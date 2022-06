El encuentro Focus Pyme y Emprendimiento Vinalopó 2022 celebrado en el Museo del Calzado de Elda ha permitido trasmitir a las pequeñas y medianas empresas de la comarca diferentes estrategias de dinamización y comercialización. Precisamente el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha puesto en valor, durante el acto inaugural de la jornada, la importancia del comercio de proximidad como dinamizador de los municipios.

El salón de actos del Museo del Calzado ha acogido la jornada Focus Pyme y Emprendimiento Vinalopó 2022 que ha reunido a pymes y emprendedores de la comarca del Vinalopó. En la apertura han intervenido también el director del CEEI-Elche, Joaquín Alcázar, y el director de Relaciones Externas del IVACE, Jordi Sebastià.

Focus Pyme y Emprendimiento es una iniciativa promovida y financiada por la Generalitat Valenciana a través del IVACE dentro de su política de apoyo al emprendimiento y a las pymes. En la edición celebrada en Elda, se ha hecho hincapié en la situación del comercio de proximidad y en las posibles estrategias de comercialización que tienen a su alcance. Y ello con el objetivo de dinamizar el tejido empresarial de las comarcas alicantinas del Alto, Medio y Baix Vinalopó.

En este sentido, Rubén Alfaro ha destacado durante su intervención “la importancia del comercio de proximidad como dinamizador social y emocional de las ciudades. Es verdad que a través de los móviles y de la tecnología se puede llegar a muchos sitios y a una gran velocidad, pero no puede llegar a la cercanía del tendero del barrio o el de lo mercado municipal”.

Una de las conclusiones alcanzadas en el foro es que la formación de los comerciantes debe ser constante y desde los poderes públicos se deben fomentar políticas de apoyo e impulso a la formación de los profesionales del sector. "Desde el Ayuntamiento de Elda seguimos trabajando con los comerciantes, facilitando las herramientas necesarias, con la escucha activa y potenciando eventos como éste -ha destacado Rubén Alfaro añadiendo que- el servicio que ofrece el comercio no es solo una actividad económica, es una parte emocional que nunca va a estar pagada, que no siempre está reconocida y, en este sentido, tenemos que hacer pedagogía con los clientes para que entiendan que la emociones sólo nos las pueden trasmitir los comercios de proximidad, no las grandes plataformas de distribución”.

El primer comité de organización del evento se reunió en Elda, durante el pasado mes de abril, y contó con la participación de 11 representantes de CEEI Elche, Ayuntamiento de Elda, Idelsa, Agencia de Desarrollo Local de Santa Pola, Ayuntamiento de Petrer, Genion, Avecal y el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández”. Otras entidades que también han mostrado su interés en participar en la organización del evento han sido los Ayuntamientos de Elche, de Biar y de Villena, el Observatorio Ocupacional de la UMH, la Agencia de Desarrollo Local de Monforte del Cid y Jovempa Vinalopó.

Durante la presentación del encuentro, Joaquín Alcázar informó que dentro de las "ideas y soluciones innovadoras para el comercio de proximidad" el objetivo es saber tomar decisiones en momentos de incertidumbre. "Hay quien piensa que la incertidumbre empezó con la pandemia y continúa con la guerra en Ucrania, pero lo cierto es que comenzó en noviembre del año 1995 cuando un particular se conectó a una cosa llamada internet”. Por eso el director del CEEI-Elche destaca que “han coincido el desarrollo de la tecnología con la solución para la transmisión del conocimiento, es decir, la digitalización. Eso no había ocurrido nunca”.