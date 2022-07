Elda desbloquea la obra para mejorar el abastecimiento de agua con el pozo Regina

El Ayuntamiento de Elda ha desbloqueado la obra pendiente para poder extraer agua del pozo Regina, y con ello mejorar el suministro urbano de la ciudad. Según fuentes municipales, la Junta de Gobierno ha aprobado la modificación de la memoria valorada referente al equipamiento y electrificación del sondeo, que permitirá hacer frente al impedimento sobrevenido que no ha dejado que hasta ahora la instalación pueda ponerse en marcha. En concreto, se ha tratado de obstrucciones que han hecho imposible realizar el bombeo para extraer caudales.

La memoria aprobada en Junta de Gobierno describe una obstrucción localizada a 589 metros de profundidad que impide el ascenso del agua, así como un fragmento de roca desprendido situado a 599 metros de profundidad. Del mismo modo, también contempla la eliminación de salientes del revestimiento del pozo para cuando sea necesario colocar la electrobomba, además de la instalación de una tubería de revestimiento de chapa de acero de 250 milímetros de diámetro de la zona no entubada para evitar nuevos desprendimientos que vuelvan a obstruir el sondeo.

Todos estos trabajos permitirán la recuperación y la reparación de la prospección, consiguiendo así que se pueda realizar la correcta electrificación del pozo Regina. Esta infraestructura resulta fundamental para extraer agua potable e incrementar así las fuentes para el suministro urbano de la ciudad, evitando de ese modo la compra de caudales a otros gestores y, por ende, permitiendo un importante ahorro para las arcas públicas.

Diferentes causas han provocado que el pozo Regina todavía no se haya podido poner en marcha, pese a que se perforó a principios de 2017. El Ayuntamiento, no obstante, defiende que todas ellas han sido ajenas a su voluntad, como la demora en el comienzo de la electrificación en un principio y, después, la pandemia de covid-19. Desde el Consistorio explican que hasta hace escasos meses no se pudieron iniciar los trabajos para el equipamiento de la instalación. Fue entonces, añaden, cuando se pudieron observar las obstrucciones y defectos que han ocasionado esta modificación de la memoria que acaba de aprobar la Junta de Gobierno.

El concejal de Inversiones y Servicios Públicos Sostenibles, José Antonio Amat, incide en que "la puesta en marcha del pozo de Regina permitirá a Elda recuperar el abastecimiento del agua potable a través de medios propios, con el consiguiente ahorro para las arcas municipales". El edil subraya también que el gobierno local continúa "trabajando para solventar todas las causas sobrevenidas que han impedido la correcta electrificación del sondeo y conseguir así su equipamiento próximamente, ofreciendo un suministro de agua potable de calidad a los vecinos y vecinas".

El pozo Regina se encuentra en el término municipal de Salinas pero es propiedad del Ayuntamiento de Elda, y puede, tal y como explicó este periódico en su momento, aportar un caudal mayor que el Garrincho, del que se extraían hasta ahora la mayor parte de los caudales. Además, el agua de Regina presenta mayor calidad para el consumo humano. La electrificación del pozo quedó en un principio parada por el Plan Económico Financiero que soportaba entonces Elda, al superarse el techo de gasto.