Medio siglo protegiendo a los mamíferos exóticos

La Fundación AAP (Animal Advocacy and Protection) ha cumplido este mes 50 años protegiendo a los mamíferos exóticos víctima del mascotismo, el tráfico ilegal y la industria del espectáculo y el entretenimiento en Europa.

El proyecto empezó en 1972, cuando los fundadores neerlandeses Okko y Riga Reussen rehabilitaban a los animales en su propio hogar. Hoy AAP cuenta con dos centros de rescate, uno en Almere -Paises Bajos- y otro en Villena, y por ambos han pasado casi 5.000 animales. Mayoritariamente primates, grandes felinos y pequeños mamíferos.

Desde su constitución AAP ha luchado de forma denostada por el bienestar y la promulgación de leyes que amparen a los mamíferos exóticos en Europa. Desde 1972 el impacto en España ha ido creciendo de forma lenta pero sólida.

En 2009 la etóloga inglesa y Mensajera de la Paz de la ONU, Jane Goodall, inauguró las instalaciones de AAP Primadomus en Villena, convirtiéndose desde el primer día en el principal centro de rescate de mamíferos exóticos salvajes del Suroeste de Europa. Fue exactamente el miércoles 4 de noviembre de 2009 cuando llegaron desde los Países Bajos los primeros chimpancés para ser alojados en el centro Primadomus que la Fundación AAP construyó en el paraje natural del Rincón del Moro.

También en 2013 pasó a ser el primer centro oficial de recogida de animales exóticos CITES. Meses después se firmó un convenio de colaboración y protocolo de actuación con la dirección general de la Guardia Civil para incrementar la vigilancia en los puestos fronterizos. De este modo consiguió obtener facilidades y recursos a la hora de rescatar y depositar animales exóticos decomisados por las autoridades y tres años más tarde, en 2016, abrió en Villena el área de grandes felinos, única en España, que fue inaugurada por la reina emérita Sofía.

Para ello AAP Primadomus tuvo que ampliarse con instalaciones especializadas para poder ofrecer un lugar adecuado a los grandes felinos que llegaran desde los circos de toda Europa.

En la actualidad AAP Primadomus alberga a 120 animales rescatados y es "entidad colaboradora" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en su Plan TIFIES. Además, fue el primer centro oficial de rescate de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres en España.

En los últimos 50 años, 4.850 animales han sido acogidos en los centros de rescate de la AAP. Al menos 1.794 primates (incluidos 87 chimpancés) y otros 1.727 mamíferos. En 2016, AAP también comenzó a rescatar grandes felinos, 61 de los cuales han sido rescatados en los últimos años. Debido a que solo a mediados de los años 90 se decidió que AAP se especializaría en mamíferos exóticos, también se registran en sus archivos de protección animal alrededor de 1.026 reptiles, 292 aves, siete anfibios y hasta un insecto.

Acabar con el problema

La misión de AAP es acabar con el sufrimiento de los animales exóticos en Europa. Según explica Marta Merchán, responsable de Políticas Públicas de AAP en España y Coordinadora de la Coalición para el Listado Positivo que forman las organizaciones de protección animal ANDA, FAADA y AAP Primadomus, "esto no se puede hacer solo mediante el rescate y la rehabilitación, sino que también requiere de una mejor legislación para evitar que los animales exóticos sufran víctimas del mascotismo, la industria del entretenimiento o el tráfico ilegal".

En las últimas décadas muchos países de la UE han adoptado las soluciones legislativas que defienden, como Listados Positivos para regular el comercio de mascotas exóticas y la prohibición del uso de animales salvajes en los circos. "Continuaremos presionando por el cambio legislativo que deseamos ver en toda la UE durante el tiempo que sea necesario, incluso si pasan otros 50 años", ha subrayado Merchán.

Animales salvajes de mascotas

Desafortunadamente, los problemas con animales salvajes usados como animales de compañía aún encabezan la lista. La mayoría de los animales que llegan a AAP provienen de haber sido tenidos inadecuadamente como mascotas, con todos los problemas que esto causa en su comportamiento, salud y desarrollo.

Impulsados ​​por las redes sociales y la fácil disponibilidad a través de internet, en los últimos años se ha observado un incremento en la adquisición de animales salvajes como malentendidos animales de compañía.

La falta de legislación específica que regule y limite el comercio y tenencia de animales exóticos, o el hacerlo solo a través de listados negativos como el de especies invasoras, ha dado lugar a una situación alarmante.

Para evitar que casos como estos sigan sacudiendo a la opinión pública, AAP dentro de la Coalición para el Listado Positivo aboga por la introducción de un "Listado Positivo" en España que recoja claramente las especies de animales cuya tenencia se consideraría adecuada y segura. Se trata de una herramienta de carácter preventivo, en contraposición con la línea actual, basada en interminables “listados negativos” de difícil y costosa aplicación.

Destaca Marta Merchán que “actualmente en España, salvo en cuatro Comunidades Autónomas, es perfectamente legal tener, comerciar y transportar animales salvajes, desde un cocodrilo hasta un elefante o un tigre, si se dispone de la documentación necesaria". Por eso urge una legislación que delimite y defina claramente las especies susceptibles de comercio y tenencia como animales de compañía, quedando prohibidas todas las demás, "para así poner fin de una vez a los riesgos innecesarios que la situación actual supone para las personas, los animales y el medio ambiente", subraya.

El serval de Altea

Para los miembros de la Fundación historias como las del serval Sahel, encontrado por las calles de Altea, o la pantera Bono, que vivía encerrada en un piso de la capital, deberían ser "cosas del pasado". La Guardia Civil de Altea, a través de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y por medio del aviso de un ciudadano, consiguió el pasado 28 de enero poner a salvo a un serval africano que deambulaba por las calles y había accedido a una parcela de la localidad de Polop.

Industria del entretenimiento

AAP lleva años luchando por prohibir el uso de animales salvajes en circos en toda la UE. Gracias al esfuerzo conjunto de AAP con otras organizaciones, el 96% del territorio Europeo está libre de circos con animales salvajes. Actualmente, solo dos países de la UE carecen de legislación nacional que restrinja el uso de animales salvajes en circos y España, junto con Alemania, es uno de ellos.

AAP es miembro de la coalición InfoCircos, que trabaja con el objetivo de poner fin a la utilización de animales salvajes en circos en España.

Aunque en España el rechazo a los circos con animales se ha ido extendiendo por todo el territorio nacional de forma creciente en los últimos años, no hay todavía una normativa estatal que los prohíba. Gracias a los esfuerzos de la coalición, un 78% de la población española vive ya en territorio libre de circos con animales salvajes, ya sea en las 11 Comunidades Autónomas donde estos espectáculos se han prohibido, como en los municipios que se han declarado libres de circos con animales salvajes dentro de las Comunidades Autónomas que todavía no cuentan con una prohibición regional en este sentido (Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Madrid y País Vasco). El anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales nacional ya contempla la prohibición de fauna salvaje en los circos.

Circos

El pasado 13 de octubre, InfoCircos, junto con las otras 85 organizaciones miembro de Eurogroup for Animals, entregó a la Comisión Europea más de un millón de firmas recogidas a través de la plataforma Change.org en la campaña "La Unión Europea debe prohibir los animales salvajes en los circos".

La campaña, lanzada en España hace tres años, alcanzó carácter internacional siendo traducida a cinco idiomas y consiguiendo la firma de 986.381 personas internacionalmente. Todo un hito en la lucha de los derechos de los animales.

En el centro de rescate AAP Primadomus, el 80% de los grandes felinos acogidos proceden de circos o de criadores vinculados al espectáculo. Desde AAP animan a los gobiernos de España y Alemania a que se pongan a la altura de la mayoría de países de la UE y prohíban estos espectáculos de una vez por todas. Así mismo ofrecen su colaboración a las autoridades y a los circos que todavía utilizan animales salvajes para reubicar a los animales y darles una nueva vida, más acorde con sus necesidades.

Estos leones procedentes de un circo se están recuperando de sus múltiples lesiones, amputaciones y contusiones en el centro de rescate AAP Primadomus. Verlos sentir la tierra bajo sus patas ha sido toda una experiencia.

Comercio ilegal

AAP se centra en particular en proteger a los primates que se introducen de contrabando ilegalmente en la UE. Desde 2017, el proyecto 'Born to be Wild' nos ha permitido evitar que los macacos de Berbería sean introducidos de contrabando en Europa desde su hábitat natural en Marruecos. En los próximos años, esperamos preparar a los animales que han sido interceptados por la aduana o rescatados por AAP para que regresen a la naturaleza. Un gran avance para las especies de primates en peligro de extinción, que ahora también reciben la protección que merecen de la población local y las autoridades.

Un grupo de unos 35 macacos de Berbería pronto será transportado desde varios lugares de Marruecos a un centro de rehabilitación en el Parque Nacional Tazekka. Una vez que hayan formado grupos estables, estos animales serán liberados para establecer una nueva población en un área donde esta hermosa especie nativa se había extinguido.

En el 2016, AAP junto con otras organizaciones de protección animal lograron que la especie pasara de ser catalogada CITES II a CITES I, alcanzando así el mayor grado de protección al quedar prohibida su comercialización.

El comercio legal e ilegal a menudo van de la mano. Por lo tanto, la lucha contra el comercio ilegal también requiere una regulación más estricta del comercio legal para que sea realmente eficaz. AAP continuará arrojando luz sobre estos temas y el sufrimiento actual de los animales exóticos en Europa.