El socialista Alejandro García, actual alcalde de Monóvar, no optará a su reelección por decisión propia. Él mismo lo ha comunicado en la tarde de este viernes durante la asamblea extraordinaria que el PSPV-PSOE de Monóvar ha celebrado para poner en marcha la maquinaria electoral ante la cita con las urnas de mayo de 2023.

“Después de doce años en el Ayuntamiento de Monóvar, de los cuales he estado nueve en el gobierno y cuatro como alcalde, en el mes de junio del próximo año llegará el momento de dejar la primera línea de la política municipal y dar paso a un nuevo candidato que lidere el proyecto socialista en nuestra ciudad. He trabajado muy a gusto con los compañeros que he tenido a lo largo de estos años, pero el tiempo no pasa en balde y la energía no es la misma. Es por ello que he decidido no presentarme a la reelección y volver a la militancia de base, desde donde seguiré apoyando a mi partido y luchando por mejorar la vida de mis conciudadanos”.

25 años de afiliado

Alejandro García ha indicado que “son casi veinticinco años afiliado al Partido Socialista y creo que estamos en nuestro mejor momento. Estoy plenamente convencido que el proyecto que iniciamos en 2014 se prolongará en la próxima legislatura con un nuevo candidato y un nuevo equipo que dará continuidad a las políticas que han estabilizado el Consistorio, después de una década de coaliciones lideradas por el PP que abocaron la economía municipal casi a su colapso. Afortunadamente aquello pasó a la historia y la gente ha recuperado la confianza en el Ayuntamiento gracias a los gobiernos socialistas, ya sea en solitario o en coalición. Pero aún queda mucho por hacer y hay que seguir trabajando, aunque por mi parte lo haré aportando lo que pueda desde la agrupación socialista monovera y ya no desde la Plaça de la Sala”.

Ante esas palabras el secretario general de los socialistas monoveros, Natxo Vidal, ha reconocido ante la asamblea el trabajo de Alejandro García. “Ha sido un excelente alcalde y un excelente compañero. Ha empleado todo su tiempo y su esfuerzo en mejorar nuestra ciudad, dirigiendo de forma ejemplar la economía local, en un tiempo tan difícil, y es el máximo responsable de nuestra recuperación económica. Hemos trabajado de forma cercana durante toda la legislatura, una legislatura complicadísima por el covid o la guerra que, sin embargo, ha resultado positiva para Monóvar y tiene todo mi apoyo y mi reconocimiento, como también sé que tiene el de toda la militancia local.”

A continuación Natxo Vidal ha comunicado a la asamblea que la ejecutiva local, el órgano de dirección de los monoveros, propondrá a Loren Amat como candidato del PSOE. De él ha dicho Vidal que “representa, igualmente, lo mejor de estos nueve años de gobierno local: honradez, trabajo, compromiso, capacidad de trasformación, cercanía o empatía. Conoce el pueblo como muy poca gente y su compromiso con el entorno, el patrimonio, la vida, la cultura o el desarrollo sostenible de nuestra ciudad es incuestionable”.

"Ilusión y proyectos"

Posteriormente, el propio Loren Amat se ha dirigido a los militantes para manifestar que “vengo cargado de ilusión y de proyectos, y de toda la experiencia adquirida durante los últimos ocho años en la Administración local con el objetivo de seguir el proyecto socialista que tan buenos resultados ha dado a nuestra ciudad últimamente”. Finalmente ha animado a la militancia diciendo que “todavía queda mucho por hacer y con vuestro empuje y nuestro compromiso lo haremos posible”.

Se inician así los trabajos para la confección de la candidatura socialista de Monóvar, que ahora deberá centrarse en la elaboración de la lista electoral completa, que se aprobará más adelante, o en la propuesta con la que concurrirá a las próximas elecciones.