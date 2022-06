La Concejalía de Acceso a la Vivienda de Elda ha comenzado la tramitación del Bono Alquiler Joven. El concejal del área, Javier Rivera, ha indicado durante la presentación de la campaña que “desde el Ayuntamiento pensamos en la vivienda como un derecho garantizado por la Administración Pública y no como un bien de mercado para especular”.

En este sentido, Rivera ha afirmado que “hoy anunciamos una medida para la ayuda al alquiler en la ciudad como es el bono alquiler joven, con financiación estatal, y en el que la Comunidad Valenciana es la primera en poner en marcha. Este fondo de ayudas se enfoca a un sector de la sociedad que encuentra muchas dificultades para emanciparse. Afrontamos, así, un problema estructural que se produce tanto en nuestro país, como en nuestra Comunidad Valenciana y en nuestra ciudad”.

El concejal de Acceso a la Vivienda ha indicado que “de esta forma ponemos los recursos públicos a disposición de quienes necesitan un impulso para crear un nuevo hogar y un proyecto de vida. Tanto para la Generalitat Valenciana como para el Ayuntamiento de Elda es fundamental trabajar para garantizar el derecho a la vivienda y dar facilidades a la población joven para su emancipación”.

Plazo de solicitudes

El plazo para presentar las solicitudes del Bono Alquiler Joven permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2022. La ayuda está dirigida a la población joven, de hasta 35 años, arrendataria o cesionaria de una vivienda o una habitación que constituya su residencia habitual y permanente.

Además, deben cumplir requisitos como no ser familiar del propietario del inmueble, los ingresos percibidos por la unidad familiar no puede superar los 24.500 euros anualmente, y en casos excepcionales, como familias numerosas o personas como diversidad funcional los 40.000 euros anuales, que el pago de la cuota de alquiler no sea superior a 600 euros al mes o encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias.

La cuantía de la ayuda asciende a 250€ mensuales y la tramitación puede realizarse tanto de forma telemática con certificado digital como de manera presencial.

Javier Rivera ha asegurado que “desde la Concejalía de Vivienda atenderemos todas las consultas referentes a esta cuestión y ofreceremos un servicio de acompañamiento y apoyo en el proceso de solicitudes para garantizar una mejor atención y el cumplimiento parcial de uno de nuestros objetivos, el fomento del alquiler en la población joven. Para este acompañamiento se puede contactar por WhatsApp o llamando al teléfono 682 442 334”.