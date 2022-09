El villenense Antonio Martínez Puche ha sido el encargado de inaugurar oficialmente las fiestas de Moros y Cristianos de Villena al mediodía de este lunes. El profesor universitario se ha emocionado y ha emocionado a las miles de personas que se han dado cita en la plaza Santiago, bajo un radiante sol, ávidas de escuchar el pregón más esperado de las últimas décadas: el pregón del reencuentro.

El docente de la Universidad de Alicante ha anunciado las fiestas desde lo personal y desde lo profesional. Desde el primer aspecto recordando su paso por la comparsa de Contrabandistas y su paso a los Moros Nuevos. Desde la dimensión profesional ha hecho referencia a los diferentes estudios que ha llevado a cabo, o en los que ha participado dirigiéndolos, sobre el impacto social, cultural y económico de las Fiestas de Moros y Cristianos en general y de Villena en particular.

Al pregonero le ha acompañado la rectora de la UA, Amparo Navarro, y tras firmar en el libro de honor y recibir el abrazo del alcalde Fulgencio Cerdán ha sido el primer pregonero en recibir una escultura que reproduce la portalada de la puerta de la fachada principal de la Casa Consistorial. El anterior objeto era de edición limitada, por lo que Pablo García ha realizado un nuevo diseño de forma desinteresada.

Así ha sido el pregón de Martínez Puche:

"¡Por fin!, ¡ya era hora! ¿Verdad?… Buenos y venturosos días. El anhelo que sentimos bien merece esta pequeña licencia de saltarnos el protocolo habitual en este solemne acto festero.

Ahora sí. Excelentísimo Alcalde de Villena, Concejala de Fiestas, miembros de la Corporación municipal, Presidente de la Junta Central de Fiestas, Presidente de la Junta de la Virgen, Regidoras, cargos festeros e integrantes de las diversas comparsas de nuestras Fiestas, autoridades autonómicas, provinciales y universitarias. Villenenses y visitantes. Bienvenidos y bienvenidas¡¡¡¡

Rememorando a nuestro añorado y querido Alfredo Rojas, “estamos a día 5 y es por la mañana”. Y estamos aquí, en el balcón de la actual Alcaldía, con la plaza de Santiago repleta, después de dos años sin colores, ni sonidos, ni aromas, ni sonrisas, ni pregones.

En una ocasión tan extraordinaria, agradezco sinceramente a nuestro alcalde este privilegio y honor, no exento de enorme responsabilidad, así como el cariño y el afecto que me han trasladado numerosas personas. Si cada año hacemos historia con nuestros Moros y Cristianos, esta vez nuestras Fiestas son todavía más históricas.

La pandemia del covid-19, que provocó la paralización de la vida, convirtió otras ventanas y otros balcones anónimos, en lugares desde los que exteriorizar un sentimiento humano de profunda gratitud y solidaridad, que surgía espontáneamente en cada vivienda, en cada familia y en cada persona durante lo peor de la crisis sociosanitaria. El silencio de plazas y calles vacías se rompía cada tarde con el clamor de los aplausos. Justo es recordar y reivindicar la imprescindible labor de los servicios públicos y otras profesiones esenciales.

Esta mañana, un balcón vuelve a servir de simbólico escenario desde donde proclamar con efusivas palabras el inminente comienzo de nuestras celebraciones en honor a nuestra Patrona, la Virgen de las Virtudes, como hiciera por primera vez en 1967, el alcalde D. Pascasio Arenas. Además, el próximo año será el centenario de la coronación de nuestra “Morenica” y año jubilar. Más motivos de orgullo.

Afloran de nuevo los ánimos de sentida gratitud por recuperar la normalidad, y la alegría incontenible inunda, tras la espera, los corazones, uniéndonos en animada camaradería a villeneros y villeneras, festeros y festeras, forasteros y forasteras.

El silencio de plazas y calles cede paso al bullicio, la música y la pólvora… Otros emocionantes y cálidos aplausos atronarán durante los espectaculares desfiles de las bandas de música, las escuadras y los bloques.

Adelante, recuperemos los mejores instantes ¡¡¡¡. Y si durante el duro confinamiento olvidamos el nombre cotidiano de los días de la semana, hoy tampoco es un lunes cualquiera, es 5 de septiembre¡¡¡¡¡¡

Aunque pueda parecer lo contrario, parafraseando a Heráclito, las Fiestas nunca son las mismas, siempre son diferentes. Año tras año sus singulares vivencias las hacen únicas. Quizás echemos en falta a amistades y familiares con los que no podremos compartir estos entrañables momentos, aunque permanecerán por siempre en nuestro recuerdo.

Permitidme que personifique el duelo de la pérdida en Pedro Marco, villenero, gran artista, festero de pura cepa, marrueco de familia y alma de la escuadra de Los Tuareg. Un beso muy fuerte a Leonor y al resto de su familia, que hago extensivo a todas aquellas personas que os encontráis en similares y tristes circunstancias.

Tal vez no seamos las mismas personas que en 2019 disfrutamos de las últimas celebraciones septembrinas. La vida es una encrucijada de sorpresas inesperadas que nos obliga a cambiar, a adaptarnos, a aprender, a tomar decisiones nunca fáciles para afrontar y vencer las adversidades e incertidumbres.

También nuestro territorio es un cruce de caminos, una tierra de frontera que trasciende lo geográfico y lo histórico, para transformarse en un espacio festivo y emocional en el que lo moro y lo cristiano combate, confluye, convive y confraterniza. Prueba de ello es La Mahoma, alegoría de unión y comunión, que preside nuestras embajadas, y nos recuerda el pasado fronterizo de reinos cristianos y taifas musulmanas, que hoy es el reflejo de la armoniosa y fecunda vecindad con la villa de Biar.

Yo no nací festero, pero no por ello soy menos festero. Nuestro abuelo Salvador “el de Plásticos Puche”, nos hizo contrabandistas a mi hermano Salva y a mí cuando éramos niños. Luego de veinteañero, me apunté de Moro Nuevo, mi comparsa, cuando me lo pude costear una vez terminada la Universidad, como siempre me había inculcado mi madre Piedad. Gracias, mamá, por cuidarnos y haber estado siempre ahí.

Septiembre y las fiestas tienen un significado muy especial para mi familia. De fin e inicio de ciclo. De muerte y vida. La idiosincrasia villenera que se expresa con sabiduría y pragmático estoicismo en la frase “Día 4 que fuera y lo pasao, pasao” es aplicable a cada aspecto de nuestra existencia. Hace 36 años que un día 7 de septiembre marchamos a la playa de vacaciones. Mi padre Antonio falleció trágicamente de manera accidental y nunca regresó con nosotros. Pero también septiembre y las Fiestas me han permitido conocer a la que actualmente es mi compañera de vida, mi Mora Nueva, Lozar...; Compartir gratas experiencias con la peña de mis amores, Los Moabitas; vivir unas intensas fiestas con mi fratello Pierpaolo Bonerba; saborear el almuerzo tradicional del día 3 de septiembre con mis Romanos-Salesianos; disfrutar y “sufrir”, entiéndase bien, lo que implica desfilar como escuadra especial con los premiados Ayyubbies. O que mi hijo Sergio fuera el capitán infantil de mi comparsa. Y quién sabe si mi hija Míriam quiera ser madrina alguna vez.

Pero aprendí a entender y a querer mucho más nuestras centenarias Fiestas cuando fui miembro de la Junta Central, en la directiva presidida por mi fraternal amigo Luis Sirera. Desde la gestión y organización de iniciativas culturales y proyectos innovadores.

Institución, que recientemente celebró su medio siglo, y en la que se fraguó una experiencia personal y colectiva que nunca olvidaré, formando parte de un equipo humano de procedencias, profesiones y perfiles diversos, donde trabajamos “todos a una”, como en Fuenteovejuna. Gracias por los momentos y aprendizajes compartidos durante esos tres intensos años. Os quiero...¡¡¡

Las Fiestas de Villena son muy grandes, no solo por ser las más numerosas, inclusivas y participativas, sino por el esfuerzo y trabajo de muchas personas, la mayor de las veces anónimas. El compromiso de políticos y políticas, seglares y religiosos, directivas y delegados, cronistas, comparsistas y ciudadanía, en su conjunto, dan como fruto unos actos y desfiles sin parangón.

Muchas gracias por su desinteresada labor a todas ellas¡¡¡¡

En el primer congreso nacional de Moros y Cristianos, celebrado en Villena en 1974, embrión de la actual UNDEF (Unión Nacional de Entidades Festeras), se presentó la trilogía de las fiestas: La religiosa, la histórica-patrimonial y la lúdico-popular. Esta última es lo que llama el profesor, compañero y amigo, Gabino Ponce, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Alicante, “cohesión social”. Y no es otra cosa que la dimensión que humaniza la Fiesta a través del fomento de las relaciones personales, desfilando brazo con brazo al son de la música, saboreando los suculentos almuerzos villeneros y participando en encuentros y múltiples actividades festeras. Acciones extraordinarias que nos sirven como una necesaria válvula de escape a problemas y tensiones cotidianas, como ya manifestaba Jovellanos a finales del siglo XVIII. Y más si cabe en este 2022. Siempre desde la recomendada prudencia. “Porque la fiesta deja de ser fiesta cuando te pasas”.

Junto al componente religioso, histórico y popular, nuestras fiestas también aportan economía a la localidad. Mi reconocimiento, y mejores deseos, a las empresas, que han sufrido las peores consecuencias de la suspensión temporal de dos años, y que forman parte del “Microclúster de artesanía festera” cuyo liderazgo a nivel nacional ostenta Villena, como ya hemos demostrado en investigaciones y trabajos de fin de Grado y Máster realizados en la Universidad de Alicante; algunos de ellos tutorizados por mi parte. Estas empresas hacen posible la existencia de las majestuosas y elegantes escuadras especiales que desfilan por toda la geografía de los Moros y Cristianos. Una genuina actividad que nos llevó a ser pioneros en la primera feria de artesanía festera de España en Expofiesta’82.

Y también fuimos los primeros en impulsar el proyecto de “Fiestas Inteligentes”, combinando tradición, información e interacción, a través de la tecnología, que obtuvo un reconocimiento, en el concurso a la Mejor App Turística Nacional, en la Guía de Destinos dentro de FITUR 2019, la segunda feria de turismo más importante del mundo.

Sí, nuestras Fiestas son conocidas y reconocidas, por lo mucho que aportan al acervo festero. Somos una de las nueve fiestas de Moros y Cristianos del Estado español que tiene la calificación de Interés Turístico Nacional desde 2015. Un expediente capitaneado entonces por Isabel Micó y Antonio Navajas, que incluyó la campaña promocional ideada y coordinada por el docente y publicitario Salvador Martínez, con el diseño de Francisco Sánchez. Maite, ahora, a por las de Interés Turístico Internacional…¡¡¡¡

También hoy se cumplen 100 años de una feliz efeméride. El maestro Francisco Bravo culminó su compromiso de formar, en 14 meses, una Banda Municipal, que con 65 púberes desfilaron por vez primera un 5 de septiembre, tocando en estreno universal, el celebérrimo pasodoble de “La Entrada”, compuesto para tal fin, por nuestro paisano Quintín Esquembre. Aunque ahora tendremos un avance, será esta tarde cuando volvamos a revivir ese emocionante momento en la calle Nueva, muy cerca de donde residí durante parte de mi infancia, adolescencia y mayoría de edad. Con la batuta de Pedro Ángel López, arrancará puntual a su cita nuestra querida y homenajeada Banda Municipal…¡¡¡¡ Muchas felicidades!!!!!

Parte de nuestro legado musical festero, su marcado ritmo y el carácter jubiloso, se lo debemos a un villenero de adopción, Manuel Carrascosa, al que le han seguido compositores locales como Gaspar Ángel Tortosa, Antonio Ferriz, Fernando Ugeda, Antonio Milán, Luis Hernández, Alberto Pardo, Francis J., entre otros. Incluso el propio José María Soler colaboró en el himno a los Piratas. Una comparsa nacida en Villena y pionera en muchos aspectos, que a partir de 1939 fue exportada al resto de poblaciones festeras, y que hace una década fue certificada como la más grande del mundo por parte de la Universidad de Alicante.

También hemos sido originales en crear otras comparsas para nuestras Fiestas, como las desaparecidas de Romanos, Árabes, Americanos o Tercios de Flandes. O las que siguen gozando de una inmejorable salud como Bereberes, Bando Marroquí, Ballesteros, Nazaríes, Almogávares y Estudiantes, que este año terminarán de conmemorar, por fin, su 175 aniversario. ¡Enhorabuena!

Sin olvidarnos de las comparsas surgidas por influencia de nuestras relaciones comerciales y de vecindad con otras localidades festeras durante los siglos XIX y XX: Mis Moros Nuevos, Maseros, Moros Realistas, Marinos Corsarios y Contrabandistas o Andaluces (que al año que viene cumplirán su centenario). Todas ellas, junto a las dos primeras, Moros Viejos y Cristianos, configuran un esplendoroso mosaico de colores, sonidos y estilos únicos en el mundo. Con nuestros magníficos cabos masculinos y femeninos, y una manera de desfilar que levanta pasiones, engrandecemos nuestra peculiar e intransferible manera de ser, hacer y sentir la Fiesta¡¡¡¡¡

Hoy sí, tras dos largos años guardados con mimo en los armarios, vestíos y acicalaros para salir desfilando con vuestros trajes de comparsas, complementados con zarandajas y joyas, rasos y zaragüelles, pantalones y faldas, jubones y chalecos, chaquetillas y casacas. A las que añadiréis: picos, mochilas y capas, lanzas, espingardas, cucharas, espadas, hachas, ballestas, arcabuces y horcas, para ir a una batalla figurada en la que ensalzar la amistad, tradición y devoción, a los acordes de pasodobles, marchas moras y cristianas.

¡Que vuelva a escucharse La Entrada a las 4 de la tarde, un siglo después de su estreno!

Deseo de todo corazón que las Fiestas que empiezan hoy, después de la pandemia, y que anteriormente se interrumpieron solo en 1885 por una epidemia de Cólera, y durante la Guerra Civil, vuelvan a ser las mejores de nuestras vidas.

Valoremos todo aquello que las celebraciones nos aportan, más allá de lo aparente, y no caer en el nihilismo. Sed muy felices, y compartid la ilusión de un renovado ciclo que debe seguir progresando desde la innovación, sin obviar la tradición, sin falsas complacencias ni complejos. Con pensamiento crítico, ánimo de mejora y espíritu constructivo.

¡Que empiecen los sones de nuestras Bandas, (la centenaria y la Ruperto Chapí), acompañadas por las venidas de otras latitudes festeras, para dar comienzo a la ya secular Fiesta del Pasodoble!

¡Festejemos con la música, la llegada de la alegría, el bullicio, los aplausos! ¡Que las fiestas vuelvan a tomar nuestras calles, plazas y corazones!

Entonemos “Villena Festera”. Repitamos el “Día 4 que fuera” y repiquemos que “Viva nuestra Morenica”¡¡¡

Paisanos, paisanas, ciudadanía festera y visitantes; “llegó el día 5 y es por la mañana”. Esto ya no hay quien lo pare… ¡Felices fiestas! "