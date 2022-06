Pepe Medina Verdú ha fallecido esta noche con 68 años tras una larga enfermedad. Fue el candidato a la Alcaldía de Petrer por Esquerra Unida en las elecciones de 2011 y durante muchos años coordinador de esta formación política, miembro del Ateneo Cultural Republicano y destacado festero de la fila Kadirs de los Moros Viejos.

La alcaldesa de Petrer, la socialista Irene Navarro, coincidió unos meses con Pepe Medina en el Ayuntamiento tras las elecciones de 2011.

"Todo mi afecto para su mujer Lola, para su familia y amigos. Triste noticia porque ha sido una persona buena, implicada y luchadora. Triste noticia también para sus antiguos alumnos de una dilatada trayectoria como docente, así como para las organizaciones y entidades de las que ha formado parte como persona inquieta que ha sido", ha señalado la primer edil de Petrer.

Maestro durante 37 años, la mayoría de ellos destinado en Petrer, ocupó el cargo de director de Primo de Rivera en los años de la Transición. Desde 2005 fue secretario del Consejo Rector de Caixapetrer y posteriormente dio el salto a la política dedicando todo su tiempo y entusiasmo desde "la dedicación, el esfuerzo, la amistad y el respeto".

También el concejal de EU, Rafael Masiá Espí, ha indicado que "Hui és un dia jotut i trist per a mi. Una mort que, encara que anunciada , mai vaig voler acceptar-la. Te vaig veure desfilar esta festa i guardaré en la meua retina la teua valentia i la teua dignitat per seguir viu a pesar de totes les adversitats. Sempre t'estaré agraït pel suport incondicional i generós que vaig rebre en 2019 quan em vaig presentar com a candidat a l'alcaldia del nostre poble. Has sigut una persona exemplar, entregada als altres, company fidel i per a mi un ciutadà exemplar del que tenim molt que aprendre. Fins sempre company, mai t'oblidaré".