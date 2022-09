El Plan de Acción de la Agenda Urbana de Elda, una iniciativa que se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento por la sostenibilidad, la eficiencia energética y la movilidad, incluye 22 acciones de carácter transversal. Algunas ya se han conseguido y otras están en vías de aplicarse pero de todas ellas la más relevante es el proyecto "Elda, la ciudad de los 15 minutos", que tiene como objetivo adecuar los espacios urbanos y favorecer los desplazamientos a pie con todos los servicios básicos de carácter público y privado a menos de un cuarto de hora del domicilio particular.

Sobre este proyecto el alcalde Rubén Alfaro ha incidido en la necesidad de hacer "una ciudad más amable, más accesible y más fácil" para sus residentes. "Queremos que los eldenses puedan llegar a un centro educativo, sanitario, cultural, policial, deportivo, una línea de transporte, una farmacia o cualquier establecimiento de artículos de primera necesidad caminando por la calle en quince minutos como máximo", ha precisado el primer edil durante la presentación del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Elda.

En el ámbito de la mejora de la calidad de vida de los eldenses también ha destacado la creación de una zona de bajas emisiones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 40%. Una área que se situará en el entorno del casco histórico partiendo de la Casa Consistorial como eje central y que implicará, entre otras medidas, restricciones al tráfico rodado de vehículos y prioridad al peatón.

El resto de iniciativas son:

Revisión del planeamiento urbanístico municipales

Estrategia local de valorización del entorno natural

Plan de Acción por el clima y la energía sostenibles

Promoción de proyectos de energía comunitaria

Estrategia local de economía circular

Recualificación y renaturalización del espacio público (Plan Elda Renace)

Renovación urbana (Plan Elda Renace)

Actuaciones sobre vivienda

Estrategia de intervención sobre el patrimonio edificado

Estrategia de valorización y dinamización del patrimonio cultural

Elda: Destino turístico industrial vivo.

Impulso y recualificación de la actividad comercial

Plan Municipal de FP

Plan de Juventud

Plan de Igualdad de género

Plan LGTBI+

Elda Inclusiva

Smart City, bases para la implementación

Smart City, prestación de servicios

Elda Gobierno Abierto

En la exposición Rubén Alfaro ha estado acompañado por el concejal de Presidencia, Servicios Públicos Sostenibles, Inversiones y Fondos Europeos, José Antonio Amat; el director del Área de Gerencia del Ayuntamiento de Elda, Aniceto Pérez, y la técnica de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Elda, Andrea Paños.

El regidor eldense ha recordado que “el Ayuntamiento de Elda ya consiguió una subvención de 200.000 euros de los Fondos Next Generation para la redacción del Plan de Acción y, además, somos una de las ciudades piloto de la Agenda Urbana Española. En nuestra provincia hay sólo tres ciudades piloto: Alicante, Alcoy y Elda”.

Alfaro ha afirmado que “este Plan de Acción viene impulsado desde la Concejalía de Presidencia y Fondos Europeos. Hace poco presentábamos el inicio del Plan Estratégico Elda 2030 y de sus cinco patrones y surgió la posibilidad de desarrollar un Plan de Acción que recoge una parte del trabajo ya realizado y que forma parte del Plan Estratégico, que va más allá de lo urbanístico y de las infraestructuras”.

Es una nueva forma de entender y planificar la ciudad, partiendo necesariamente desde el ámbito local, y que debe ser asumida también por los trabajadores municipales para aplicarla como una nueva filosofía de trabajo. Así lo entienden los responsables de elaborar un documento imprescindible para obtener fondos europeos. De hecho, desde que el Consistorio eldense creó la concejalía de Fondos Europeos el municipio ha recibido más de siete millones de euros procedentes de Bruselas para acometer diferentes actuaciones.

Precisamente sobre el Plan Estratégico se ha confirmado desde el equipo de gobierno del PSOE-IU que se terminará de elaborar el próximo otoño para que, una vez presentado públicamente, se comience a aplicar antes de que acabe el año 2022.

“Lo más importante es que la ciudad tiene un relato, un objetivo y un camino. Desde hace tiempo carecíamos de una estrategia, un horizonte que teníamos que alcanzar y ahora, progresivamente, vamos diseñando ese horizonte a través del Plan Estratégico, acompañado del Plan Elda Renace y ahora de esta nueva acción”, ha apuntado Alfaro anunciando, asimismo que la Agenda Urbana será llevada al pleno del próximo 12 de septiembre para su aprobación. Pero posteriormente el documento se remitirá al Ministerio de Fomento para que emita el correspondiente dictamen de evaluación

Rubén Alfaro ha resaltado que “este Plan de Acción viene a dotarnos de herramientas y de un mejor posicionamiento para acceder a más financiación externa, que no es propia del Ayuntamiento. Muchas transformaciones no se pueden acometer si no es con financiación de otras administraciones o de fondos europeos. La idea es que haya un camino, un horizonte y herramientas para alcanzarlo”.

Financiación adicional

Por su parte, Aniceto Pérez ha explicado que “nos hemos encontrado con la posibilidad de obtener una financiación adicional que nos permitía desarrollar, dentro del marco del Plan Estratégico, una parte más urbana utilizando la metodología de la UE y por el Gobierno de España. Este Plan de Acción nos va a permitir mejorar y complementar el Plan Estratégico Elda 2030”.

Pérez ha afirmado que “la Agenda Urbana es un documento estratégico, no es una norma, que abandera la nueva visión urbanística, estableciendo una metodología con diez ejes que desarrollarán las entidades locales y los municipios. Para poner en marcha la Agenda urbana elaboramos un Plan de Acción Local, que es lo que hoy presentamos y que tiene como misión diseñar una serie de acciones que permitan cumplir esos diez ejes. Es un Plan que no sólo deben llevar a cabo los Ayuntamientos, es el conjunto de la sociedad, de los ciudadanos y ciudadanas, quién debe impulsarlo”.

Por último, Andrea Paños ha indicado que “el Plan de Acción Local servirá para implementar el modelo de ciudad que se ha definido en el Plan Estratégico Elda 2030, permitiendo presentar a Elda como ciudad piloto y pionera en la implementación de Planes de acción local, convirtiéndose en referente para otras ciudades”.

Paños ha destacado que “el Plan Estratégico Elda 2030 y el Plan de Acción local de la Agenda Urbana de Elda están suponiendo un proceso reflexivo y abierto a la población que con el fin de trazar una nueva hoja de ruta estratégica y operativa para la ciudad”.