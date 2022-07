El Ayuntamiento de Villena ha anunciado la creación de una línea de ayudas para los comercios y establecimientos hosteleros de la localidad afectados por las obras de larga duración de reurbanización y mejora de las redes subterráneas que se están realizando en la actualidad en diferentes calles, como es el caso de la Avenida de la Constitución, una de las principales y de mayor actividad. Además, la medida se podrá volver a aplicar en un futuro, en caso de realizarse trabajos similares en otras vías.

Así lo ha explicado el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, quien ha señalado que, en previsión de este gasto, el equipo de gobierno ya aprobó en el pleno extraordinario celebrado el pasado 7 de julio una partida de 200.000 euros procedente de los remanentes, para financiar estas ayudas. El primer edil considera que "tenemos una obligación, que es arreglar lo que está tanto tiempo pendiente y que nadie se ha atrevido a hacer", en alusión a unas redes de suministro "muy afectadas por el paso del tiempo". Además, alude a la apuesta por "mejorar nuestra urbanización en superficie para ofrecer servicios cómodos a la ciudadanía y atractivos para nuestro sector comercial y de hostelería".

Sin embargo, añade, "no podemos ser ajenos a la realidad de que toda obra supone una molestia y tiene una afección en el día a día de muchos negocios y para ello, ya estamos trabajando en medidas paliativas". En este sentido, Cerdán recuerda que "es importante poner fin a las fugas de agua que tantos problemas genera en nuestra ciudad y consolidar en el futuro a Villena como centro comercial abierto y urbano". El alcalde estima que estas mejoras deben hacerse con celeridad, puesto que "si no lo hacemos ya, lo harán otros antes y perderemos este tren. Y Villena no puede volver a perder oportunidades de progreso".

Las ayudas, tal y como explica Cerdán, se refieren a los negocios afectados por las obras que acaban de comenzar en la Avenida de la Constitución, pero también a otras que se vienen desarrollando en diferentes puntos de la ciudad y que, como consecuencia del complejo proceso de adjudicación actual, están coincidiendo en el tiempo. Además, insiste, no se descarta que se creen nuevas líneas de subvenciones más delante para apoyar a establecimientos de otras zonas donde se ejecuten trabajos similares. El gabinete de Promoción y Desarrollo Económico ya tiene encargo de trabajar sobre la materia y la forma de articular estas líneas de subvención y ayuda, de cuyos trámites y condiciones, explica el alcalde, se informará en cuando estén listo y visados por los técnicos responsables.