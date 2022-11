El Partido Popular de Elda ha preguntado a través de un comunicado el motivo por el que el concejal de Participación Ciudadana, Javier Rivera de IU, ha excluido a los alumnos de la concertada -colegios Carmelitas y Sagrada Familia- en la nueva iniciativa de los presupuestos participativos infantiles.

El portavoz Fran Muñoz ha indicado que “no se entiende que se deje a los niños sin poder participar solo por el hecho de no ir a un colegio público. Entendemos que no se puedan acometer reformas en esos centros porque no son de titularidad pública, pero eso no exime de que los niños puedan decidir sobre otros espacios o iniciativas en la ciudad”.

Los populares han pedido una explicación y esperan que desde la concejalía se rectifique y se permita decidir realmente a todos los niños y niñas de Elda. “Esperamos que no sea una muestra más de sectarismo y acoso a la educación concertada a las que nos tienen acostumbrados los gobiernos de izquierdas”.

Invitados en tres ocasiones

Sin embargo el concejal Javier Rivera asegura que se ha invitado a todos los centros educativos de Elda con alumnado de Primaria. "Hasta en tres ocasiones se les ha invitado a los dos centros de educación concertada de Elda pero no hemos recibido ninguna respuesta por su parte. En cualquier caso -puntualiza el edil- si no han recibido la información les reitero públicamente el ofrecimiento del equipo de gobierno para que se sumen a los presupuestos participativos infantiles porque cuanta más participación consigamos la experiencia será mucho más enriquecedora y positiva".

Además Rivera ha recordado que hay tiempo para presentar las propuestas que se consideren oportunas hasta final de año. "Yo ya dije que en esta iniciativa estaban incluidos los diez colegios de Elda, y si se ha tratado de un error en el envío de la información o de un malentendido quiero trasmitirles a ambos centros de educación concertada que contamos con ellos para sumarse a este proyecto".

También se ha referido a las críticas del PP: "hubiera sido más sencillo que Fran Muñoz me hubiera preguntado sobre este asunto, en lugar de hacer comentarios equivocados que confunden a las familias y en absoluto se ajustan a la realidad".

Estudiante de la Sagrada Familia

Finalmente Javier Rivera se ha tomado a guasa las acusaciones veladas de los populares de discriminar a los dos centros de educación concertada de Elda. "Yo fui estudiante de la Sagrada Familia y estoy muy orgulloso de haber sido alumno de ese centro", se ha limitado a indicar al respecto que "los niños no tienen ideología y este proyecto tan bonito está dirigido a los más de 2.200 alumnos y alumnas de primero a sexto curso de Primaria. A todos y todas sin excepción de ningún tipo".

La concejalía de Participación Ciudadana anunció recientemente el desarrollo de esta iniciativa, que cuenta con una partida de 50.000 euros en la que la comunidad educativa está realizando propuestas para inversiones en sus centros y en otros espacios dónde suelen acudir los niños, y otras propuestas como campañas de concienciación sobre la limpieza y el reciclaje o contra el bullying.