El Ayuntamiento de Villena ha dado a conocer la cartelera de festivales previstos para el próximo mes de agosto, que tiene como objetivo que la ciudad vuelva a ser la ciudad festivalera por excelencia del verano en la provincia de Alicante.

Villena acogerá la XXV edición del Festival Leyendas del Rock, que reúne a los grupos de Heavy más importantes de España, y continuará el mes de agosto con la organización de Rabolagartija, un festival que mezcla diferentes estilos de música para todos los gustos.

En total, durante la celebración de los festivales de música se congregan en Villena cerca de 100 grupos y artistas diferentes en apenas seis días. El ciclo de festivales arranca del 3 al 6 de agosto con Leyendas del Rock y continuará con Rabolagartija entre el 11 y el 13 de agosto.

El alcalde ha expresado todo el apoyo a este evento en la medida que es capaz de generar un polo de atracción a la ciudad de públicos de distintas edades a Villena, en pleno periodo vacacional cuando la tendencia es salir hacia los lugares de costa. Desde su punto de vista, estos conciertos tienen la fuerza de desestacionalizar la actividad durante estos días para el consumo, el comercio, los alojamientos, además de poner el nombre de Villena en el mapa de la ruta de festival importantes que se celebra en toda España.

Por su parte, Gandía ha destacado el convenio firmado que permitirá la celebración de las dos ediciones siguientes, ofreciendo mayor seguridad y confianza a los organizadores.

El primer festival, dedicado al Heavy, reunirá a Powerwolf, Speth, Kreator, Blind Guardian, Epica, Testament, Alestorm, Mago de Oz, The Darkness, Gotthard, Over Kill, Jinjer, Stratovarius, Angelus Apatrida, Exodus, Ñu, Sweet, El Drogas, Obus, Saragoga, Rhapsody, Leo Jiménez, Saurom, Ensiferum, Adventus, Myrath, Wig Wam, Lord of the Lost, Butcher Babies, Feursxhwanz, Brothers of Metal, Mojinos Escozíos, Legion, El Reno Renardo, Lujuria, Porretas, Lepoka, Celtian, Landevir, entre otros.

Rabolagartija

La nueva edición del Festival Rabolagartija es el retorno de una cita tradicional de cada verano en el que coincidirán artistas como Rozalén, Los Chicos del Maíz o La Pegatina, junto a 40 grupos más, según han relatado hoy el alcalde de la ciudad, Fulgencio Cerdán, y la edil de Grandes Eventos, Maite Gandía. Un gran evento que suma diferentes estilos como el reggae, funk, hip-hop, rock, rock alternativo o rap.

Los grupos invitados a esta edición, tras la recuperación de la normalidad tras la situación de pandemia, son Rozalén, SKA-P, La Pegatina, SFDK, ZOO, Dubioza Kolektiv, Desakato, Green Valley, Rayden, Los Chicos del Maíz, además de Boikot, El Canijo de Jérez, Def con Dos, Eskorzo, Tropa do Carallo, Ciudad Jara, Trashtucada, Xavi Sarriá, el Niño de la Hipoteca, La Sr Tomasa, Sons of Aguirre&Scila, Arde Bogotá, Tu Otra Bonita, Suu, Nativa, Valira, Gomad&Monster, Alademoska, Puli.les, El Sombrero del Abuelo, Jamones con tacones, La Regadera, Salida Nula, Cactus, Las Bajas Pasiones, Le Big Sur, La Ganga Calé, Pedrá, Awakate, Rokavieja, Skaffolding y Leben.