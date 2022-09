Las dimisiones en el PP de Villena continúan. A las renuncias de los concejales Pepe Hernández y Natalia Coloma y de la vicesecretaria de la ejecutiva local María García-Galbis, se suman las de los miembros de la dirección Pedro Pablo Sáez, Juan Pedro Navaló y Juan Barceló. Todos ellos y ellas de entera confianza de Pepe Hernández, con quien habían entrado al partido y compartido anteriormente cargos en la directiva de las comparsa de Moros Nuevos.

Pero el resto de integrantes de la ejecutiva -19 sobre un total de 26- así como los concejales Francisco Abellán Candela, Javier Román Beneito, María José Hernández Sanjuán, Antonio López Rubio, Mari Carmen Martínez Clemor y María Gracia Serrano Mollá han cerrado filas en torno al alcaldable Miguel Ángel Salguero. Y en lo que respecta a la ejecutiva, el partido tiene intención de reforzarse con otros afiliados para que puedan sumar sus propuestas en la elaboración del proyecto de cambio que el PP quiere plasmar en Villena en las próximas elecciones municipales.

En el peno ordinario de este jueves se hará efectiva la renuncia al acta de edil de los hasta ahora miembros del grupo municipal popular Pepe Hernández y Natalia Coloma. Para ambos la formación ya tiene relevo. Se trata de Daniel Domene y Catalina López, miembros de la ejecutiva local del Partido Popular, que en el próximo pleno de octubre tomarán posesión del acta de concejal para ocupar los puestos vacantes tras la renuncia de los concejales Pepe Hernández y Natalia Coloma.

Daniel Domene es doctor en Ingeniería Química por la Universidad de Alicante y director de la Empresa de Base Tecnológica Solublion, vinculada al Parque Científico de Alicante. Tiene experiencia en la gestión de equipos y en el partido local es el responsable de la vicesecretaria de Desarrollo Económico.

Por su parte Catalina López ha dedicado su vida profesional al sector del calzado, en el que continúa trabajando en la actualidad, y al sector comercio. Muy vinculada al mundo de la fiesta de Moros y Cristianos de Villena, perteneciendo a dos directivas de comparsas, ostentando cargos de cronista y delegada de la Junta Central de Fiestas, actualmente es miembro de la ejecutiva local del PP.

La decisión de Carlos Mazón de nombrar alcaldable al actual portavoz municipal y secretario general del PP en Villena, Miguel Ángel Salguero, llevó a Pepe Hernández a anunciar la semana pasada su dimisión, "con efecto inmediato", como presidente del PP en Villena y también como concejal. Una decisión que atribuyó "a la falta de apoyo y confianza por parte del comité de dirección del PP de la Comunidad Valenciana" que lidera Carlos Mazón. Y ello a pesar de que siendo candidato a la Alcaldía villenense en las elecciones de 2019 lideró la fuerza ganadora con 5.053 votos y siete de los 21 ediles.

"En consecuencia, tomo esta decisión con la intención de dejar la vía libre y agradezco de corazón a todas y todos, el trabajo y esfuerzo dedicado a mejorar nuestra ciudad, ya que ese ha sido mi único objetivo. Gracias a la ciudadanía que me ha apoyado y respetado en todo momento", señaló en un escueto comunicado del que este diario se hizo eco.

Días más tarde fue la concejala popular Natalia Coloma, que ocupaba el tercer puesto en la lista electoral del PP en las elecciones de 2019, la que anunció su renuncia al acta de concejala por solidaridad con Pepe Hernández. Ella misma ha explicado que "para una villenera ser concejala del Ayuntamiento de su ciudad es una de las responsabilidades más hermosas que existen, aunque también difícil y exigente. En los últimos días se han producido ciertos acontecimientos internos en mi partido que me exigen, hoy más que nunca, ser coherente y honesta con mis principios y valores personales, por los que me presente, no estando de acuerdo con lo sucedido con mi compañero Pepe Hernández. Por todo ello, he presentado hoy mi renuncia al acta de concejala y quiero agradecer su confianza a todos mis compañeros y compañeras de partido, en especial, a quienes me han acompañado en el grupo municipal durante estos años, personas a quienes respeto y apoyo. Por último, mi agradecimiento de todo corazón, a quienes confiasteis en mí hace más de tres años. Ha sido un privilegio poder representaros".

María García-Galbis, que asumió en junio la vicesecretaria del ámbito sociocultural, también ha decidido dejar el cargo "por la forma de actuar por parte de la dirección regional del Partido Popular al no ratificar a Pepe Hernández como candidato a la Alcaldía de Villena”.