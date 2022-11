El próximo viernes 2 de diciembre, cuando sean las 18 horas, el Ayuntamiento de Petrer encenderá el alumbrado especial que la concejalía de Fiestas prepara para llenar las calles de luz, color e ilusión con motivo de la celebración navideña.

Un acto que tendrá lugar en uno de los puntos centrales de la Navidad en Petrer como son los Jardines Alcalde Vicente Maestre. Además, la tarde contará con la ambientación musical de la Colla de Moros Nous y se repartirá chocolate caliente y churros entre los asistentes.

Disculpas de la alcaldesa

La alcaldesa de Petrer y actual concejala de Fiestas, Irene Navarro se ha referido a las “importantes novedades este año en cuanto a la ampliación de la iluminación en zonas en las que históricamente no había iluminación”. No obstante, también ha subrayado que “nos gustaría llegar a todas las calles de la población, pero es prácticamente imposible y, desde aquí, pido disculpas a todas las vecinas y vecinos por cuyas calles no hay alumbrado navideño”.

Gracias a las mejoras del nuevo contrato con la empresa Llumeners y a la adquisición de elementos decorativos propios desde la concejalía de Servicios Generales, como se viene haciendo en los últimos años, este año se amplía la iluminación en la calle La Mancha y en la plaza América; se mejora y amplía en la avda. Reina Sofía y se iluminan, por primera vez, la fachada del centro municipal Clara Campoamor y el edificio COCEMFE. También, por primera vez, se van a instalar guirnaldas en el parque de la Loma Badá y, con material del que ya disponía Servicios Generales, se va a aumentar la decoración de los Jardines Alcalde Vicente Maestre, tanto de la fachada como con la creación de un túnel de guirnaldas.

Además, según ha informado Navarro, este año la concejalía de Fiestas ha contado con la colaboración de Turismo para la adquisición de nuevos elementos decorativos para “hacer una ciudad de foto”, como son una bola de Navidad gigante, instalada en la rotonda en la intersección entre avda. de Elda y avda. Felipe V; un paquete de regalo de 4x4 metros, transitable en su interior, que se va a colocar en la plaza Unión de Festejos; y dos marcos de fotos luminosos,, cuyas ubicaciones se determinarán esta semana.

Alumbrado sostenible

La alcaldesa ha querido recordar que con la alumbrado extraordinario de Navidad seguimos “teniendo en cuenta nuestra apuesta por la eficiencia energética”, explicando que está compuesto en su totalidad por luces led que cumplen con los más estrictos requisitos de eficiencia energética, iluminando más pero con un consumo eléctrico mínimo. En ese sentido, ha puesto un ejemplo, indicando que la caja de regalo transitable que se va a instalar en plaza Unión de festejos consume menos de 300w a la hora cuando un secador de pelo convencional consume 2000w y hacer un café de capsula 1500w.

Por otro lado, en cuanto al horario de encendido y apagado del alumbrado navideño y con el objetivo de reducir el consumo, la concejalía de servicios ha acometido una serie de actuaciones, para así poder apagar el alumbrado navideño a una hora determinada, en zonas donde otros años estaba toda la noche encendido. El alumbrado extraordinario de navidad se activará el próximo día 2 de diciembre, hasta el día 6 de enero y el horario de encendido será de 18:00 horas hasta las 22:00 horas, excepto los viernes y los sábados, cuando permanecerá encendido hasta las 00.00 horas, “como apoyo a la hostelería” y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero en los que el apagado será a las 02:00 horas.

Este horario permite reducir el consumo frente años anteriores en un 25%.