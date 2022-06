"Mi última Luna". Así ha titulado Jordi L. Coy una espectacular imagen de la Luna "que no se trata de un adiós, pero sí de una despedida".

El propio astrofotógrafo de Elda lo explica en una carta abierta:

"Ha llegado el momento de hacerlo, pero no de vosotros ni de la fotografía, por supuesto que no, sino de mi tierra y de todo lo que me dejo aquí, que no es poco, al contrario, lo es todo.

Hace semanas tomé la que es la decisión más importante hasta ahora, mañana dejo mi ciudad para marcharme a las tierras del sur, Sevilla.

Un cambio radical en mi vida para perseguir mis sueños y hacerlo con esa persona tan bonita con la que quiero ir de la mano en este viaje.

Es un sueño, “mi sueño” desde hace años, y del que voy a luchar para no despertar nunca de él, pero todo acto tiene sus consecuencias y este no iba a ser menos.

Tercera ley de Newton:

“La única manera de que los humanos descubran cómo llegar a alguna parte, es dejando algo atrás”.

Cito esta frase que la nombran en mi película favorita (Interstellar), porque lo que me dejo atrás, ha sido toda mi vida.

Mis amigos desde la infancia, mi trabajo desde hace 20 años, mis compañeros que son como hermanos… y por supuesto, mi familia. Esto es lo peor que llevo y lo que me consuela es pensar que solo están a una hora de vuelo, pero se hace duro.

Esta fotografía la hice con mis cuatro hermanos por este motivo, una fotografía como despedida con la personas más importantes para mí, también iban a estar mis padres en ella pero el terreno para subir era bastante complicado.

La hicimos el mismo día de la foto de la bandera y el eclipse, y también es una especie de homenaje a ellos que siempre han estado a mi lado en todo y por supuesto en cada una de mis locuras fotográficas.

Con ella, tanto a ellos como a todos vosotros, os quiero agradecer mucho todo el cariño recibido, pero esto no acaba aquí, no os equivoquéis!!!

Vendré cada vez que pueda, ya sea por trabajo o disfrute y seguiré haciendo mis fotos en el valle, que muchas se han quedado en el tintero!! Y ahora, más que nunca, voy a estar inmerso en la fotografía, porque es a lo que me quiero dedicar al 100% como profesional, tanto en la fotografía social, bodas y demás, como en el mundo de la astrofoto!!

Impartiré talleres de aprendizaje, lanzaré viajes fotográficos en grupo, etc.. y por supuesto, seguiré haciendo mis fotografías como hasta ahora, pero con otro paisaje.

Espero que todos y cada uno de vosotros sigáis disfrutando de mis fotografías y dándome todo vuestro apoyo, porque lo necesitaré más que nunca.

Me costará mucho hacerme con el terreno, encontrar encuadres, personas que estén dispuestas a colaborar… pero estoy seguro que pronto me sentiré de nuevo como pez en el agua.

Pronto comenzaré a publicar novedades de todos mis proyectos para que estéis al día, también dónde estoy en cada momento, contando experiencias y demás por las redes para que no me perdáis la pista y por supuesto, avisaré cada vez que vuelva a mi tierra!!!

Seguimos viéndonos por aquí.

Os quiero mucho!!!"