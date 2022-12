Un eldense en la Copa del Mundo de Fotografía

El eldense Jordi L. Coy ha sido elegido para formar parte de la selección nacional de fotógrafos que representará a España en la WPC, la Copa del Mundo de Fotografía.

Su candidatura entra dentro de la categoría de paisaje con una imagen que cautivó a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos. Una impresionante instantánea del Sol captada el 9 de septiembre de 2021 en la sierra del Cid de Petrer y publicada el martes 21 de septiembre por la NASA en su página web oficial.

Fue así como Jordi L. Coy consiguió su primera "Astronomy Picture of the Day", un APOD, el mayor reconocimiento mundial que puede conseguir un astrofotógrafo. Además, unos días antes la misma imagen ya había sido seleccionada para ilustrar la portada de una de las web del “clima espacial” más prestigiosas del planeta. En ella se destacaba la magistral manera de Coy para captar la actividad solar más potente de la que hay constancia desde el año 2017.

"Es un enorme orgullo formar equipo con los mejores fotógrafos no sólo de España, si no a nivel internacional, especialmente con Marina Cano, Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz y muchos otros por cuyos trabajos siento una gran admiración", ha indicado Coy tras conocer un nombramiento que ha agradecido a todo el comité y, especialmente, a José Hidalgo y Philippe Uglietta.

"Caminando entre gigantes"

Los finalistas del certamen, en el que participan 34 países, serán anunciados online desde EE UU a finales de enero de 2023 y la ceremonia de los ganadores se celebrará en Singapur a mediados de marzo.

Los candidatos suelen ser elegidos valorando los trabajos ganadores en concursos profesionales. Pero en el caso del astrofotógrafo de Elda fue la Federación Española de Profesionales de la Imagen (FEPFI) quien se puso en contacto directamente con él al ver publicada su foto "Caminando entre gigantes".

Le llamó José Hidalgo, capitán de la selección española de fotógrafos, ofreciéndole ser candidato para la Copa del Mundo en la categoría de paisaje.

"Todavía no me lo puedo creer. Para mí significa muchísimo, es todo un orgullo haber sido seleccionado para este acontecimiento internacional. Creo que en todos los ámbitos profesionales, ya seas un músico, un deportista o un artista, una de sus grandes metas, si no es la que más, es el poder representar a su país en un certamen mundial. Ha sido algo que siempre me he imaginado, el poder estar ahí, pero no me esperaba que fuese tan temprano", ha explicado el autor de una fotografía que es "muy especial" para él por muchos motivos.

En su tierra y con su familia

Es una toma que ya le ha dado muchas alegrías pero lo más importante y lo que más le enorgullece es que está hecha en su tierra, con la ayuda de su familia -sus tres hermanos aparecen en ella- y es fruto de la gran pasión que siente por el astro rey.

"Va a ser muy complicado conseguir ser finalista porque hay trabajos increíbles de todos los países. Además, las otras dos fotografías de mis compañeros en la categoría de paisaje son espectaculares y demuestran el gran nivel del concurso. Pero sólo el hecho de estar ahí, rodeado de gigantes de la fotografía y representando a España, es un grandísimo logro para mí", destaca por último el ganador del Astro 2021 International en categoría Sol y Luna, autor de cuatro publicaciones en la página internacional espacial de la NASA, galardonado con dos APOD y elegido para mostrar sus trabajos en National Geographic España y en la prestigiosa revista norteamericana Sky&Telescope.