"Las acusaciones vertidas por la Asociación Valenciana de Agricultores es un menosprecio a la labor que los guardias civiles realizan en el campo valenciano. De la labor que llevan a cabo los guardias civiles, muy especialmente los Equipos Roca garantizando la seguridad de los agricultores valencianos y luchando contra los robos en el campo durante la campaña de la uva, la naranja o la algarroba, se benefician todos los agricultores porque sin el trabajo de la Guardia Civil el incremento de los robos en las explotaciones agrícolas y ganaderas habría aumentado aún más de lo que ya lo ha hecho estos últimos años. Y esto lo saben muy bien en AVA-ASAJA", ha indicado la Asociación Española de Guardias Civiles.

"Los guardias civiles no estamos para provocar un perjuicio económico inasumible ni para dificultar las labores de vendimia, estamos para hacer cumplir la ley, las normas están para cumplirlas, no para que cada ciudadano decida a su libre albedrío que acata y que no. Son normas que nos facilitan la convivencia y que sirven para que se haga justicia cuando un individuo decide incumplir la ley", subraya la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) en un comunicado.

Para la entidad es "un ultraje que se acuse a los agentes de la Guardia Civil, desde AVA-ASAJA, de acosadores cuando con los escasos medios y personal que tenemos nos multiplicamos para poder dar al campo y a sus trabajadores la seguridad que requieren. Hablamos de kilómetros y kilómetros de explotaciones agrícolas a las que tratamos de proteger con los escasos efectivos con que contamos, por eso que nos llamen acosadores nos resulta un desprecio al trabajo que realizamos".

Finalmente se señala que "los guardias civiles estamos al servicio de los ciudadanos pero eso no quiere decir que ese servicio sea mirar para otro lado cuando alguno incumple la ley. ¿Qué pensarían los agricultores si cuando sufren robos en sus campos nosotros no cumpliéramos con nuestra obligación y no persiguiésemos a los autores? Nos acusarían de negligencia, pues eso mismo podría pensar el agricultor que cumple escrupulosamente con la ley".