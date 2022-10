Dos vecinos de Petrer acostumbraban a dejar sueltos a sus perros para que defecaran y orinaran en la calle y después volvieran solos al domicilio familiar. Una actitud incívica que ha sido detectada por los agentes de la Policía Local con la correspondiente multa para los propietarios de los animales.

Una veintena de sanciones han interpuesto los agentes en Petrer por no recoger los excrementos o limpiar el orín de los perros en las vías públicas. Este comportamiento puede salir caro si se tiene en cuenta que la ordenanza municipal que lo regula establece multas de 100 euros por no recoger los excrementos y otros 100 euros por no limpiar el orín.

A tres propietarios les salió incluso más caro ya que uno de ellos iba con el perro suelto, sin atar, y otros dos abrieron la puerta de sus domicilios para que el can hiciera sus necesidades y después regresara él solo. El problema es que en esta ocasión detrás del perro iban los agentes de la Policía Local para identificar a sus dueños, que fueron sancionados por partida triple: por los excrementos, por el orín y por no llevar atado el animal.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Lizán, ha señalado que “estamos incidiendo desde la Policía Local en esta línea e invitamos a los propietarios que no estén recogiendo los excrementos y limpiando el orín de la vía pública a que se pongan a ello porque no es la imagen que queremos tener del municipio”.

Respecto a las tres sanciones que se han puesto por dejar sueltos a los animales, el concejal ha señalado que dos de ellas son de propietarios que “abren la puerta para que salga a hacer sus necesidades y que después vuelva al domicilio”, indicando que “la ordenanza no permite que los perros vayan sueltos ya que puede suponer un peligro porque puede provocar accidentes o enzarzarse con otros perros que van atados”.