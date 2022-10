La modelo, actriz y empresaria de la moda Laura Sánchez, la mujer Mejor Calzada de España en el año 2021, ha regresado a Elda, tal y como se comprometió en mayo durante la gala en la que recibió el prestigioso galardón, para visitar el Museo del Calzado, firmar en su libro de honor y donar a la colección un par de zapatos que tienen un significado muy especial para ella. Los calzó en el otoño de 2020 durante su participación en la quinta temporada de Masterchef en el programa en el que recibió el primer delantal blanco que le daba opción a seguir en el concurso televisivo. Una donación que ha realizado en el certamen Futurmoda tras desplazarse a IFA con el alcalde Rubén Alfaro y la directora del Museo del Calzado de Elda, Loles Esteve.

Ha cumplido su palabra de regresar a Elda tras no poder completar en mayo el protocolo del premio por una indisposición de salud...

Por supuesto. Tenía muchas ganas de volver a Elda porque cuando recibí el premio no estaba al cien por cien y me faltaron muchas vivencias. Así que ahora lo estoy disfrutando muchísimo y pienso que no hay mal que por bien no venga...

La industria zapatera de Elda me parece extraordinaria por su artesanía, diseño y variedad

¿Qué le ha parecido el Museo del Calzado?

Me ha sorprendido para bien por todo lo que ofrece sobre el calzado en su historia, didáctica y cultura. El Museo relata muy bien lo mucho que ha significado el zapato en la vida del ser humano y su evolución a lo largo del tiempo. Sinceramente me ha parecido un lugar muy interesante...

¿Conocía los zapatos de Elda antes de ser distinguida como la Mujer Mejora Calzada de España en el año 2021?

Sí. Por supuesto que sí. Yo llevo muchos años en el mundo de la moda y los zapatos de Elda son muy conocidos y valorados en toda España. Tienen un gran prestigio y es un prestigio totalmente merecido.

Si tengo que destacar una cualidad de los zapatos de Elda es la comodidad

¿Qué destacaría de los zapatos "Made in Elda"?

Sobre todo la comodidad y te lo dice una mujer que va en tacones prácticamente todo el día. Pero también destacaría su diseño, su calidad y su increíble variedad. Es más, pienso que las mujeres de España deberían vestir solamente zapatos de Elda. Además me consta que es una industria muy grande donde predomina la artesanía y eso es muy importante. La mayoría de las mujeres somos fanáticas de los zapatos y cuando te los regalan la sonrisa te dura muchos días.

Habla de la industria zapatera ¿qué opinión le merece?

Me gustaría volver a Elda para conocer la cadena de fabricación. Es algo que como empresaria de la moda me resulta muy interesante porque considero que el zapato es un complemento muy especial y muy necesario en nuestro sector. Así que amenazo con volver a la ciudad (ríe) para recorrer las fábricas...

Sin embargo el zapato parece el "hermano pobre" frente al textil...

De ese asunto he estado precisamente hablando con el alcalde Rubén Alfaro. Es cierto que en el mundo de la moda, en general, no se le da al zapato la gran importancia que tiene y creo que es un gran error. El zapato debe estar a la altura de cualquier vestido. Un mal calzado te puede arruinar un look y, al revés, un buen calzado puede ensalzar cualquier colección.

Un mal calzado te puede arruinar un look y si es bueno puede ensalzar cualquier vestido

¿Qué le parece la iniciativa del Ayuntamiento de dedicar la céntrica calle Dahellos a las Mejores Calzadas de España desde el año 2000 al estilo del paseo de la fama de Hollywood?

Genial y otra buena excusa (ríe) para regresar a Elda cuando pongan la placa con mi nombre en la calle.

Las mujeres de España deberíamos vestir solo con zapatos de Elda

¿Y el certamen de Futurmoda que impresión le ha dado?

Muy buena. Todo lo que contribuya a promocionar la industria y la artesanía de la provincia siempre es positivo.

Algún deseo...

Me gustaría postularme para ser la Mejor Calzada de España en 2022 y volver otra vez el año próximo a Elda (ríe) porque todos los zapatos que me han regalado los empresarios de la ciudad me han encantado por su calidad y su comodidad. Los he lucido en muchísimos eventos profesionales y personales y solo puedo decir que son una maravilla.