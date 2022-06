El eldense Jordi L. Coy ha vivido una aventura fotográfica en el Sahara y por primera vez ha incluido a la galaxia Andrómeda en uno de sus proyectos.

"Éste sí que es uno de esos platos principales de la aventura fotográfica que vivimos en el desierto. Las ganas que tenía de finiquitar un trabajo sobre Andrómeda eran muchas. Os lo puedo asegurar. Y he estado fotografiándola en varias ocasiones pero quería esperar a este viaje para estar bajo un cielo oscuro y poder sacar su mejor cara sobre un paisaje idílico", explica.

Andrómeda es el punto más lejano que el ser humano puede observar a simple vista. "La podéis encontrar fácilmente cuando estéis bajo un cielo libre de contaminación lumínica. Mirando al noreste, encontraremos la constelación de Casiopea, en forma de W, y muy cerca, a la derecha, la podremos ver, pero muy difusa, como una estrella con poco brillo y borrosa", explica Coy.

Para conseguir "cazarla" el artista de Elda ha tenido que emplear cuatro fotografías, apilarlas y fundirlas para lograr un gran detalle en el cielo y en el paisaje. En concreto tres tomas para el cielo y una para el paisaje en hora azul. Y además todas fueron disparadas a 200mm para mantener las proporciones de tamaño reales.

"Es una fotografía que me recuerda mucho a la que hace un tiempo hizo un buen amigo en las redes -Gerardo Ferrarino- y la considera una fotografía para recordar", destaca por último Coy recordando la célebre frase de Arthur C. Clarke: “Existen dos posibilidades: que estemos solos en el Universo o que no lo estemos. Ambas son igual de terroríficas”.