El concejal de Deportes de Elda, Fernando Gómez, ha presentado esta mañana la 40 edición de la San Silvestre Eldense, una prueba que regresa tras su suspensión por la pandemia en los dos últimos años y cuyo periodo de inscripción ha quedado abierto esta misma mañana.

El edil ha mostrado su satisfacción por presentar “el evento más importante que organiza la Concejalía de Deportes y después de dos años de suspensión, estamos preparados para celebrarlo por todo lo alto y con muchas sorpresas”.

Fernando Gómez ha estado acompañado en su comparecencia por Felipe Miralles y María Teresa Bonal, ganador y ganadora en la primera edición celebrada en 1981; Ramón González, quien junto a la sección de atletismo del CEE puso en marcha la San Silvestre eldense, y Joaquín Pérez, miembro del Consejo Local de Deporte Escolar de Elda.

Ambiente festivo y familiar

El concejal de Deportes ha explicado que “en esta oportunidad, nuestra imagen promocional de la prueba se ha centrado en la esencia de la carrera, desde sus inicios en 1981 con 700 inscritos hasta ahora con más de 8.000, y esa esencia es el deporte, la tradición, el colorido y mucha diversión. Debemos presumir de nuestra última prueba deportiva del año, un evento deportivo, pero principalmente festivo y familiar, del que podemos sentirnos muy orgullosos”.

Hay que recordar que la San Silvestre Eldense es la más antigua de la provincia y la segunda más veterana de la Comunidad Valenciana, estando más que consolidada tras 40 ediciones.

“Desde que accedimos al gobierno local, ha continuado Gómez, se han mejorado año a año todos los registros y la hemos convertido en una de las más participativas, dando un ambiente todavía más festivo, con más colorido, más sonido e iluminación. Pero no buscamos ningún récord, y este año menos todavía tras dos años sin celebrarse. El objetivo es recuperar su esencia, que los ciudadanos la disfruten, y que seamos un ejemplo de buen hacer y solidaridad entre vecinos”.

Dorsal chip

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de dorsal-chip para el control de llegada, lo que va a posibilitar tener más libertad tras cruzar la meta y más accesos a la Plaza Castelar y a vías de escape una vez los corredores acaben la prueba. Continuando con las novedades, además de los premios en metálico habituales en las diferentes categorías, “este año incorporamos un premio acumulable para el que supere el crono récord de la prueba. Tanto en chicos como en chicas se partirá con un premio en metálico de 150 euros, y si no se bate el récord, se acumulará para la próxima edición”, ha indicado Gómez.

Inscripción

La inscripción sigue siendo gratuita y prácticamente sólo se realizará de forma online, fórmula que ha ganado adeptos año tras año y que está más que consolidada. Será a través de una renovada web: www.deportes.elda.es, donde está toda la información necesaria. “Sólo aquellas personas que tengan alguna dificultad podrán inscribirse en el Mercado Central en horario de recogida de dorsales. Por cierto, entre todos los llegados a meta, que no inscritos, se sorteará un viaje para dos personas al Caribe gracias a Arenna Viajes”, ha indicado el edil.

La recogida de dorsales tendrá lugar en el Mercado Central, comenzará el 20 de diciembre y concluirá el mismo día de la carrera, y se realizará de forma escalonada según el día de inscripción.

“Nuestra San Silvestre se ha convertido en un evento de una enorme magnitud, que pueden corroborar quienes me acompañan hoy, y para el Ayuntamiento de Elda no es fácil su organización. Y, por supuesto, no sería posible sin la colaboración de todas las asociaciones y colectivos que la hacen posible, como el Consejo de Deporte Escolar, FAVE, AMFI, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, asociaciones de comerciantes del Mercado Central y Pablo Iglesias y Adyacentes, Gimnasio En Forma, un gran número de clubes deportivos, y el apoyo de empresas y comercios que aportan premios y regalos sobre todo para los más populares, agradeciendo de forma especial a los principales patrocinadores”, ha indicado Gómez.

Sorteo de regalos

En cuanto al apartado de disfraces, “son la esencia de diversión y ofrecen mucho colorido. Tendrán premios destacados los tres mejores. Un viaje a Granada para todo el grupo que sea considerado el mejor disfraz, una cena para el grupo que logré el segundo lugar, y paquetes de Navidad para el tercer grupo. También entre todos aquellos que se queden a la entrega de trofeos, se sortearán numerosos regalos, como 1 bicicleta de BMX para utilizar en nuestro PumpTrack, 1 patín eléctrico SEAT, una Android TV de 55”, un Ipad, y una cámara de vídeo y 1 chandal de un equipo de primera división de fútbol, entre otros regalos”.

En cuanto al recorrido, el circuito de 3.700 metros será prácticamente el mismo, aunque con una pequeña variación debido a las obras que se están llevando a cabo en Plaza del Zapatero. La Plaza Castelar será el centro neurálgico, con salida, meta y escenario de entrega de trofeos, lugar donde comenzará la fiesta con música en directo a las 16:00 horas, con el grupo Superhits. Este año se repartirán 5.000 gorras de running conmemorativas del 40 Aniversario a los primeros 5.000 corredores que lleguen a la Plaza Castelar.

Batucada

Los corredores volverán a disponer de servicio guardarropa en el Gimnasio En Forma, y contarán con aparcamiento gratuito en los parkings del Mercado Central, Gran Avenida, y Plaza FICIA gracias a AMFI. Como en las últimas ediciones, habrá diferentes zonas de ambientación, música en Plaza Castelar, una batucada en la meta volante situada en Pablo Iglesias.

Por último, Fernando Gómez ha querido realizar dos recomendaciones importantes. “Que la inscripción no se deje para el último día, ya que es la primera vez que contamos con dorsal chip, y que los corredores acudan ese día con mucha antelación a la línea de salida, siguiendo todas las indicaciones y precauciones que marque la organización. Que lo van a pasar genial, con muchas más sorpresas que no podemos desvelar hoy”.