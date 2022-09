Los trabajadores de la residencia de mayores La Molineta de Petrer están pendientes del cobro de la nómina del mes de agosto y de la paga extraordinaria del verano. Una circunstancia que ha llevado a los familiares de los residentes a trasladar su preocupación por la situación económica que atraviesa el centro a la junta directiva de Recova, la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana. La deuda se eleva a 600.000 euros y también incluye a algunos proveedores pero con Hacienda y la Seguridad Social se está al corriente de las obligaciones.

"Esta situación hace que, a pesar de contar con excelentes profesionales en su plantilla, las trabajadoras vayan con la cabeza puesta en sus deudas con hipotecas, en sus neveras vacías y en la imposibilidad de poder tener una vida tranquila por no saber que será de su sueldo", ha señalado la directiva de Recova, Ester Pascual Asencio, advirtiendo asimismo que "el ambiente, presión y estrés laborales que ocasionan esta situación repercute en los residentes. De hecho, hay quejas de familiares presentadas a la residencia por los cuidados deficitarios que reciben los mayores que allí tienen su hogar dada la situación límite que allí acontece".

También asegura que diferentes aparatos y zonas de la residencia precisan de mantenimiento urgente, "pero no pueden realizarse las reparaciones pertinentes porque ninguna empresa quiere trabajar ya con La Molineta si no hay pago por adelantado". Por todo ello desde Recova se reclama a las Administraciones implicadas: Ayuntamiento de Petrer, Diputación de Alicante y Generalitat Valenciana, así como al consejo de la asociación que rige este geriátrico, una solución urgente a este problema que afecta a muchas personas vulnerables que, según denuncia Ester Pascual, "no están recibiendo el trato digno que merecen". Una problemática que la directiva de la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana le expuso el pasado martes personalmente a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas.

Frente a estas críticas la directora del geriátrico La Molineta de Petrer, Julia Rico, ha señalado que el retraso se ha debido a la dilación en el concierto social que la Conselleria tiene contraído con el centro. Son 600.000 euros los que la Generalitat Valenciana debería haber transferido a la residencia de mayores de Petrer en fechas pasadas. "Falta solamente una firma y la semana que viene nos han comunicado que todo estará resuelto. Y respecto al pago a los proveedores los retrasos son de mes y medio y solo con algunos", ha querido puntualizar Julia Rico negando taxativamente que la atención a los mayores se haya visto alterada por el retraso de los fondos de la Generalitat Valenciana.

Recova

Fue el 9 de junio de 2021 cuando se constituyó en la Comunidad Valenciana una coordinadora que agrupa a diversas asociaciones, colectivos y personas que representan a familiares, y usuarios de centros de atención a personas mayores y dependientes. La decisión de conformar la coordinadora Recova busca unir nuestras fuerzas y trabajar, desde la autonomía de cada organización y en el respeto a su singularidad, en la consecución de los cambios imprescindibles para ofrecer a las personas mayores y dependientes una vida digna y con respeto a sus derechos.

En la Comunidad Valenciana existen un total de 27. 280 plazas residenciales de mayores y el 91,1 % son de gestión privada.

Desde Recova explican que años atrás, "las Administraciones competentes abrieron las puertas de par en par a fondos de inversión y multinacionales para que consiguieran beneficios multimillonarios a costa, por una parte, del deficiente cuidado de las personas mayores y dependientes y, por otra, de las precarias condiciones de trabajo de los y las trabajadoras. Esto tiene que cambiar. El centro del sistema residencial debe ser la persona. Esa es la prioridad absoluta de Recova, que el modelo de atención a los mayores les coloque de nuevo en el centro del sistema y que como sociedad devolvamos a esa generación olvidada la vida y derechos que les pertenecen".