonomía, genética y manejo de este tipo de animales.

Alba Navarro y José Carlos Monzó se consideran muy afortunados por haber podido detectar a la rana albina y hacerle un completo seguimiento. "Hay que tener en cuenta -puntualizan- que los individuos albinos, y especialmente los anfibios, no suelen sobrevivir mucho tiempo o llegar a adultos por diferentes razones".

Los motivos por los que sus vidas se acortan son su llamativo color, lo que les impide pasar desapercibidos ante sus potenciales depredadores por lo que suelen ser cazados con cierta premura. También suelen tener dificultades en la termorregulación de sus cuerpos. Con un color tan claro y falta de protección frente a la radiación solar tienen un alto riesgo de sufrir severas quemaduras, o bien desarrollar infecciones cutáneas con mucha más frecuencia que el resto de ejemplares de su misma especie.

A todo ello se añade que la falta de pigmentación ocular provoca una deficiencia importante en la vista de reptiles y anfibios. Una merma muy importante que implica mayores dificultades para cazar y mayores posibilidades de muerte por inanición.

Pero la rana albina de Pinoso se ha enfrentado a otro problema originado por el ser humano. "Con la importante contaminación que sufrió la zona donde habitaba, por un vertido de aguas residuales que causó hace un año la mortandad de una población de fartet junto a otros grupos de fauna acuática, es casi imposible que haya podido haber sobrevivido", lamenta José Carlos Monzó.

Aunque resulta sorprendente no es el único caso de albinismo que se detecta en el humedal del Prado-Rodriguillo. Hace unos años los voluntarios del Área de Medio Ambiente de Pinoso localizaron un fartet que también parecía albino. Incluso tomaron fotografías. Pero no se pudo capturar para comprobar si se trataba de un caso de albinismo completo o parcial. Quedó, por tanto, sin constatar científicamente.