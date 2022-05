El PP exige más recursos para conmemorar el bicentenario de la banda Santa Cecilia de Elda

"Nuestra banda de Elda cumple 200 años. Es historia, presente y futuro. Una entidad viva, testigo activa en todos los acontecimientos deportivos, sociales, culturales y festeros. Que mantiene viva su escuela de educandos, sus profesores y su plantilla titular de alrededor de 100 músicos. Nuestra banda Santa Cecilia es el símbolo de unión de todos los eldenses de cualquier signo y condición. No entendemos que el Alcalde Rubén Alfaro haya dado de lado a nuestra banda en lo que para el Partido Popular y todos los eldenses debería significar el evento cultural del año”, ha explicado Fran Muñoz, portavoz del Grupo Popular, quien ha exigido mas recursos y medios económicos para que la agrupación celebre su bicentenario con la dignidad que se merece. “No entendemos ni la falta de dotación presupuestaria para este fin ni la nula promoción que se ha realizado desde el Ayuntamiento para conmemorar esta efeméride”.

El portavoz ha hecho referencia al esfuerzo municipal incrementando los convenios con todo tipo de entidades, al despliegue municipal para la conmemoración del Año Coloma frente a esta indiferencia hacia una efeméride tan importante. Los populares han anunciado que el próximo Pleno del viernes aprobará el convenio de este año para la Santa Cecilia que previamente pasó por vía de urgencia por la comisión del área. “Estamos muy sorprendidos esperábamos una dotación de mayor solvencia, pero cual ha sido nuestra sorpresa que de los 35.000 € que solicitaba la banda para su programa de actos con motivo de su bicentenario, Alfaro solo haya atendido 10.000”. Muñoz ha explicado que el convenio anual con la agrupación era de 86.000 € y que para el año del bicentenario quedará en solo 96.000 €.

El PP votará a favor dado que “estamos a mitad de año y la banda todavía no dispone del dinero municipal para hacer frente no solo a los gastos de su conmemoración sino para su funcionamiento ordinario como es el mantenimiento de su sede y las nóminas del profesorado. No queremos retrasar ni entorpecer más algo que debería estar entregado desde hace 5 meses que fueron aprobados los presupuestos”.

Por su parte la concejala Lola González consideró “indispensable y fundamental el apoyo a la educación y a la cultura ya que han sido muchas generaciones las que nos han acompañado en todo tipo de evento o actividad”. González ha hecho un repaso a la historia de la Santa Cecilia y su vínculo con la ciudad de Elda destacando que es una de las agrupaciones mas antiguas de España por detrás de la Primitiva de Liria solo por tres años, por lo que reclamó que el Ayuntamiento se sume a todos los reconocimientos de entidades e instituciones que ha recibido la banda y ha recordado que “aunque Elda le otorgó la Medalla de Oro de la Ciudad en 2002, con motivo del bicentenario el Ayuntamiento debería hacer una mención especial a nuestra querida Santa Cecilia”.

Fue el pasado mes de febrero cuando el Teatro Castelar de Elda acogió el concierto de apertura de los actos de celebración del 200 aniversario de la Agrupación Músico Cultural Eldense (AMCE) Santa Cecilia. La concejala de Cultura, Rosa Vidal, y el presidente de la AMCE Santa Cecilia, David Mancera, ofrecieron entonces los detalles de un acto que ha servido como punto de partida de una conmemoración que se prologará durante todo 2022.

Gracias a las investigaciones de Fernando Matallana en el Archivo Municipal se sabe que el acta fundacional de la AMCE Santa Cecilia está datada en 1822.