El Ayuntamiento de Villena ha rendido un sentido homenaje al dibujante y pintor Pedro Marco con la inauguración de una escultura en su honor. Fue en la plaza de Santa María, en el barrio del Rabal, en un emotivo acto celebrado en la tarde del miércoles en el que no faltó la música, y que acogió a numerosos vecinos, amigos y familiares del artista.

El busto, obra del escultor Joan Castejón, fue descubierto por el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán y la viuda del artista, Leonor Serrano. El alcalde dedicó unas sentidas palabras a la memoria de Pedro Marco: “en su energía, en su clarividencia, en su fortaleza intelectual, en la rectitud de su raciocinio, en la capacidad de ver dónde los normales no veíamos nada, porque en eso, Pedro era excepcional”.

El primer edil lamentó su falta y manifestó su deseo de que con esta escultura todo el mundo lo recuerde: “aquí estamos hoy. Intentando no prescindir de su figura, luchando para no sentirnos huérfanos de su mirada, pugnando para no estar solos en un mundo que, sin su lectura y su traducción, hoy es más incomprensible desde que nos falta la figura de Pedro Marco. Y para intentar arrojar luz donde había sombras, en uno de los rincones que mejor conocía y donde mejor se identificaba, ubicamos el busto de nuestro artista y creador eterno”, concluyó.

El acto contó también con la intervención de José Ayelo, director de la Casa de Cultura de Villena quien recordó la obra y glosó la figura del pintor. Tras él intervino José Cabanes Hernández, Presidente de la Asociación de Vecinos El Rabal y por parte de la familia lo hizo el yerno de Pedro Marco, Carlos Pérez.

La música de Óscar Albuixech a la guitarra acompañó durante todo el acto al que no pudo acudir el autor de la escultura por encontrarse enfermo, pero que dejó un audio explicando su obra y hablando sobre Pedro Marco. Esta escultura, que ya corona el barrio del Rabal, recordará siempre a este pintor que, como dijo el primer edil “siempre se implicó en la vida social y cultural de Villena, siendo un vértice imprescindible”.

Pedro Marco, nacido en Villena en 1949, falleció en febrero de 2022 a los 72 años de edad. A lo largo de su dilatada carrera artística se ha caracterizado por su enorme capacidad creativa, lo que le ha llevado a exponer en diferentes puntos del planeta, con gran presencia en Europa y Latinoamérica.

Marco, entre otros galardones, logró el XXV Premio Internacional de Dibujo ‘Joan Miró’. Una de sus últimas contribuciones a la ciudad de Villena fue el legado en 2020 de su obra "Ombligos de Patata", realizada en grafito sobre Miguel Hernández, hoy ubicada en la Biblioteca Municipal que lleva el nombre del poeta oriolano.

Tras conocer su fallecimiento, Fulgencio Cerdán explicó que también había perdido a un amigo, una persona muy cercana y con la que compartía el amor por la ciudad. “La muerte de Pedro supone la pérdida del artista que mejor supo expresar en pintura y dibujos el ser y el sentir del pueblo de Villena”, destacó el alcalde.