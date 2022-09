La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer (AFA) de Elda, Petrer y Comarca sigue a la espera de disponer de más espacio para poder acoger a más enfermos en sus talleres. En la actualidad atiende a 60 usuarios repartidos en turno de mañana y tarde, en función de las fases más tempranas o tardías de la enfermedad, pero en la lista de espera hay otros 60 que, de momento, tienen que ser atendidos por sus familias o cuidadores privados.

El problema no es nuevo. La entidad lleva años reclamando un nuevo local para poder ampliar los grupos con el único fin de cubrir una necesidad social que, por desgracia, aumenta año tras año a la par que se incrementa el número de casos diagnosticados de alzheimer. La competencia es de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas pero el Ayuntamiento de Elda ha llegado a un acuerdo con el propietario de un local en la avenida de Ronda para arrendarlo y cederlo a AFA. Pero antes es necesario acondicionarlo siguiendo las estrictas directrices de seguridad e higiene que marca la Conselleria. "Y en ese proceso estamos pero pasa el tiempo y todo sigue igual", lamenta la presidenta de AFA, Isabel Orovio, tras mostrarse asimismo preocupada por el retraso en la publicación de las bases de la convocatoria la Generalitat Valenciana para obtener los fondos que garanticen la permanencia de esta actividad sociosanitaria.

De momento el retraso de la Conselleria que dirige Aitana Mas es de dos meses y los pagos se suelen retrasar hasta un año. "Nos enfrentamos, por tanto, a otro ejercicio complicado económicamente porque estas ayudas del Gobierno valenciano son las más cuantiosas", precisa Orovio anunciando, no obstante, que a partir del próximo octubre AFA tiene la intención de crear dos nuevos grupos para atender a seis usuarios más con el objetivo de tratar de reducir la lista de espera.

"Cuando pedimos más espacio a la Administración no es un capricho nuestro. Es una necesidad urgente porque, por desgracia, el Alzheimer va en aumento al igual que el cáncer. Pero con el Alzheimer parece que, como afecta mayoritariamente a personas mayores, no hay tanto interés como ocurre con otras enfermedades y queda en un segundo plano dentro de las prioridades de los poderes públicos", denuncia la presidenta recordando que "esta cruel enfermedad no solo destruye a las personas que la sufren, que cada vez son más jóvenes, sino también a todo su entorno familiar y especialmente a sus cuidadores". Ella sabe muy bien de lo que habla porque lo ha padecido en primera persona. Por eso resume los 25 años de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Elda, Petrer y Comarca con "luces y sombras" por parte de la Administración. "Hemos pasado muchas penurias -en referencia a la etapa de la popular Adela Pedrosa al frente de la Alcaldía- pero aquí seguimos luchando por nuestros enfermos y durante estas dos décadas nos hemos hecho visibles en la comarca, nos sentimos queridos y respetados, y tenemos un equipo de profesionales de primerísimo nivel y totalmente implicado", resume Isabel aprovechando, por último, para pedir fondos que ayuden a la entidad a acometer los trabajos de adaptación del microbús de nueve plazas que la Diputación le cedió antes de la pandemia y que todavía no ha podido ser utilizado.

25 aniversario

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el Teatro Castelar acoge este viernes 23 de septiembre, a las 21 horas la celebración del 25 aniversario de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.

La edil Rosa Vidal ha explicado que “celebraremos de una manera especial este día con la proyección de un corto muy interesante que obtuvo candidatura a los Premios Goya por su gran calidad “Los Bengalas Orquesta”. Desde el gobierno local seguimos apoyando y trabajando estrechamente con este colectivo que año tras año sigue intentando mejorar la vida de las personas que padecen esta enfermedad. Es por ello que invitamos a toda la ciudadanía a que venga a disfrutar de nuestro teatro y de lo que allí va a pasar.”

Por su parte, la presidenta de AFA ha comentado que “este miércoles 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer y este año que celebramos los 25 años queremos hacer estas actividades para dar a conocer nuestra asociación, ya que desgraciadamente la enfermedad va en aumento y desde la entidad hemos sabido tirar hacia adelante. Pretendemos que aunque sea la enfermedad del olvido, no se nos olvide.”

Pero este miércoles está prevista la lectura de un manifiesto desde la Plaza del Ayuntamiento por parte de un usuario del centro y su familiar, y también se pondrá una pancarta conmemorativa en el balcón. El viernes en el Teatro Castelar se desarrollará la proyección del corto y el concierto de Los Sonámbulos y el sábado tendrá lugar la cuestación de AFA con mesas informativas sobre la asociación a partir de las 10 horas y hasta las 13 horas.

Pepe Ochoa, integrante del grupo Los Sonámbulos, ha aprovechado “para hacer un llamamiento para que el viernes asista bastante público a este espectáculo, ya que es con un fin benéfico para la asociación. El corto se ha rodado en 93 festivales nacionales y 23 internacionales y me gustaría que la gente tomase conciencia de la enfermedad.”

Las entradas para el evento del viernes se pueden conseguir en la web de "servientradas" y dos horas antes en la taquilla del Teatro Castelar