Coches compartidos frente a la inflación

La subida del precio del combustible y la inflación están alterando las costumbres de movilidad de los alicantinos. Cada vez hay más trabajadores, estudiantes y deportistas que comparten vehículo en sus desplazamientos diarios.

Compartir el coche. Una medida para la que los poderes públicos han tratado de concienciar a la sociedad durante años sin lograr grandes resultados, está tomando ahora fuerza de forma espontánea. El objetivo perseguido por la Administración es reducir la emisión de gases contaminantes y evitar la saturación de las carreteras avanzando hacia una movilidad sostenible. Pues bien, el hecho de que cada vez son más las personas que acuerdan compartir vehículos para ahorrarse el alto precio del combustible está consiguiendo el efecto deseado. Pero ahora se está haciendo por pura necesidad porque son tiempos de apretarse el cinturón...

Lidia Valiente, administrativa de 34 años residente en Elda, acude todos los días a Alicante desde hace seis meses por motivos laborales. «Nunca había compartido coche pero el segundo día de trabajo pregunté entre mis compañeras si alguna también vivía en Elda y encontré a una que está domiciliada en Novelda. Así que desde entonces compartimos el viaje todos los días para ir y para volver. Yo voy a Novelda, aparco mi coche en la entrada de la ciudad y allí me espera ella con el suyo. Y cada semana nos turnamos el vehículo para que el desgaste sea también el mismo. La verdad -admite- es que el viaje se hace más ameno, tienes compañía y hasta la empresa nos ha dado facilidades para que podamos coincidir en el mismo turno». Precisamente en el punto de encuentro entre ambas suelen coincidir otros muchos estudiantes y trabajadores que siguen el mismo método.

«Se pierde independencia, es cierto, porque ya no tienes libertad para marcharte donde y cuando tu quieras. Pero también se ahorra un dinerillo que te permite llegar a finales de mes con menos apuros. Por lo menos en mi caso», explica Jesús Martínez, de 23 años, estudiante de ciclos formativos en Alcoy. En su caso él conduce su coche y a los dos compañeros que lleva consigo desde Alicante les cobra cuatro euros. «Lo llevo haciendo ya dos cursos y solo he tenido problemas con una persona que no me pagó lo que acordamos», explica añadiendo que «también tengo un amigo que hace lo mismo que yo pero llevando a un acompañante en la moto».

También son muchos los deportistas del mismo equipo, sobre todo jugadores de clubes de fútbol y baloncesto de Alicante y Elche, que van en el mismo coche a los entrenamientos semanales y a los encuentros en casa o fuera de ella. En el caso de tratarse de menores son las madres y padres quienes se organizan y cada semana suele encargarse una familia.

Universidad de Alicante

Precisamente, para mejorar este tipo de relaciones, hace un año la UA puso a disposición de la comunidad universitaria una aplicación para compartir coche en los desplazamientos diarios. A través de un acuerdo suscrito con Hoop Carpool todos los alumnos y trabajadores han tenido la posibilidad de conocer gente que vive, trabaja o estudia cerca para que, de este modo, puedan compartir turismo en sus idas y venidas diarias del Campus. La reserva de los trayectos a través de la app es gratuita y únicamente comparten gastos entre sí los pasajeros que pagan a los conductores quienes, a su vez, reciben un 20% extra de recompensa que abona la startup líder de carpooling como ofertante del servicio.

La Universidad de Alicante cuenta con una amplia demanda de estudiantes de toda la provincia por lo que tradicionalmente se ha detectado una alta dependencia del vehículo privado por las distancias. Es por ello, tal y como aseguró el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Salud Laboral de la UA, el catedrático Salvador Ivorra, la razón por la que se decidió «implementar esta herramienta con la que se incrementa la ocupación de los vehículos con el consecuente ahorro de gastos; se facilita la movilidad y por tanto se favorece el ahorro de tiempo y se mejora la vida de estudiantes y trabajadores y, además, en línea con nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contribuimos a reducir el impacto medioambiental derivado del tráfico rodado», precisó.

Cabe apuntar al respecto que cada día se producen 36.200 desplazamientos en coche para acudir a estudiar o trabajar a Universidad de Alicante. Pues bien, se espera que con esta aplicación se hayan podido conseguir reducir 109 coches en carretera con destino al Campus de lunes a viernes. Es decir, 27.950 desplazamientos menos al año, lo que se traduce en un ahorro de emisiones de 152.000 kilogramos de CO2 anuales. Y, al compartir gastos, todo ello puede llegar a generar en los usuarios un ahorro de más de 271.500 euros anuales y de más de 325.800 horas al año. Porque el tiempo también es oro.

Intercambiador de Elda

El punto instalado en Elda para el uso compartido de vehículos, el primero de la provincia de Alicante, alcanzó una ocupación superior al 70% en los cinco primeros meses de actividad. Tal y como este diario adelantó en octubre de 2021, la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad puso en funcionamiento un aparcamiento gratuito en la explanada situada al comienzo de la rotonda de la carretera CV-83, que une Elda, Monóvar y Pinoso, con el objetivo de facilitar el intercambio y el uso compartido de vehículos junto a la autovía A-31.

Es la primera zona de estas características que se habilitaba en la provincia y se ha convertido en un punto de encuentro muy concurrido los días laborables entre usuarios y usuarias, como aparcamiento de automóviles, para acudir a sus centros de trabajo o de estudios en un vehículo compartido. De ese modo se ahorra combustible y se contamina menos organizándose los interesados por medio de una aplicación de móvil.

A las dos semanas de ponerse en marcha ya se superaba el 50% de ocupación de las 54 plazas de vehículos ligeros de las que dispone el intercambiador. Pues bien, a los cinco meses la ocupación ya se situaba por encima del 70%. El éxito que la iniciativa está teniendo en Elda, en el que también influye la escalada de precios del combustible, ha llevado a la Conselleria que dirige Arcadi España a plantearse reproducir el mismo modelo en otras ubicaciones de la provincia. Concretamente en la comarca de la Vega Baja. El proyecto está en estudio pero, de momento, no se ha decidido la ubicación concreta.