La fiesta de Elda es una de las de mayor participación de cuantas se celebran a lo largo de los pueblos de la Comunidad Valenciana. Tras estos años de parón, debido a la pandemia originada por el covid-19, más de 7.000 festeros volverán a inundar las calles de la ciudad durante los cinco días que se celebran los Moros y Cristianos en honor a su patrón San Antón, declaradas de Interés Turístico Nacional. Así, la Fiesta llegará a partir de hoy a todos los rincones de la población.

El ambiente, de día y de noche ininterrumpidamente, rompe todos los moldes imaginables de cualquier concepción que se tenga de unas fiestas de este tipo.

En cada calle hay un «cuartelillo» o sede de comparsa o de escuadra, donde los festeros atienden a todo el mundo sin importarles si son moros o cristianos, festeros o paisanos, eldenses o forasteros. Todo aquel que entra en uno de estos locales –y los hay que son verdaderas maravillas por su decoración ambiental- puede comprobar la magia que transmiten.

En la fiesta eldense existen actualmente 9 comparsas, cinco del bando Cristiano: Cristianos, Estudiantes, Contrabandistas, Piratas y Zíngaros, y cuatro del bando Moro: Marroquíes, Realistas, Musulmanes y Huestes del Cadí. Cada una de ellas con su traje oficial característico aunque en los desfiles muchas de sus escuadras lucen espléndidos trajes especiales.

La mujer juega un papel muy importante en la Fiesta, la mitad aproximadamente de sus componentes son mujeres que desfilan en escuadras vistiendo preciosos trajes de variado diseño.

Actos

Esta noche, desde el castillo de embajadas, situado en la plaza de la Constitución, tendrá lugar el inicio de las fiestas con el Pregón, el cual lo dará Fran Nortes. Pero mañana darán comienzo oficialmente con la Entrada de Bandas y por la noche los festeros desfilarán al ritmo de pasodobles o marchas en la informal Retreta.

El viernes por la mañana los arcabuceros acompañarán al estandarte del santo, autoridades y Junta Central, disparando al Alardo, hasta la ermita desde donde se procede al traslado de la imagen de San Antón a la Iglesia de Santa Ana.

El sábado -a las 10 de la mañana- se inicia el Alardo de arcabucería que acaba en la Plaza del Ayuntamiento con la Estafeta y Embajada Mora seguida de la batalla y asalto al castillo. Por la tarde tendrá lugar la triunfal Entrada Cristiana.

El domingo se empezará el día con la Diana festera. Seguidamente, la Ofrenda al Santo y la Misa festera, tras la cual se dispara una mascletá y se llevará a cabo el acompañamiento de cargos. Por la tarde -18 horas- con el mismo ceremonial que el día anterior tendrá lugar la majestuosa Entrada Mora, que encabeza el séquito del embajador moro y el boato de la primera de las agrupaciones moras.

Y el lunes, el último día de las fiestas, se celebra el segundo Alardo que acaba con la Estafeta y Embajada Cristiana, seguida de la batalla y asalto al castillo. La Procesión general del Santo -a las 18:30- y el consiguiente traslado de la imagen a su ermita cierra los actos de las Fiestas de Moros y Cristianos.

Más de 80 puntos de venta en el Zoco de Moros y Cristianos

El tradicional Zoco de Moros y Cristianos regresa mañana a la ciudad de Elda y se ubicará de nuevo, hasta el lunes 6 de junio, alrededor del Parque Adolfo Suárez. En esta ocasión, el Zoco contará con una amplia oferta en artesanía, alimentación y ocio con un total de 81 puntos de venta, entre puestos, casetas y los tradicionales «carritos» de fiestas.

Asimismo, destacan por la singularidad de sus artículos los puestos de venta de artesanía de Ecuador, Senegal y Egipto, artículos de regalo, bisutería y de productos autóctonos de diferentes localidades españolas, además de las tradicionales casetas de alimentación: pizzas, gofres, churrería, patatas y panochas asadas, bocadillos, algodón de azúcar, palominas de maíz y un largo etcétera.

En esta edición, el Zoco contará, por primera vez, con una decoración especial con el objetivo de resaltar el atractivo de la oferta comercial festera. Para esta ocasión, se ofrecerá un toque colorido combinando tiras en picos con telas lisas contando con los colores que más representan las fiestas de Moros y Cristianos.

De rojo, amarillo, verde y azul se vestirán las calles del tradicional Zoco cruzando de lado a lado y combinando colores y formas. La decoración aérea estará compuesta por 5.000 metros de tiras en forma de pico de diferentes colores y 4.000 metros de tiras lisas de variedad de colores.

A lo largo de los años el Zoco, con su particular oferta comercial y lúdica, se ha consolidado como un espacio fundamental para las fiestas de Moros y Cristianos de Elda. Siendo así una agradable visita, tanto para los festeros y festeras, como para los visitantes que acuden a la ciudad.

«Los Moros y Cristianos son un sentimiento y una de nuestras señas de identidad», Rubén Alfaro, alcalde de Elda

El Ayuntamiento de Elda impulsa cada año la celebración de los Moros y Cristianos. El alcalde, Rubén Alfaro, destaca que son unas fiestas muy importantes por el impacto económico y social para la ciudad.

– ¿Cómo se presentan las Fiestas de Moros y Cristianos?

Se presentan con mucha ilusión y con muchas ganas, algo lógico si tenemos en cuenta que no hemos podido disfrutar de ellas durante los dos últimos años. En los actos previos que hemos celebrado, sobre todo con las Entradicas Cristiana y Mora, he podido comprobar que los festeros y la ciudad en conjunto está deseando pasar página, salir a la calle con alegría y volver a disfrutar de la Fiesta.

– ¿Habrá alguna novedad?

Como todos saben, la Fiesta es un conjunto de tradiciones y, en ese sentido, pocas novedades pueden haber, pero desde el Ayuntamiento sí hemos puesto en marcha iniciativas novedosas para mejorar la seguridad y para reducir el consumo de plástico desechable. Por ejemplo, vamos a repartir 8.000 cubre vasos que ayudarán a evitar que se introduzca en bebidas ajenas alguna sustancia estupefaciente con la que anular la voluntad de quienes las consume. También hemos distribuido 34.400 vasos reutilizables entre los 344 cuartelillos de la ciudad para reducir el uso del plástico y de los residuos. Estos vasos lavables permitirán que no se gaste tanto plástico desechable. La iniciativa ha tenido muy buena acogida porque en apenas tres días todos los cuartelillos han retirado sus vasos.

– ¿Qué tienen de especial?

Los Moros y Cristianos de Elda son unas fiestas muy especiales y, sobre todo, muy importantes. Son especiales porque para los ciudadanos y ciudadanas de Elda son un sentimiento, forman parte de nuestro legado cultural y de nuestras señas de identidad, y eso se refleja en la gran cantidad de personas que forman parte de las comparsas y en su enorme implicación y participación. Esto hace que nuestros desfiles y otros actos como la Entrada de Bandas multitudinarios. Somos capaces de dar lo mejor de nuestro carácter y eso se refleja en la espectacularidad de los trajes, símbolos del diseño y de la moda, y en el recibimiento y acogida que ofrecemos a todos los que nos visitan.

Y son unas fiestas muy importantes por el impacto económico y social que tiene en nuestra ciudad, con muchas empresas y comercios cuya actividad gira entorno a la Fiesta. Además, este año será el primero en el que podremos celebrar la declaración de nuestros Moros y Cristianos como Fiestas de Interés Turístico Nacional, reconocimiento que el Gobierno de España nos concedió en noviembre de 2020 y que pone a la Fiesta de Elda como punto de atracción turística.

– La celebración de las fiestas suponen un impulso económico, ¿cómo han sido estos dos años de parón?

Evidentemente han sido dos años muy complicados, no sólo por no haber podido disfrutar de las fiestas, sino por todo el coste humano, social y económico que la pandemia ha tenido. Desde el Ayuntamiento de Elda hemos adoptado numerosas medidas para paliar estos efectos en todos los sectores, incluido también el de la Fiesta. Lo que es evidente es que nuestra ciudad no ha perdido la ilusión y las ganas de trabajar, de hacer bien las cosas y de disfrutar.

– ¿Qué acto recomendaría?

Yo recomendaría que viniesen al mayor número posible de actos durante los cinco días de fiestas porque todos tienen su encanto y su atractivo, unos por su espectacularidad, otros por su singularidad. En cualquier caso, invito a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Alicante a que se acerquen a Elda y disfruten de la música, del colorido, del olor a pólvora y de la acogida que ofrecemos en nuestra ciudad a todos los que se acercan a ella para disfrutarla.

– Un deseo para estas fiestas.

Que la gente se divierta, que sea feliz y que se cuide.

«Desde la Junta Central se ha trabajado para devolver la ilusión a los festeros», Pedro García Calvo, presidente Junta Central Moros y Cristianos Elda

La Junta Central de las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda tiene un papel fundamental para la celebración de estas. Trabajan conjuntamente con el Ayuntamiento de Elda durante todo el año para que las fiestas se lleven a cabo de la mejor manera posible. Su presidente, Pedro García Calvo, resalta que a pesar de estos años sin celebraciones se encuentran con las mismas ganas e ilusión de volver a disfrutar.

– ¿Cómo se han vivido estos dos años sin fiestas desde la Junta Central?

Han sido dos años muy duros, donde en todo momento se ha trabajado desde esta Junta Central para devolver la ilusión a los festeros de nuestra fiesta.

– ¿Cómo se encuentra el ambiente festero?

Desde que la Junta Central organizó el pasado fin de semana festero, marcó un antes y un después a la hora de devolver a los festeros la ilusión y las ganas de volver a vivir nuestra fiesta un año más. Fue todo un éxito de participación y desde aquí felicitamos a los festeros por involucrarse tanto esos días.

– ¿Cuántos festeros se espera que haya este año? ¿Ha bajado el número?

El número de festero no ha bajado este año, y por suerte, estamos en los mismos niveles del 2019, señal de que la gente tiene ganas e ilusión de volver a disfrutar de la fiesta.

– ¿Podrías destacar algún acto?

Pues todos los actos tienen su importancia y su esplendor, la elegancia con la que se desfila en las entradas y los trajes que se lucen, los alardos y embajadas con la extraordinaria representación teatral de nuestros embajadores, el desfile infantil donde los más pequeños lo hacen de maravilla, la entrada de bandas que marca el inicio de nuestra fiesta con la interpretación de Idella…

– ¿Qué mensaje transmitirías a los festeros para estas fiestas?

Que la vivan plenamente con la alegría que caracteriza a nuestra fiesta, que sigan transmitiendo esa hospitalidad, esa felicidad o ese aroma a hermandad y fiesta que se respira las 24 horas del día durante los cinco días de fiesta pero con la precaución que debemos tener porque la pandemia todavía no ha desaparecido del todo.