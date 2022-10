La intervención del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha permitido a una mujer de Elda que padece cáncer ingresar a su madre con alzhéimer en una residencia para poder operarse. Ante este caso urgente la Administración Pública se estaba mostrando lenta e inoperativa, así que la afectada decidió pedir ayuda al gabinete que dirige Ángel Luna González. Finalmente el expediente ha podido cerrarse en dos meses tras una resolución satisfactoria que ha hecho valer el espíritu con el que se creó la figura del Defensor del Pueblo: el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades que asisten a las personas ante la Administración local y autonómica.

La mujer sufre un cáncer de tiroides que amenazaba con extenderse a otros órganos vitales y desde el pasado 29 de abril se encontraba a la espera de pasar por quirófano. Era perfectamente consciente del riesgo que corría pero se negaba a someterse a una intervención quirúrgica en el Hospital General Universitario de Elda hasta garantizarse de que su madre estaría bien atendida. Es decir, en una residencia y con los cuidados apropiados. Su avanzado estado de alzhéimer la hacía completamente dependiente de su hija después de que su marido hubiera fallecido años atrás.

La situación era preocupante pero se tornó angustiosa cuando, en el pasado mes de mayo, le fue denegada la solicitud para disponer, de forma preferente, de un servicio de atención residencial para su madre. Y ello a pesar de que disponía de un informe favorable elaborado por una trabajadora social del Hospital de Elda.

Los oncólogos le habían comunicado que tenían un quirófano disponible para su operación. Estaba incluso reservado para ella por prioridad de primer nivel porque, en virtud de los informes médicos de los especialistas, existía riesgo de que desarrollase una metástasis si seguía demorando la intervención.

Pero la enferma no accedía. Aunque le costase la vida no estaba dispuesta a dejar a su madre sola hasta que no le concediesen una plaza en una de las residencias solicitadas. Por otro lado indicaba en su escrito de queja al Síndic que desde el Ayuntamiento de Elda no le habían calificado su situación de emergencia, una calificación que hubiera reducido los plazos a la mitad.

Pendiente de cobro

A ello se sumaba otro detalle. En la documentación que aportó al Síndic se encontraba la resolución de inicio de oficio en julio de 2020 del procedimiento para que se reconociera, en favor de la madre dependiente, los derechos económicos derivados de la atención que recibió desde la fecha de efectos económicos de la solicitud hasta la fecha de contratación del servicio de ayuda a domicilio. Una cantidad que seguía pendiente de pago.

Pasaban las semanas y la solución no llegaba así que en el pasado mes de agosto la afectada decidió presentar una queja ante el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. El mismo día en el que se recibió el escrito de la afectada, Ángel Luna solicitó a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y al Ayuntamiento de Elda que, en el plazo de un mes, le remitieran un informe sobre este asunto.

La respuesta de la Conselleria llegó en el plazo obligado por ley y en ella se informó de que ya se había aprobado el Programa Individual de Atención reconociendo el derecho de la madre dependiente al servicio de atención residencial en un geriátrico para personas mayores en situación de dependencia en la comarca de la Vega Baja. Concretamente en el municipio de Benejúzar. Pero para ello se establece que deberá abonar mensualmente un importe de 540 euros en concepto de la tasa por la prestación del servicio. Una cantidad que, no obstante, podría modificarse en ejercicios posteriores.

A requerimiento del Síndic, la Conselleria también se pronunció sobre el derecho de la hija al cobro de una prestación económica de cuidados en el entorno familiar y de apoyo a cuidadores no profesionales. En tal sentido se resolvió reconocer el pago, con carácter de atrasos, en el periodo de tiempo comprendido entre el 18 de octubre de 2018 y el 14 de octubre de 2020. Otro asunto desbloqueado.

También el Ayuntamiento de Elda informó al Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana de las actuaciones llevadas a cabo en este caso. Una técnica municipal de Servicios Sociales visitó el domicilio para realizar los trámites de la valoración de dependencia por solicitud de revisión de grado y el pasado mes de junio se cerró el expediente, que fue resuelto y notificado en julio por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Y en junio, con la prestación del nuevo informe de salud por parte de la hija de la enferma de alzhéimer, desde el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda, dada la situación familiar y de dependencia, se realizó una solicitud por trámite de urgencia a la Conselleria para que se le concediera una plaza en un centro de atención residencial. Una petición que finalmente ha sido aceptada y, de hecho, ya está ingresada por lo que su hija ya ha comunicado al Hospital de Elda su total disposición a pasar por el quirófano. Pero han pasado cinco meses y ha tenido que intervenir el Síndic de Greuges.