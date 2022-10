Comienzan las obras de reparación del colector de red de alcantarillado de Petrer con un novedoso sistema de “enmangado” en el que se utilizan rayos ultravioletas LED.

Es la segunda fase de las obras realizadas por el trámite de urgencia en el tramo del alcantarillado desde el colegio Santo Domingo Savio hasta la avenida de Madrid, cuando el pasado mes de de abril reventó la conducción tras un periodo de intensas lluvias.

Los técnicos de la concejalía de Servicios Generales de Petrer aprovecharon las obras para realizar un estudio exhaustivo mediante robots-cámara para ver el estado actual del resto del colector de la avenida en todo su trazado y se observó que presentaba problemas de roturas de diferente tipología en muchas zonas.

Tras estudiar diferentes soluciones de reparación, se ha optado por un sistema de enmangado interior del tubo de hormigón con camisa de fibra de vidrio y resina con curado por lámparas de rayos UV-Led, compatibles con las patologías observadas en el colector, por lo que se minimiza al máximo la interferencia con tráfico rodado, demoliciones y molestias a vecinos y hosteleros.

La actuación que ahora ha comenzado supondrá una inversión de 150.000 euros, para reparar 382 metros lineales de tubo de hormigón de 500 mm. de diámetro interior en tan solo 15 días de trabajo. El concejal de Servicios Generales, Fernando Díaz, ha indicado que “se va a utilizar una técnica innovadora en los sistemas de ejecución de tuberías in situ, que reduce el impacto, las molestias y acorta los plazos de ejecución”, y ha subrayado que su departamento trabaja en “anticiparse a resolver problemas que vamos detectando antes de que vaya a más y la actuación tenga que ser más costosa”.

Es un sistema respetuoso con el medio ambiente ya que tiene un consumo mínimo de energía eléctrica, no precisa aporte de agua, la resina que se utiliza para el curado de la manga está libre de estireno y aminas y no se genera ningún tipo de residuo, ni polvo, ni ruidos, ya que no existe apertura de zanja.

El concejal ha subrayado la rapidez en la actuación ya que “al día siguiente de producirse el reventón estábamos ya actuando sobre la zona y ahora damos continuidad a las mismas para evitar problemas más graves en un futuro”.