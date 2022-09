Pinoso ha acogido este fin de semana la octava edición del Encuentro Provincial de Asociaciones de COCEMFE Alicante, que ha reunido en la localidad del Medio Vinalopó a más de un centenar de personas, en representación de varias asociaciones locales de la provincia como Iguals i Sense Traves (Pinoso), COCEMFE Alicante, Fundación Lucas (San Juan9, AIDIBI (Ibi), Acerverga (Vega Baja), Sense Barreres (Petrer), AMIF (Villena), Sin Limites (Elche) y AMFA (Torrevieja).

El evento comenzó en la Casa del Mármol y del Vino, con una recepción y un acto de bienvenida en el que intervinieron la edil de Sanidad, María José Moya, el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, el presidente de COCEMFE Alicante, Antonio Ruescas, la presidenta de la asociación Iguals i Sense Traves, Lucía Gómez, así como Laura Soler, diputada autonómica y portavoz de Política Social del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, quien insistió en la necesidad de mejorar la accesibilidad y la atención a las personas con cualquier diversidad funcional.

En los parlamentos de apertura se puso de manifiesto el enorme trabajo que realizan las asociaciones de la provincia por la integración de las personas con diversidad funcional, así como la necesidad de seguir aunando esfuerzos para lograr su inclusión a todos los niveles, implicando a toda la ciudadanía.

Tanto la edil de Sanidad y Bienestar como el presidente de COCEMFE Alicante recordaron que este encuentro estaba inicialmente previsto para el año 2020, pero la pandemia ha hecho que hubiera que esperar hasta este septiembre de 2022.

La presidenta de Iguals i Sense Traves, Lucía Gómez, expresó también su satisfacción por que al fin llegara este día, en el que tanta ilusión han puesto desde la asociación que preside y desde los colectivos y formas que han colaborado en su puesta en marcha.

El alcalde de Pinoso y diputado nacional Lázaro Azorín, tuvo palabras de agradecimiento para todos los colectivos implicados y destacó que Pinoso es un pueblo comprometido con todas las causas sociales.

La diputada autonómica por Alicante Laura Soler, que necesita de una silla de ruedas para su día a día por una discapacidad física -tiene un nivel de dependencia del 76%- destacó su labor es hacer visible lo invisible y estar al lado de colectivos como COCEMFE Alicante y las asociaciones que la integran, porque trabajan por mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.

También intervino Fide Mirón, presidenta de la Asociación ADIBI de Ibi y secretaria general de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, que felicitó a Pinoso por albergar el evento.

El acto inaugural ha incluyó la proyección de unos vídeos elaborados por los Medios de Comunicación Municipales de Pinoso. Uno de ellos repasa la historia de la Asociación “Iguals i Sense Traves” y otro de los vídeos es una invitación en la que intervienen miembros de esta asociación y Respir, de familiares y enfermos de Alzheimer. También se ha proyectado el make in off del documental “Te he dicho alguna vez que te quiero”, para invitar a las asociaciones presentes a visionarlo y conocer la realidad de las familias que lo protagonizan.

En la organización de todos los actos del encuentro han colaborado varias concejalías, como es el caso de la de Policía y Protección Civil, Medios de Comunicación, Obras, y desde Sanidad se habilitó la presencia de una ambulancia y un servicio de bus para el traslado de aquellas personas que no podían seguir toda la ruta.

Las asociaciones locales que han colaborado de alguna manera en el evento, tanto del ámbito socio-sanitario como cultural, respondiendo a la invitación del ayuntamiento, han sido la Asociación “11 de Septiembre” de la Tercera Edad, la Agrupación “Monte de la Sal”, la Asociación de Alzheimer “Respir” de Familiares de Enfermos de Alzheimer, la Asociación “Alicante para la Lucha contra el Cáncer”, la Asociación de Amas de Casa, la Sociedad Unión Lírica Pinosense con la Charanda “Els Terrosirtes” y Xarxa Salud. También han colaborado las firmas Ideade, Majovic’s, las carnicerías Hnos. Albert, Rico y Espinosa, Vidal y el Secret, así como las bodegas y entidades vitivinícolas Rafael Carbonell (Cañada del Trigo), Bodegas Pinoso o Vino Entre Tierras.