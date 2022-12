La decoración navideña que la plaza, el árbol y la fachada del Ayuntamiento de Elda lucen desde el pasado fin de semana está generando una gran aceptación en la ciudad. Es obra del director creativo Ales Moreno, del estudio Miladyland de Elda, y está formada por cientos de zapatos de salón, con tacón y punta fina, a los que el diseñador ha dado un tratamiento especial de lacado en rojo y oro purpurina.

Combinados con una base de restos vegetales naturales los zapatos adornan los balcones del Ayuntamiento, el árbol de Navidad que preside la plaza con sus cinco metros de altura, las farolas y el original photocall donde ya se pueden hacer fotografías para tener un recuerdo de unas fechas entrañables.

Una vez finalizado el montaje Ales Moreno ha reconocido que tuvo dudas e incluso se arrepintió de haber desvelado que sería una decoración navideña con salones donados por los zapatos en desuso de las mujeres eldenses. Pero de no haberlo hecho así el proceso no hubiera sido "tan participativo y especial como ha resultado".

"Conforme iba avanzando la semana mi gran miedo era no estar a la altura de una deco de un sitio tan emblemático como público. Quería que quedara espectacular pero elegante a la vez, y sinceramente en cuanto colgué el primer zapato tuneado entre los verdes respiré, me emocioné y disfruté del resto", ha señalado el creativo mostrándose muy agradecido "por todas las cosas bonitas que me estáis diciendo".

El alcalde Rubén Alfaro fue el primero en involucrarse en el proyecto haciendo un llamamiento público a las mujeres de Elda para que depositaran los zapatos que no utilizaran en unas cajas instaladas en el puesto número 37 del Mercado Central. No importaba el color ni el tamaño. Solo que el calzado tuviera forma de salón.

Y cuando la Navidad pase y se desmonte la decoración, todos esos zapatos serán trasladados a la planta de reciclaje del Centro Tecnológico del Calzado (Inescop) para separar sus materiales con el fin de reutilizarlos y que tengan una segunda vida. "Así demostraremos que aparte de tener diseño, innovación y talento en nuestra ciudad también sabemos reciclar y dar una segunda oportunidad a un bien artesanal que es el emblema de Elda", ha remarcado Alfaro.

El director creativo de Miladyland ha sido fiel a su filosofía de "darle vueltas a todo" para conseguir "dar el taconazo" con un cuadro decorativo que lleva su impronta personal. Un estilo que también ha cautivado a los responsables de "El Circo del Sol". De hecho lo nombraron director artístico del acto inaugural del Circo del Sol "Luzia", un espectacular evento que tuvo lugar el pasado 8 de noviembre en Madrid.

Ha sido hasta la fecha el mayor reto profesional al que se ha enfrentado, después de que la pandemia del covid le obligará a "reinventarse" para apostar por la decoración tras 14 años dedicados al diseño y confección de trajes festeros de Moros y Cristianos.

"Pero he de admitir que encargarme de la decoración navideña de mi ciudad me llenaba de responsabilidad y la verdad es que ha supuesto un gran orgullo por todo lo que significa para mi. Así que espero que guste mucho porque yo, desde luego, todo mi cariño", ha indicado por último tras realizar el primer gran proyecto público en su ciudad natal.