Un agosto atípico en Elda con bares llenos y comercios abiertos

Nuevos tiempos para el comercio y la hostelería eldense en el tórrido verano de 2022. La habitual estampa de parques y calles desiertas, aparcamientos de sobra y tiendas y bares cerrados ha cambiado este mes de agosto con el aumento del turismo de Elda para Elda.

Desde hace décadas en la capital del Medio Vinalopó la llegada de las vacaciones estivales se convertía en un éxodo. Sobre todo en la segunda y tercera semana de agosto. Apartamentos en la playa, campos, hoteles en la costa y viajes eran el destino mayoritario de los residentes de una ciudad que iba echando el cierre al mismo ritmo que lo hacían las fábricas.

Pero en esta ocasión la tendencia ha cambiado y muchos eldenses han optado por quedarse en casa. La reciente salida de la pandemia, la subida del precio de los alimentos, el aumento del coste del combustible y del gas y la electricidad, unido al bombardeo de noticias que auguran un otoño económicamente duro, ha podido influir en un cambio de planes. Así que muchas familias de Elda han decidido prescindir de sus vacaciones fuera de la ciudad primando el ahorro frente al gasto.

Lo cierto es que numerosos comerciantes y empresarios de la hostelería se han percatado de ello y han optado por mantener abierto sus negocios. Y han acertado porque no les ha faltado la clientela. Sobre todo en los desayunos, almuerzos y las cenas. En las bochornosas horas centrales del día, encadenando una ola de calor tras otra, pocos son los que se atreven a salir de casa en los municipios del Medio Vinalopó.

En los populosos barrios de Nueva Fraternidad y Las Trescientas, así como en la zona centro, la falta de aparcamiento ha sido extrañamente habitual a la que se produce durante el resto del año y, además, los bares y restaurantes estaban llenos de eldenses que este año no se han ido de veraneo.

También en los supermercados y en el comercio de proximidad se ha notado más actividad que en agostos anteriores. En las tiendas de ropa, complementos, artículos de moda, zapatería y decoración las franquicias no han cerrado porque suelen establecer con antelación los turnos rotatorios de vacaciones de sus empleados. No ha ocurrido lo mismo en los establecimientos particulares, que en su mayoría sí han cesado su actividad en las "tradicionales" fechas del 14 al 28 de agosto. No obstante algunos autónomos han seguido atendiendo a la clientela de forma online. Son las ventajas de las nuevas tecnologías.

Este cambio de hábitos vacacionales también va a tener su repercusión en el sector hostelero. Al seguir trabajando en agosto, los dueños de muchos bares y restaurantes descansarán un par de semanas en septiembre u octubre. Algunos han indicado a este diario que esperarán a que pasen las fiestas patronales, que se celebran del 8 al 11 de septiembre, para entonces iniciar sus vacaciones.

Otro aspecto que parece ir a más en el sector hostelero eldense es adelantar las vacaciones a principios de julio, con las fiestas de Moros y Cristianos ya finalizadas y los colegios cerrados, para volver a abrir a finales del mismo mes y ya mantener la actividad con normalidad todo agosto, aprovechando que cada vez son más los eldenses que se quedan en la "city".

Y a todo ello cabe añadir, además, que en este año 2022 las tradicionales fiestas de los Santos Patronos de Elda ofrecen un puente festivo local porque el 8 y 9 de septiembre, los días de la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso respectivamente, caen jueves y viernes. Una circunstancia que muchos vecinos aprovecharán para marcharse de viaje, aunque solo sean cuatro días, en unas fechas turísticas menos masificadas y con destinos más económicos.