Generación Zoe urdió en España una "compleja puesta en escena" que incluyó "desde la creación de una apariencia de actividad societaria de inversión mobiliaria e inmobiliaria hasta la promoción del 'negocio' inversor, utilizando información ficticia mediante el uso de una publicidad engañosa y ofreciendo altísimos incentivos remuneratorios y compromisos verbales de reingreso del capital entregado a demanda del inversor". Éste es el resumen del relato de los hechos de la denuncia colectiva presentada hoy ante el juzgado de Instrucción número 1 de Elda por el abogado Alejandro Marín Huerta, del despacho Marín & Ballester, en representación de unos 200 damnificados en la provincia de Alicante por la empresa argentina liderada por Leonardo Cositorto y acusada de llevar a cabo una estafa piramidal internacional.

La denuncia se dirige en un principio contra el presidente de Zoe en España y Europa, el eldense Daniel Paterna, su empresa Pro Coaching FIF S.L., su hermano Camilo Paterna (director general de la oficina central en Elda), Priscilla Lantadilla (mano derecha de Daniel) y Eduardo Martín Ruiz (coach argentino colaborador de Cositorto y al que habría enviado a tutelar en España la implantación de la compañía), si bien queda abierta a otras personas que puedan resultar responsables durante el proceso judicial.

A todos ellos les denuncia por los presuntos delitos de estafa continuada, organización criminal y blanqueo de capitales, los mismos cargos a los que se enfrenta en Argentina la cúpula de Zoe, cuyos miembros se encuentran en prisión provisional a excepción de su director jurídico, el exjuez federal Héctor Luis Yrimia, aún prófugo en Dubai y al que este periódico pudo entrevistar recientemente.

La denuncia de Marín expone cómo la "estructura ficticia" de Zoe "se amplió con nuevos 'inversionistas' atraídos por el pago efectivo de intereses remuneratorios a los 'inversionistas' anteriores, ocultándose en todo momento que dichos 'pagos' aparentemente se nutrían exclusivamente o en su gran mayoría de las nuevas aportaciones de capital, dada la presunta inexistencia de actividad inversora correlativa a las muy importantes 'inversiones' que, mediante la entrega de capital a los denunciados, realizaron los perjudicados".

Según este letrado, los pagos de intereses "no respondían a ningún propósito de cumplimiento del contrato pactado" sino que "formaban parte de la propia ejecución del ardid defraudatorio diseñado".

"Los contratos se convirtieron así –prosigue su calificación– en meras pantallas de contenido aparentemente obligacional que ocultaban una estructura fraudulenta piramidal que determinó decisivamente el resultado despatrimonializador. A lo que debe sumarse, la ausencia de toda trazabilidad hasta la fecha entre el dinero entregado y el destino dado al mismo", añade.

Observa de este modo unos "hitos fácticos cuya lógica interacción permite descartar la existencia de intención de cumplimiento desde el propio arranque de la actividad", teoría que choca con el principal argumento de la defensa de la compañía en Argentina, que en todo momento ha asegurado que no hay estafa sino un incumplimiento en los pagos comprometidos.

Los antecedentes y la llegada de Zoe a España

El abogado detalla en su escrito cómo llegó a España Zoe tras la puesta en marcha en Argentina de "un sistema ponzi de recaudación de fondos mediante la falsa promoción del dictado de cursos de Coaching, Mentoring y Trading etc.".

Leonardo Cositorto y su número 2, Maximiliano Javier Batista, fueron quienes "valiéndose de sus conocimientos y experiencia en el rubro fueron los artífices del diseño de esta oferta ambiciosa con la mentada calidad de contar con diversidad de empresas de múltiples rubros como Generación Zoe, Zoe Construcciones, Universidad del Trading, Zoe Broker, Zoe Empowerment, Zoe Autos, Zoe Burger, Zoe Pets, Zoe Pizza, Zoe Fitness etc. donde supuestamente se invertiría el dinero y bienes que los inversores –los damnificados– confiaban y depositaban en la empresa ZOE con sus distintas denominaciones, cuando en realidad esos capitales eran destinados al patrimonio de los 'cabezas'", indica Marín. En ese punto "se sumaron a su proyecto criminal los aquí denunciados", quienes "decidieron asociarse con los mismos, siendo el brazo ejecutor en España", agrega.

Marín subraya que "la asociación habría acordado realizar acciones concretas para mostrar una solvencia extraordinaria y de este modo mantener a las víctimas engañadas y captar nuevos damnificados –inversores– mediante la propuesta de nuevas oportunidades de inversión, con la adquisición de bots que prometían cada vez intereses más extraordinarios", los cuales "se fueron incrementando a medida que incorporaban nuevos inversores" y "llegando a prometer en el mes de diciembre de 2021 un 100% de interés en dólares en tres meses y en enero del 2022 el 330% en dólares en once meses", extremo que "motivaba a los inversores a reinvertir sus ganancias".

Los líderes de la organización, continúa la denuncia, "aparentaban ser poseedores de bienes, negocios y empresas, mientras que los demás integrantes mostraban un cambio laboral favorable y radical, que les proporcionaba un nivel de vida desconocido con anterioridad a su incorporación a la asociación, ardid con el que lograban el convencimiento de las futuras víctimas, para lo cual se organizaban diferentes convenciones y eventos en los que asistían en forma gratuita una gran cantidad de personas, los que se realizaban en lujosos hoteles, pudiendo señalar en lo que aquí nos atañe a título de ejemplo la convención en el Hotel Bali de Benidorm".

El abogado adjunta numerosa documentación, incluyendo fotografías, vídeos y capturas de pantalla de publicaciones en las redes sociales, que muestran cuál era el "modelo de negocio" y cómo operaba Zoe en España.

Básicamente venden humo en un escenario bien orquestado

En uno de los citados vídeos, Daniel Paterna explica cómo funciona la plataforma entre los líderes y cómo empezó su etapa profesional en el negocio, bajo la atenta supervisión de Cositorto. "Emplean la enseñanza y el Coach cono vehículo del engaño, como gancho, aprovechando la coyuntura económica y además la crisis por la Covid19, caldo de cultivo perfecto para que las personas sean fácilmente influenciables, y por otro lado, ante las posibles acusaciones que por parte de algunos pudieran darse de estafa piramidal poder emplear la formación como patente de corso para defender que no estamos ante un posible escenario delictual puesto que hay un bien subyacente y tangible. Ni que decir tiene, que no hay formación alguna, mucho menos por personas cualificadas, por no mencionar que la certificación que prometen emitir carece de rigor y reconocimiento en el sector empresarial. Básicamente venden humo en un escenario bien orquestado", remata Marín.

La denuncia recoge frases de Paterna como "estudiáis gratis", "triplicáis la inversión inicial de 400 euros", "y solo os estoy hablando de lo que ingresamos", "imaginaros que metéis un amigo, un vecino, alguien que captáis de redes sociales", "os metéis en un salario de 4 o 5.000 euros “libres de polvo y paja", "cuanto más metas, más ganas, hasta el punto de que ya estamos cerrando operaciones con gente famosa de nuestro país, gente muy significativa" y "es un negocio que llama mucho la atención porque está avalado, tenemos una impresionante infraestructura de educación que avala este proyecto".

Unas declaraciones que "se repiten en cada una de las 'conferencias' que da empleando zoom o plataformas digitales" y donde "el mensaje es siempre el mismo 'libertad financiera', 'éxito', 'superación' y parafernalia bien estudiada que tiene mayor énfasis y calado en plena pandemia Covid-19", puntualiza el representante de las víctimas.

Daniel Paterna: "El dinero de España pasa por mi cuenta"

Alejandro Marín destaca en su escrito que, tras ser preguntado en un vídeo por una persona del público interesada por dónde está constituida la empresa, Daniel Paterna contesta: "Deciros que el dinero de España pasa por mi cuenta personal de España y mi cuenta empresarial. No está constituida ni en África ni en un paraíso fiscal ni en ninguna cosa rara". Esta afirmación "genera más confianza, si cabe, en aquellos inversores que saben que quien les está ofertando el negocio está en España, y tiene residencia aquí", especifica el abogado.

En el vídeo, "un claro ejemplo de cómo capta al inversor, es sumamente revelador que uno de los asistentes le pregunta directamente: ¿Quién es el que controla el capital en España? Y contesta: "Sí, lo gestiono yo directamente, la cuenta que hay en España es mía, el dinero siempre pasa por mí, y no va a América, Latinoamérica y luego vuelven las comisiones. La cuenta es del BBVA, está ubicada en la Avenida Madrid de Petrer y el dinero soy yo quien lo distribuye cuando lo tengo que distribuir, soy yo quien mueve el dinero, el dinero siempre sale de aquí". A lo que contesta uno de los asistentes: "era para que le quedara claro al personal que el responsable no solo de la dirección eres tú si no también del capital", replicando entonces Paterna: "sí, yo aquí he montado mi propio equipo, mi propia infraestructura, porque todo lo gestiono yo desde el primer día".

Estas declaraciones, a juicio de Marín, hacen "inverosímil cualquiera estrategia de defensa que abogue por el desconocimiento de las inversiones y las liquidaciones ofrecidas". Cabe recordar que en las pocas comunicaciones públicas de Paterna desde que fuera detenido el pasado 11 de marzo, el empresario aseguró que su vínculo con Zoe era el de ser un mero comercial.

Un negocio insostenible y fraudulento

La conclusión del letrado es que el negocio de Zoe "se hace inverosímil, difícilmente sostenible y cómo no, fraudulento, desde el primer momento en que no hay equivalencias entre el capital invertido y el capital que se dice invertir".

Al margen del contrato publicitario con el Atlético Saguntino, enfatiza Marín, "no se le conoce a Zoe España otra operación bien sea mercantil, inmobiliaria o comercial".

"Básicamente quédate con el mensaje motivacional y no preguntes mucho sobre las inversiones", ironiza el abogado.

"Ni que decir tiene que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no reconoce autorización alguna para invertir ni a Zoe, ni a Pro Coaching ni a ninguno de los sujetos destinatarios de la presente. No obstante, Daniel Paterna asegura tener un equipo de traders que realizan las operaciones desde España, pese a que igualmente reconoce que hasta hace escasos siete meses no tenía idea alguna de lo que son las criptomonedas", expone el jurista.

Sobre este punto, precisa que "es más que probable que los bienes adquiridos o que puedan tener en su poder los denunciados estén en 'Ledger' o billeteras frías", unos dispositivos que almacenan las criptomonedas sin estar conectados a internet, de modo que no son rastreables, y a los que solamente tienen acceso sus propietarios mediante unas claves.

Zoe Cash y los contratos "rudimentarios"

La denuncia dedica un extenso apartado a la hoy ya desaparecida criptomoneda Zoe Cash, "otro de los productos que dicen haber lanzado al mercado", anuncio que implica "una gran publicidad para la empresa" y genera en el inversor "la falsa creencia de que la empresa se está posicionando en el mercado".

El libro blanco de este criptoactivo, destaca Marín, "se encuentra plagado de innumerables frases totalmente contradictorias, rimbombantes y conflictivas que le dan mayor fuerza a la tesitura de que nos encontramos ante una presunta estafa".

Los damnificados señalaron a su patrocinador que los Paterna les aseguraron haber visto, durante su viaje a Argentina a finales de 2021, las minas de oro con las que supuestamente se iba a financiar la criptomoneda, algo que no figuraba en el libro blanco y que "permitiría hacer una inferencia bastante fuerte en cuanto a que la razón por la cual ahora decidieron decir que el token estaría respaldado por un gramo de oro es para obtener más inversiones del público y para vender dichos tokens a un precio muy por encima del precio de mercado".

En otro de los apartados de la denuncia se desgranan los detalles de la "contratación rudimentaria y la posible evasión fiscal" en que habría incurrido Zoe con sus membresías, franquicias y fideicomisos.

"Algunos contratos llevan el sello y firma de Pro Coaching FIF S.L., otros por Generación Zoe España, otros firmados por el propio Daniel Paterna Lama y otros son modelos estandarizados que van con la firma incrustada de Leonardo Cositorto. Y esto se debe a que los productos denominados 'pin millonarios' o 'multimillonarios', productos más exclusivos, por llamarlos de alguna manera, fueron inicialmente lanzados directamente desde Argentina, sin perjuicio de que el dinero entrara en las cuentas radicadas en España, y su promoción y oferta se realizara desde aquí. No obstante es de mencionar, que en los últimos meses dichos productos fueron lanzados directamente por Pro Coaching", comenta el letrado, quien precisa que "el sistema rudimentario y evasivo es incuestionable, sobre todo por el nivel de capitales que llegan a manejar".

Que no nos vendan la moto, esto no es un sistema piramidal, es un sistema increíble que ha inventado un señor con una inteligencia brutal Daniel Paterna - Presidente de Zoe España y Europa

"Luego encontramos productos como los bots o robots cuyas rentabilidades resultan más estrambóticas, pero lo llamativo de ello es que dichos productos son sacados o puestos en circulación entre los inversores desde el momento en que la base de la pirámide corre peligro, generando con ello que los inversores con más tiempo se sumen a reinvertir el dinero, y los nuevos inversores no pierdan la oportunidad de 'subirse al carro'. Si se observa, la mayoría de bots, robots y pines, y ofertas llamativas, fueron ofertados a finales de 2021, cuando la estabilidad de la empresa estaba siendo cuestionada en los países latinoamericanos y cuando la Comisión Nacional de Mercado de Valores había lanzado una alarma internacional. Este puede ser uno de los motivos por los que al final fueran lanzados directamente desde España", sugiere el abogado.

Cositorto nos ha traído un proyectazo que día a día se va desarrollando, os digo que ayer estuve negociando en Madrid para comprar un equipo de fútbol Daniel Paterna - Presidente de Zoe España y Europa

Alejandro Marín indica en la denuncia el entramado empresarial de Daniel Paterna y sus socios, y considera que "resulta de indudable indagación el posible flujo de dinero" entre todas las firmas, incluyendo las sociedades creadas en Londres copiando la misma ruta societaria que Cositorto, como ya desveló en su día este periódico.

A su juicio, es fundamental "conocer la actividad de las mismas, los movimientos entre todas las empresas referidas y otras que puedan aparecen y congelar los activos bien muebles o inmuebles que puedan encontrarse en todas ellas, a los efectos de garantizar en su caso una eventual responsabilidad civil".

Las conclusiones

Aquí se reproducen los puntos en los que Alejandro Marín resume los hechos en la denuncia colectiva:

El contenido prestacional pactado en cada uno de los "contratos de inversión" otorgados preveía intereses remuneratorios muy altos , muy por encima de los del mercado, y un compromiso de devolución casi inmediata del capital invertido cuando así fuera solicitado por los inversionistas. Además de garantizar el éxito de las “supuestas” inversiones.

, muy por encima de los del mercado, y un compromiso de devolución casi inmediata del capital invertido cuando así fuera solicitado por los inversionistas. Además de de las “supuestas” inversiones. Los contratos eran rudimentarios y vienen encabezados o sellados en muchas ocasiones por una empresa que no existe , como es Zoe Coaches España .

, como es . No tenía ninguno de los implicados autorización alguna para invertir en Bolsa , con la consecuente imposibilidad de rentabilizar los activos que prometían.

, con la consecuente imposibilidad de rentabilizar los activos que prometían. Se dispuso de una oficina física donde mostraba a los futuros "inversores" el modo de operar en la plataforma. Careciendo de competencia técnica para ello, siendo conocida únicamente una persona que pudiera tener conocimientos en criptomoneda.

para ello, siendo conocida únicamente una persona que pudiera tener conocimientos en criptomoneda. La conducta engañosa se manifiesta en distintas verticales.

se manifiesta en distintas verticales. No existen las inversiones prometidas, en la medida en que no se conoce en España que por parte de los denunciados hayan realizado ninguno de los negocios en los que sustentaban la rentabilidad del negocio, ni hay compra de activos muebles, ni inmuebles, no hay flotas de vehículos, ni hay cadenas de establecimientos, no hay equipos de futbol, no hay ventas de jugadores, no hay niños sacados de la calle, no hay absolutamente nada . Pese a que el dinero pasaba y se quedaba en las cuentas del líder de España y Europa.

. Pese a que el dinero pasaba y se quedaba en las cuentas del líder de España y Europa. No hay minas de oro, mucho menos la criptomoneda Zoe pudiera ser canjeable por el mismo.

por el mismo. Se dan charlas coercitivas , donde las tildan de educación.

, donde las tildan de educación. Se satisfacen las primeras inversiones o las primeras rentabilidades , generando con ello una gran confianza. Lo que servía de incentivo a los nuevos "clientes" a quienes se mostraban las liquidaciones de intereses.

, generando con ello una gran confianza. Lo que servía de incentivo a los nuevos "clientes" a quienes se mostraban las liquidaciones de intereses. En un momento determinado, sin justificación alguna han desaparecido todos los implicados sin dar respuesta alguna a dónde se encuentra el dinero , y tampoco a los efectos de poder paliar los efectos generados en el núcleo de cientos de familias que confiaron en estas personas.

, y tampoco a los efectos de poder paliar los efectos generados en el núcleo de cientos de familias que confiaron en estas personas. Ninguna de las personas hasta la fecha ha recuperado su dinero .

. Ninguno de mis representados, como el 80% de la población, tiene especial conocimiento en mercados secundarios de divisas.

Al contrario de lo que algún abogado en Argentina ha deslizado sobre la supuesta responsabilidad de las víctimas por haberse dejado engañar, Marín es claro: "no hay previsión normativa alguna que establezca que la norma penal solo protege a las personas especialmente perspicaces o desconfiadas. En el presente caso no hay negligencia gravísima, descuido indolente, intenciones secundarias o fiduciarias de desprotección, planos ocultos con causa torpe o ilícita, que justifique no concederles la protección penal pretendida mediante la presente denuncia y las acciones que se ejercitaran. Actuaron engañados, pero eso lo que prueba precisamente es la eficacia, en el caso, del ardid engañoso generado por los denunciados".

El daño psicológico

La cantidad económica a la que asciende la supuesta estafa, en lo que concierne exclusivamente a sus representados, se sitúa en torno a los 3,5 millones de euros, según desveló hace unas semanas a este diario el letrado, quien añade que "la situación general en los denunciantes no solo aboga por un daño patrimonial, sino por un daño psicológico".

Y es que, asegura, "muchos han perdido la estabilidad emocional, laboral y familiar; debemos situarnos en la esfera de un núcleo familiar medio, donde la economía en los tiempos que corren, se posiciona como un tema fundamental, habida cuenta de la crisis financiera y de salubridad que ha sacudido al mundo. En este sentido, muchos están recibiendo tratamiento psicológico; de hecho, algunos han abandonado el camino judicial como única medida de evitar recordar los hechos como una pesadilla recurrente".

"Pensemos que encontramos personas de avanzada edad que han depositado todos sus ahorros y sus esperanzas en un holding empresarial que aparentemente no existe en España, empresarios que han visto en dicha salida su única opción de salvar el negocio, trabajadores que han depositado el ahorro suyo y de sus familiares, algunos solicitando incluso operaciones crediticias, otros solicitando préstamos a familiares, otros por mera inversión y algunos jóvenes que de los pocos ahorros de los que disponían han sido destinados a un negocio, que como digo, aparentemente no existe. A ello hay que sumar lo dañino que supone en sí, el propio sistema 'ponzi', dado que el patrocinador, ante la falsa creencia de que estamos ante un negocio fructífero y rentable, lo recomienda a sus personas más allegadas, por lo que no solo asume sus posibles pérdidas, sino además las pérdidas generadas en los familiares y amigos más allegados".

Finalmente, la denuncia solicita el embargo y decomiso de "todos los bienes susceptibles de embargo que consten a nombre de los denunciados, así como de las mercantiles de las que sean administradores", la suspensión de la actividad comercial de Pro Coaching FIF SL, así como que "en virtud del Instrumento de Ratificación del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina, firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987, se empleen todas las medidas necesarias para asegurar la responsabilidad civil de los presuntos ilícitos contemplados".